Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Amerikai Horror Story

Ez nagyot fog szólni! Ariana Grandéval és visszatérő sztárokkal érkezik az Amerikai Horror Story 13. évada

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rajongók teljesen elvesztették a fejüket az Amerikai Horror Story legújabb évadának szereposztása láttán. A közkedvelt horrorsorozat 13. fejezetében ugyanis a régi arcok mellett Hollywood egyik feltörekvő csillaga, a könnyűzene után a filmipart is meghódítani szándékozó Ariana Grande is feltűnik majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amerikai Horror StoryAriana Grandesorozat

Bár a 13-as számra a babonások a balszerencse vészjósló jeleként tekintenek, ez a szám azonban most mégis a szerencsét hozza el az Amerikai Horror Story fanatikusainak. Ryan Murphy hátborzongató sikerszériája ugyanis a 13. évadára akkora sztárparádét hozott össze, amitől most mindenkit eldobta az agyát. Az összes felvonásában egymástól független, rémségekkel teli, fantáziát kicsit sem nélkülöző sztorikat elmesélő sorozat a következő fejezetében nemcsak korábbi, ismerős arcok térnek majd vissza, hanem a popszakma hamisítatlan világsztárja, Ariana Grande is tiszteletét teszi majd.

Ariana Grande AHS 13
Ariana Grande mellett több más egykori szereplő, köztük az Amerikai Horror Story előző, 12. évadának sztárja, Emma Roberts is visszatér a következő fejezetben (Fotó: IMDb)

Kathy Bates 80-hoz közel is ránk akarja hozni a frászt

Az internet szabályosan felrobbant, mikor az Amerikai Horror Story atyja, Ryan Murphy nemrégiben Instagramon bejelentette, kiket is láthatunk majd képernyőn az általa teremtett rémséges showműsor 13. évadában. A rajongók örömre pedig nem volt oktalan, hiszen a felsoroltak között például ott volt Sarah Paulson is, akinek a neve már-már egybeforrt az Amerikai Horror Story-ével, de feltűnnek majd olyan nagy visszatérők is, mint Jessica Lange és az az Evan Peters is, akitől a Netflix Szörnyeteg-sorozat után most ismét a Disney+-on ver majd le minket a víz.

Ám a magukat reaktiváló színészek között mégiscsak annak a Kathy Bates neve a legérdekesebb, aki lassan, de biztosan közeledik a nyolcadik X-hez, mégsem áll le a rémisztgetéssel.

August 23, 2025, Hollywood, California, USA: Actor KATHY BATES attends the 2025 AAFCA TV Honors. (Credit Image: © Billy Bennight/ZUMA Press Wire)
A Kathy Bates-filmek világától nem áll messze a borzongás, elég csak a Stephen King regénye alapján készített Tortúrára gondolni (Fotó: Billy Bennight)

Ariana Grande a nagy vászon után a tévéképernyőt is meghódítja

A 13. évad színvonalát a visszatérő arcok mellett napjaink egyik legnagyobb popsztárja, a színészkedéssel már évek óta kacérkodó Ariana Grande is tervezi emelni. A Wickeddel tavaly mozikasszákat robbantó dívának úgy tűnik, nagyon megízlett a színészi pálya, hiszen hamarosan érkezik a Wicked 2. része, valamint az Apádra ütök-filmek legújabb epizódjában is láthatja majd a nagyérdemű az új AHS mellett.

ARIANA GRANDE at the 97th Oscars Nominees Dinner held at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles.
Az Ariana Grande-filmek és sorozatok száma fokozatosan növekszik, miután az énekesnő egyre több lehetőséget kap Hollywoodban (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00696580)

Az Amerikai Horror Story történetében egyébként nem a következő James Bond-lányként is emlegetett Grande kisasszony lesz az első zenész-énekes. Korábban a zeneipar olyan kiemelkedő alakjai is fel-felbukkantak a szériában mint Lady Gaga vagy a Maroon 5 frontembere, Adam Levine.

Mikorra várható az Amerikai Horror Story 13. évada?

Noha az új évad tekintélyes castingjáról már lehullott a lepel, annak cselekményéről egyelőre csak spekulációk és rajongói teóriák szólnak a neten. Bár a sztorival kapcsolatban egyébként még maga Murphy hintette el évekkel ezelőtt, hogy a 3. évad boszorkányai jó eséllyel visszatérhetnek a jövőben, de az sem kizárt, hogy az Apokalipszis című fejezet lesz valamilyen formában továbbfűzve.

A 13. évad debütálásáról szóló infók viszont már jóval biztosabb lábakon állnak, hiszen ahogy idén az HBO Max Welcome to Derry-sorozatától rettegett mindenki halloweenkor, úgy a jövő évi töklámpásos időszak idején az AHS 13 okozhat majd álmatlan éjszakákat a nézőknek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!