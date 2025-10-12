Hírlevél

Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Victoria Beckham

Charlie Sheen után Victoria Beckham teregeti ki a szennyest

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Krimiben és vallomásokban sem lesz hiányunk a hétvégén. Victoria Beckham egy háromrészes dokumentumfilmben vall az életéről, míg Keira Knightley egy izgalmas krimivel tér vissza a Netflixre.
Október második hetén továbbra is a horroroké a főszerep, ahogy korábban is írtuk, azonban akik rémüldözés helyett valami másra vágynak, azoknak itt van pár szuperpremier a hétvégére. Victoria Beckham titkai kiderülnek, akciódús vámpírszéria, szellemes sütik és Keira Knightley is várnak ránk. 

Victoria Beckham, October 8, 2025: Celebrities arrive at the world premiere of Netflixâ€™s â€˜Victoria Beckhamâ€™ at Curzon Mayfair, London..Featuring: David Beckham, Victoria Beckham.Where: London, United Kingdom.When: 08 Oct 2025.Credit: Cover Images (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)
Victoria Beckham őszintén vall a házasságáról is (Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press)

Victoria Beckham evészavara is kiderül a Netflixen

Süti vagy nem süti? – Halloween kiadás

Mesteri sütik a Netflixen (Fotó: Netflix)

A Netflix népszerű cukrászműsora szinte már a fizikai határokat feszegeti adásról adásra. Októberben most egy halloweeni különkiadással várják a nézőket, ahol a zsűrinek el kell döntenie, hogy az előttük lévő rémisztő figura vagy tárgy igazi, vagy egy tökéletes cukrászati mestermű, amivel bárkit meg lehet téveszteni. Az izgalmas show legújabb részei mellett már a következő évad is készül. 

