Itt a világvége: mutatjuk Hollywood szerint, hogy ér véget az életünk

Természeti katasztrófa, atomtámadás vagy egy eltévedt bolygó? Számos módon jöhet a világvége Hollywood legnagyobb rendezői és leghíresebb kasszasikerei szerint. A Feszült helyzet című nagysikerű Netflix film egy esetleges atomháború feszült forgatókönyvét vizsgálja, ami több tíz millió áldozattal járna, de akár a teljes emberiség pusztulásával. Nézzük, melyek azok a filmek, ahol a vége főcím után csak a nagy, sötét lakatlan világűr marad utánunk.

A világvége már 1959-ben eljött a mozivásznon (Fotó: imdb.com)

Világvége a moziban: 5 film, ahol eljön az apokalipszis

Az utolsó part

Az 1959-es film Nevil Shute 1957-es könyvéből készült olyan világsztárokkal, mint Gregory Peck, a legendás díva, Ava Gardner, Fred Astaire és a Psycho sztárja, Anthony Perkins. A sztori szerint a II. világháború után megtörtént, amitől mindenki rettegett a hidegháborúban: az USA és a Szovjetunió ledobta egymásra az atombombát. A nukleáris felhő és tél hamarosan az egész bolygót lakatlanná teszi, már csak Ausztrália maradt az egyetlen hely, ahol még az emberiség egy kisebb része tud élni. Az atomfelhő azonban a szigetország felé tart, a happy end pedig szinte kizárt.