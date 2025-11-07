A november a bajuszoké: Ők a legjobb bajszos pasik Hollywoodban

Lehet kicsi, vastag, hosszú vagy egybefüggő – egy biztos: a maszkulinitás egyik fokmérője sok nő számára. Novemberben pedig még több bajusz, vagyis bajszos férfi jöhet szembe velünk az utcán. Míg októberben az emlőrák megelőzése és kezelése mellett emelték fel világszerte a szavukat, addig novemberben itt a Movember: ekkor a férfiak 30 napon keresztül növesztik a bajuszukat, ezzel is felhívva a figyelmet az urakat érintő legveszélyesebb daganattípusra, a prosztatarákra. A szűrés elengedhetetlen, a Movember pedig már trenddé nőtte ki magát. Itt egy kis inspiráció a filmes világból – összeszedtük a legszexibb és legtrendibb bajszos férfiakat. Jöjjenek a bajusz típusok és bajusz formák, meg persze egy kis nyálcsorgatás!

Tom Selleck és a bajusza teljesen eggyé vált a Magnum után (Fotó: HIP)

A bajusz és a prosztatarák hónapja: Hollywood legjobb bajszos pasijai

Tom Selleck

A nyolcvanas évek szívtipró nyomozója korának Pedro Pascalja volt a kisképernyőn. A Magnum óta és után kevés alkalommal láttuk filmen vagy civilben bajusz nélkül a színészt, aki vaskos arcszőrzetével újra divatba hozta azt. Az idén 80 éves sztár korának maszkulin macsó megtestesítője volt – látványos ellenpéldája annak, ami az évtized második felében tört be Hollywoodba: a babaarcú, szőrtelen, ám kikondizott harcművész-filmsztárok, mint Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren vagy Michael Dudikoff.