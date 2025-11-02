Brutális volt a Charlie angyalai forgatása: színészek verték egymást, lakóházak robbantak

Hírlevél

25 évvel ezelőtt mutatták be a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu nevével fémjelzett akciófilmet. A Charlie angyalai nem csak egy hetvenes évekbeli sorozat újragondolása volt, hanem utat nyitott az olyan női főszereplős akciófilmek előtt, mint a Tomb Raider vagy a Kill Bill.
Három törékeny nő a fél világot is szétkapja, egy kihangosítón meghallják a rejtélyes főnökük hangját. Charlie angyalai már a hetvenes években meghódították a rajongókat tévésorozat formájában, ám Hollywood az új évezred első évében úgy döntött, itt az ideje a nagyvásznon is újragondolni az akciófilmet. A 25 éves alkotás túlzott szexualitása talán ma már nem állja meg a helyét, de a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu főszereplésével készült film sikere utat nyitott a női akcióhősökkel készített alkotásoknak. 

Charlie angyalai, RELEASED: Oct 22, 2000 - Original Film Title: Charlie's Angels. PICTURED: LUCY LIU, DREW BARRYMORE, CAMERON DIAZ.
Charlie angyalai harciasabbak lettek (Fotó: Columbia Pictures / Entertainment Pictures)

25 éves a Charlie angyalai film

  • Fél Hollywoodot megkeresték az angyalok szerepére, de miután Drew Barrymore producerként is beszállt a projektbe egyértelmű volt, hogy ő és nagy barátnője, Cameron Diaz benne lesznek a filmben. A harmadik angyal szerepére eredetileg az Ütközések és Wednesday sztárját, Thandiwe Newton-t szerződtették le, ám a Mission:Impossible 2. folyamatosan csúszkáló forgatása miatt nem tudta vállalni a szerepet. Így került képe Lucy Liu. 
  • Érdekesség, hogy eredetileg Madison Lee, a negyedik, bukott angyal már az első filmben megjelent volna, de végül csak a folytatásban bukkant fel Demi Moore alakításában. 
  • A hetvenes évekbeli sorozat sztárjait felkérték az alkotók egy-egy cameóra, de egyikük sem akart megjelenni az új filmben. A második részhez sikerült a legtovább akciózó angyalt, Jaclyn Smith felkérni egy rövid szerepre. 
Jan 01, 2000; Hollywood, California, USA; (L-R) Actors DREW BARRYMORE as Dylan, CAMERON DIAZ as Natalie & LUCY LIU as Alex in the action movie 'Charlie's Angels' directed by McG. Mandatory Credit: Photo by D.Michaels/Columbia Pictures/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2000 by Courtesy of Columbia Pictures
Hatalmas siker lett az akciófilm (Fotó: D.Michaels/Columbia Pictures / Courtesy of Columbia Pictures)
  • A film eleji tánc Cameron Diaz improvizációja volt, de a rendező McG annyira imádta, hogy benne maradt a filmben. 
  • Az akciójelenetekben visszaköszönnek a Bruce Lee-filmek és a Mátrix lassított felvételes, kötélen lógós pillanatai is. A kaszkadőrök azonban rendesen megszenvedték ezeket a pillanatokat, ugyanis napokig repkedtek jobbra-balra a felvételek során, mert a kötelek és a fizikai lehetőségek nem mindig találkoztak egymással. 
  • A rendező sok CGI robbanást is tett a filmbe, ám néhány esetben ténylegesen robbantottak a szakemberek. Több esetben azonban a jelenetek túl jól sikerültek, ugyanis a környező házak is megsérültek a detonációtól. 
  • Cameron Diazban igazán dúlt a harci szellem, ugyanis az egyik kaszkadőrnek sikerült eltörnie az orrát. Az eseten jót nevettek, Diaz pedig vígaszcsokrot küldött neki. 
RELEASED: Oct 22, 2000 - Original Film Title: Charlie's Angels. PICTURED: BILL MURRAY, CAMERON DIAZ, DREW BARRYMORE, LUCY LIU.
Bill Murray repült a forgatás után (Fotó: Columbia Pictures / Entertainment Pictures)
  • Crispin Glover figurája eredetileg beszélt volna, de a színész végül nem szólalt meg. McG szerint Cingár így még rémisztőbb lett, mint tervezték, úgyhogy a színésznek minden szövegét kihúzták. 
  • A filmben Bill Murray alakította Bosley-t, az angyalok segítőjét. A színész azonban rengeteget balhézott Lucy Liu-val, többször verbálisan bántalmazta és rasszista kijelentéseket is tett, ami kisebb tettlegességbe fajult. A színészt eltiltották a sztár közeléből, a második filmre pedig lecserélték a néhai Bernie Mac-re. 
  • A film 264 milió dollárt gyűjtött világszerte. 

A Charlie angyalai az HBO MAX kínálatában érhető el. 

 

 

