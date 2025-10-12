Charlie Sheen után Victoria Beckham teregeti ki a szennyest

Október második hetén továbbra is a horroroké a főszerep, ahogy korábban is írtuk, azonban akik rémüldözés helyett valami másra vágynak, azoknak itt van pár szuperpremier a hétvégére. Victoria Beckham titkai kiderülnek, akciódús vámpírszéria, szellemes sütik és Keira Knightley is várnak ránk.

Victoria Beckham őszintén vall a házasságáról is (Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press)

Victoria Beckham evészavara is kiderül a Netflixen

Süti vagy nem süti? – Halloween kiadás

Mesteri sütik a Netflixen (Fotó: Netflix)

A Netflix népszerű cukrászműsora szinte már a fizikai határokat feszegeti adásról adásra. Októberben most egy halloweeni különkiadással várják a nézőket, ahol a zsűrinek el kell döntenie, hogy az előttük lévő rémisztő figura vagy tárgy igazi, vagy egy tökéletes cukrászati mestermű, amivel bárkit meg lehet téveszteni. Az izgalmas show legújabb részei mellett már a következő évad is készül.