Robert de Niro

Valami nagyon nem stimmel ezekkel a sztárokkal: közel a karrierjük vége?

Ritka az, amikor Hollywoodban valakinek minden filmje kasszasiker lesz. Akadnak azonban olyan sztárok, mint Vin Diesel vagy Anne Hathaway, akik korábban sikert sikerre halmoztak, de az utóbbi időszakban sok mellényúlásuk volt, így ideje lenne egy ügynökcserének.
Robert de NiroJohn TravoltaAmy AdamsHalle BerryAnne HathawayVin Diesel

Egykor minden mozdulatuk milliókat ért, mára kicsit vagy nagyon megkopott a fényük. Vin Diesel, John Travolta vagy Amy Adams csak pár név, akik jobban járnának egy sürgős ügynökcserével, ugyanis a karrierjük igencsak ingoványos az utóbbi években. 

Vin Diesel, October 20, 2025, New York, Ny, United States: Anne Hathaway attends God's Love We Deliver 2025 Golden Heart Awards Celebration. Held at Cathedral Church of St. John the Divine in New York. Photo Image Press/Zuma Press October 20, 2025. (Credit Image: © Photo Image Press via ZUMA Press Wire)
Vin Diesel mellett Anne Hathaway karrierje is komoly krízisben van (Fotó: Photo Image Press)

Vin Diesel halálos iramban: 5+1 sztár, akinek sürgősen új ügynök kéne

Anne Hathaway

A 42 éves színésznő a 2000-es években és a 2010-es évek első felében igazi blockbuster gyáros volt, gondoljunk csak A neveletlen hercegnő, Az ördög Prádát visel, A sötét lovag: Felemelkedés vagy a Csillagok között című filmekre. Az évtized második fele azonban nem volt kegyes a színésznőhöz. Az utolsó sikerfilmje 2018-ban készült, amikor a nagy visszatérő Sandra Bullock és Cate Blanchett társaságában vállalt egy fontos mellékszerepet az Ocean's 8: Az évszázad átverése című akcióvígjátékban. Azóta szinte csak bukásokban vagy független produkciókban vállalt szerepet. Jövőre van némi remény a visszatérésre, ugyanis jön a Práda folytatása Meryl Streep és Emily Blunt társaságában, továbbá hét másik produkcióban is érdekelt a színésznő. 

