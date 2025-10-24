Valami nagyon nem stimmel ezekkel a sztárokkal: közel a karrierjük vége?

Egykor minden mozdulatuk milliókat ért, mára kicsit vagy nagyon megkopott a fényük. Vin Diesel, John Travolta vagy Amy Adams csak pár név, akik jobban járnának egy sürgős ügynökcserével, ugyanis a karrierjük igencsak ingoványos az utóbbi években.

Vin Diesel mellett Anne Hathaway karrierje is komoly krízisben van (Fotó: Photo Image Press)

Vin Diesel halálos iramban: 5+1 sztár, akinek sürgősen új ügynök kéne

Anne Hathaway

A 42 éves színésznő a 2000-es években és a 2010-es évek első felében igazi blockbuster gyáros volt, gondoljunk csak A neveletlen hercegnő, Az ördög Prádát visel, A sötét lovag: Felemelkedés vagy a Csillagok között című filmekre. Az évtized második fele azonban nem volt kegyes a színésznőhöz. Az utolsó sikerfilmje 2018-ban készült, amikor a nagy visszatérő Sandra Bullock és Cate Blanchett társaságában vállalt egy fontos mellékszerepet az Ocean's 8: Az évszázad átverése című akcióvígjátékban. Azóta szinte csak bukásokban vagy független produkciókban vállalt szerepet. Jövőre van némi remény a visszatérésre, ugyanis jön a Práda folytatása Meryl Streep és Emily Blunt társaságában, továbbá hét másik produkcióban is érdekelt a színésznő.