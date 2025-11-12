Hírlevél

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak a Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Jézus megjelent Franciaországban? Itt a Vatikán reakciója

Az Avatar 3 és még megannyi szuperprodukció érkezik idén a mozikba

34 perce
Olvasási idő: 9 perc
Brutálisan izgalmas premierek várják a nézőket 2025 év végén a magyar mozikban. Az új Avatar filmen kívül jönnek az éneklő boszik, horrorbábuk, egy szó szerint halhatatlan szerelem és még Drakula is szívja a nézők vérét.
DrakulaJonathan BaileyKate WinsletHugh JackmanAvatar 3

2025 mozis filmtermését sokan kritizálták, pedig akadtak szép számmal sikerfilmek, meglepetés-produkciók, sőt gigászi bevételt elérő alkotások is. Minden év végén a tél azonban a legnagyobb sikerfilmeket hozza magával már a mozi kezdete óta — idén az Avatar: Tűz és Hamu új része mellett számos kasszasiker gyanús alkotás várja a nézőket a gyöngyvásznon.

Avatar
Az Avatar új része az év leglátványosabb alkotásának ígérkezik (Fotó: Disney)

Az Avatar és 2025 telének nagy mozipremierjei

Avatar: Tűz és Hamu

Bemutató: 2025. december 18.
James Cameron várva várt sikerfilm-folytatása. Az Avatár 3 története szerint egy évvel azután járunk, hogy Jake és Neytiri letelepedtek a Metkayina klánban, családjuk Neteyamot gyászolja. Mindeközben a Na’vi törzset egy új, agresszív faj, a Hamvak Népe fenyegeti, élükön a veszélyes Varanggal. Jake kénytelen ellenségével, Quaritch-csal szövetkezni, mert komoly veszélybe kerül Pandora lakóinak jövője. Az Avatar szereposztása továbbra is változatlan: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana és Kate Winslet is visszatér az új filmben.

