Brutális volt a Charlie angyalai forgatása: színészek verték egymást, lakóházak robbantak

Három törékeny nő a fél világot is szétkapja, egy kihangosítón meghallják a rejtélyes főnökük hangját. Charlie angyalai már a hetvenes években meghódították a rajongókat tévésorozat formájában, ám Hollywood az új évezred első évében úgy döntött, itt az ideje a nagyvásznon is újragondolni az akciófilmet. A 25 éves alkotás túlzott szexualitása talán ma már nem állja meg a helyét, de a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu főszereplésével készült film sikere utat nyitott a női akcióhősökkel készített alkotásoknak.

Charlie angyalai harciasabbak lettek (Fotó: Columbia Pictures / Entertainment Pictures)

25 éves a Charlie angyalai film

Fél Hollywoodot megkeresték az angyalok szerepére, de miután Drew Barrymore producerként is beszállt a projektbe egyértelmű volt, hogy ő és nagy barátnője, Cameron Diaz benne lesznek a filmben. A harmadik angyal szerepére eredetileg az Ütközések és Wednesday sztárját, Thandiwe Newton -t szerződtették le, ám a Mission:Impossible 2. folyamatosan csúszkáló forgatása miatt nem tudta vállalni a szerepet. Így került képe Lucy Liu.

Érdekesség, hogy eredetileg Madison Lee, a negyedik, bukott angyal már az első filmben megjelent volna, de végül csak a folytatásban bukkant fel Demi Moore alakításában.

A hetvenes évekbeli sorozat sztárjait felkérték az alkotók egy-egy cameóra, de egyikük sem akart megjelenni az új filmben. A második részhez sikerült a legtovább akciózó angyalt, Jaclyn Smith felkérni egy rövid szerepre.

Hatalmas siker lett az akciófilm (Fotó: D.Michaels/Columbia Pictures / Courtesy of Columbia Pictures)