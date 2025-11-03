Ez nagyot fog szólni! Ariana Grandéval és visszatérő sztárokkal érkezik az Amerikai Horror Story 13. évada

Bár a 13-as számra a babonások a balszerencse vészjósló jeleként tekintenek, ez a szám azonban most mégis a szerencsét hozza el az Amerikai Horror Story fanatikusainak. Ryan Murphy hátborzongató sikerszériája ugyanis a 13. évadára akkora sztárparádét hozott össze, amitől most mindenkit eldobta az agyát. Az összes felvonásában egymástól független, rémségekkel teli, fantáziát kicsit sem nélkülöző sztorikat elmesélő sorozat a következő fejezetében nemcsak korábbi, ismerős arcok térnek majd vissza, hanem a popszakma hamisítatlan világsztárja, Ariana Grande is tiszteletét teszi majd.

Ariana Grande mellett több más egykori szereplő, köztük az Amerikai Horror Story előző, 12. évadának sztárja, Emma Roberts is visszatér a következő fejezetben (Fotó: IMDb)

Kathy Bates 80-hoz közel is ránk akarja hozni a frászt

Az internet szabályosan felrobbant, mikor az Amerikai Horror Story atyja, Ryan Murphy nemrégiben Instagramon bejelentette, kiket is láthatunk majd képernyőn az általa teremtett rémséges showműsor 13. évadában. A rajongók örömre pedig nem volt oktalan, hiszen a felsoroltak között például ott volt Sarah Paulson is, akinek a neve már-már egybeforrt az Amerikai Horror Story-ével, de feltűnnek majd olyan nagy visszatérők is, mint Jessica Lange és az az Evan Peters is, akitől a Netflix Szörnyeteg-sorozat után most ismét a Disney+-on ver majd le minket a víz.

Ám a magukat reaktiváló színészek között mégiscsak annak a Kathy Bates neve a legérdekesebb, aki lassan, de biztosan közeledik a nyolcadik X-hez, mégsem áll le a rémisztgetéssel.

A Kathy Bates-filmek világától nem áll messze a borzongás, elég csak a Stephen King regénye alapján készített Tortúrára gondolni (Fotó: Billy Bennight)

Ariana Grande a nagy vászon után a tévéképernyőt is meghódítja

A 13. évad színvonalát a visszatérő arcok mellett napjaink egyik legnagyobb popsztárja, a színészkedéssel már évek óta kacérkodó Ariana Grande is tervezi emelni. A Wickeddel tavaly mozikasszákat robbantó dívának úgy tűnik, nagyon megízlett a színészi pálya, hiszen hamarosan érkezik a Wicked 2. része, valamint az Apádra ütök-filmek legújabb epizódjában is láthatja majd a nagyérdemű az új AHS mellett.

Az Ariana Grande-filmek és sorozatok száma fokozatosan növekszik, miután az énekesnő egyre több lehetőséget kap Hollywoodban (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00696580)

Az Amerikai Horror Story történetében egyébként nem a következő James Bond-lányként is emlegetett Grande kisasszony lesz az első zenész-énekes. Korábban a zeneipar olyan kiemelkedő alakjai is fel-felbukkantak a szériában mint Lady Gaga vagy a Maroon 5 frontembere, Adam Levine.