Trendi Jane Austen: 20 éves az egyik legjobb romantikus film, a Büszkeség és balítéletet

Húsz évvel ezelőtt hódította meg a 21. század nézőit Jane Austen remekművének feldolgozása. A Büszkeség és balítélet Joe Wright rendezésében jóval dinamikusabb megközelítésben mutatta be a Bennet lányok életét. Az anyagi és kritikai siker nem maradt el, Keira Knightley pedig a kalózos szerepei után bebizonyította, hogy vérbeli színésznő. Elizabeth és Mr. Darcy szerelmének története számos érdekességet tartogat.

Modern Büszkeség és balítélet született 2005-ben (Fotó: imdb.com)

Büszkeség és balítélet könyvből sikerfilm

A filmet 28 millió dollárból készítették, és világszerte 127 millió dollárt hozott, ami jelentős sikernek számított a műfajban.

A 127 perces alkotás számos elemet és szereplőt kihagyott, ugyanis a producerek a 21. század embere számára is könnyen fogyasztható filmet szerettek volna készíteni.

A készítők a történetet 1813 helyett 1797-be helyezték, abba az időszakba, amikor Austen elkezdte írni a mű első változatát, a First Impressions -t. A filmben egy ponton Keira Knightley is egy ilyen könyvet olvas, tisztelegve Jane Austen munkássága előtt.

Joe Wright több esetben a statikus nagyjelenetek helyett kézikamerát használt, humorosabb nyelvezetet alkalmazott, és az operatőr is jóval több természetes fényt vetett be, mint a korábbi, nagyívű adaptációkban.

Hatalmas siker lett a XVVIII. századi romantika (Fotó: imdb)