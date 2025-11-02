Brutális volt a Charlie angyalai forgatása: színészek verték egymást, lakóházak robbantak

25 évvel ezelőtt mutatták be a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu nevével fémjelzett akciófilmet. A Charlie angyalai nem csak egy hetvenes évekbeli sorozat újragondolása volt, hanem utat nyitott az olyan női főszereplős akciófilmek előtt, mint a Tomb Raider vagy a Kill Bill.
Három törékeny nő a fél világot is szétkapja, egy kihangosítón meghallják a rejtélyes főnökük hangját. Charlie angyalai már a hetvenes években meghódították a rajongókat tévésorozat formájában, ám Hollywood az új évezred első évében úgy döntött, itt az ideje a nagyvásznon is újragondolni az akciófilmet. A 25 éves alkotás túlzott szexualitása talán ma már nem állja meg a helyét, de a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu főszereplésével készült film sikere utat nyitott a női akcióhősökkel készített alkotásoknak.
25 éves a Charlie angyalai film
- Fél Hollywoodot megkeresték az angyalok szerepére, de miután Drew Barrymore producerként is beszállt a projektbe egyértelmű volt, hogy ő és nagy barátnője, Cameron Diaz benne lesznek a filmben. A harmadik angyal szerepére eredetileg az Ütközések és Wednesday sztárját, Thandiwe Newton-t szerződtették le, ám a Mission:Impossible 2. folyamatosan csúszkáló forgatása miatt nem tudta vállalni a szerepet. Így került képe Lucy Liu.
- Érdekesség, hogy eredetileg Madison Lee, a negyedik, bukott angyal már az első filmben megjelent volna, de végül csak a folytatásban bukkant fel Demi Moore alakításában.
- A hetvenes évekbeli sorozat sztárjait felkérték az alkotók egy-egy cameóra, de egyikük sem akart megjelenni az új filmben. A második részhez sikerült a legtovább akciózó angyalt, Jaclyn Smith felkérni egy rövid szerepre.
- A film eleji tánc Cameron Diaz improvizációja volt, de a rendező McG annyira imádta, hogy benne maradt a filmben.
- Az akciójelenetekben visszaköszönnek a Bruce Lee-filmek és a Mátrix lassított felvételes, kötélen lógós pillanatai is. A kaszkadőrök azonban rendesen megszenvedték ezeket a pillanatokat, ugyanis napokig repkedtek jobbra-balra a felvételek során, mert a kötelek és a fizikai lehetőségek nem mindig találkoztak egymással.
- A rendező sok CGI robbanást is tett a filmbe, ám néhány esetben ténylegesen robbantottak a szakemberek. Több esetben azonban a jelenetek túl jól sikerültek, ugyanis a környező házak is megsérültek a detonációtól.
- Cameron Diazban igazán dúlt a harci szellem, ugyanis az egyik kaszkadőrnek sikerült eltörnie az orrát. Az eseten jót nevettek, Diaz pedig vígaszcsokrot küldött neki.
- Crispin Glover figurája eredetileg beszélt volna, de a színész végül nem szólalt meg. McG szerint Cingár így még rémisztőbb lett, mint tervezték, úgyhogy a színésznek minden szövegét kihúzták.
- A filmben Bill Murray alakította Bosley-t, az angyalok segítőjét. A színész azonban rengeteget balhézott Lucy Liu-val, többször verbálisan bántalmazta és rasszista kijelentéseket is tett, ami kisebb tettlegességbe fajult. A színészt eltiltották a sztár közeléből, a második filmre pedig lecserélték a néhai Bernie Mac-re.
- A film 264 milió dollárt gyűjtött világszerte.
A Charlie angyalai az HBO MAX kínálatában érhető el.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!