Űrkutya menti meg a Disneyt: gyalázatos bukás szériája van a Mickey egeres stúdiónak

Mickey egér otthona igen nagy bajban van. A Disney idén nagyon rossz filmekbe fektette be a pénzét, legújabb bukásuk a Tron: Ares, ami Jared Leto ide, látványos sci-fi oda, igen komoly veszteség lesz a stúdiónak. A Disney idén egyedül a Lilo és Stitch élőszereplős változatával volt képes kimagasló sikert elérni, ami 100 millió dolláros költségei ellenére több, mint 1 milliárd dollárt termelt a producereknek. Mutatjuk, melyik filmjeik voltak idén az egeres stúdiónak azok, amik igazi pénznyelőnek bizonyultak.

A Tron: Ares újabb szög a Disney koporsójába (Fotó: Disney)

Mi jöhet még a Tron után? 2025 bukásai a Disney-nél

Amerika Kapitány: Szép új világ

Harrison Ford is kevés volt a sikerhez (Fotó: Disney)

A Marvelnél évek óta hatalmas bajok vannak, mert lassan már a filmjeik költségvetése sem térül meg. A szuperhősök elfáradtak, bár James Gunn és a DC talál új löketet adott Superman-nek, de még nem vonjunk le messzemenő következtetéseket. Az Anthony Mackie és a legendás Harrison Ford nevével fémjelzett film 415 millió dollárt termelt világszerte. Az ítészek szerint legalább fél milliárd dollárnál lett volna nullszaldós a film. Kíváncsian várjuk mi lesz jövőre az új Bosszúállók filmnél, ami állítólag olyan eszméletlen büdzséből készül, hogy bukás esetén komoly bajba kerülhet a Disney.