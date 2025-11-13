Trendi Jane Austen: 20 éves az egyik legjobb romantikus film, a Büszkeség és balítéletet

A Bennet lányok szerelmi kalandjait bemutató film volt az első olyan Jane Austen-adaptáció, amely a fiatalabb közönséget is megcélozta. A Büszkeség és balítélet autentikus helyszíneken játszódott, ám a Keira Knightley nevével fémjelzett kosztümös dráma dinamikájában sokkal inkább a kortárs filmek hangulatát idézte.
Húsz évvel ezelőtt hódította meg a 21. század nézőit Jane Austen remekművének feldolgozása. A Büszkeség és balítélet Joe Wright rendezésében jóval dinamikusabb megközelítésben mutatta be a Bennet lányok életét. Az anyagi és kritikai siker nem maradt el, Keira Knightley pedig a kalózos szerepei után bebizonyította, hogy vérbeli színésznő. Elizabeth és Mr. Darcy szerelmének története számos érdekességet tartogat.
Büszkeség és balítélet könyvből sikerfilm
- A filmet 28 millió dollárból készítették, és világszerte 127 millió dollárt hozott, ami jelentős sikernek számított a műfajban.
- A 127 perces alkotás számos elemet és szereplőt kihagyott, ugyanis a producerek a 21. század embere számára is könnyen fogyasztható filmet szerettek volna készíteni.
- A készítők a történetet 1813 helyett 1797-be helyezték, abba az időszakba, amikor Austen elkezdte írni a mű első változatát, a First Impressions-t. A filmben egy ponton Keira Knightley is egy ilyen könyvet olvas, tisztelegve Jane Austen munkássága előtt.
- Joe Wright több esetben a statikus nagyjelenetek helyett kézikamerát használt, humorosabb nyelvezetet alkalmazott, és az operatőr is jóval több természetes fényt vetett be, mint a korábbi, nagyívű adaptációkban.
- A film ikonikus pillanata, amikor Mr. Darcy az Elizabeth Bennettel való kézfogás után maga mellé helyezi a kezét, azt szimbolizálva, hogy magával akarja vinni Lizzy érintését. A Darcy-t alakító Matthew Macfadyen a jelenetet improvizálta, eredetileg nem szerepelt a forgatókönyvben.
- Macfadyennek rendkívül gyenge volt a látása, ezért a stáb vörös kendőkkel jelezte számára, merre haladjon a felvétel során.
- Több millió ember teljesen más véggel látta a filmet. Az amerikai verzióban szerepel egy extra jelenet, amelyben a Darcy házaspár romantikázik. Az angol nézők ezt nehezen fogadták, a tesztvetítéseken sokan kritikaként fogalmazták meg, ezért ebből a verzióból végül kivágták a jelenetet.
- A Bennet család megjelenésén sokat dolgoztak a jelmeztervezők: a korábbi, „zsebes királynő”-szerű megjelenés helyett a vidéki arisztokratikus hatást szerették volna hangsúlyozni.
- A stáb számos vidéki, több mint 200 éves helyszínen forgatott az autentikusság megőrzése érdekében.
- Rosamund Pike és a Mr. Bingley-t alakító Simon Woods korábban egy párt alkottak. Eleinte nem akarták, hogy együtt szerepeljenek, de a színésznő meggyőzte a készítőket, hogy Woods is kapjon szerepet. A sors fintora, hogy Pike a forgatáson végül a rendezővel, Joe Wrighttal jött össze.
