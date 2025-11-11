Ennyi fülledtséget és szexet rég láttunk: mindenkit elcsábít az HBO Max új sorozata

Minden idők egyik legfülledtebb és legerotikusabb regényének tartják a Veszedelmes viszonyokat. A legendás francia könyvhöz most előzménysztorit készített az HBO Max, Csábítás címmel. A miniszériában a Trója és a Becstelen brigantyk szexi színésznője, Diane Kruger mellett Anamaria Vartolomei és Vincent Lacoste is látható. Az előzetes alapján erotikában, fülledtségben és intrikában nem lesz hiány.
Csábítás sorozat
A sorozat a Veszedelmes viszonyok című regény előzménytörténete, és a fiatal Isabelle de Merteuil hatalomra jutását mutatja be, ahogy híres kurtizánná válik. Ennek azonban ára van – nem beszélve a jóképű Vicomte de Valmont feltűnéséről, aki nemcsak élete szerelme, de hű játszótársa is lesz a kegyetlen játékokban, ahol férfiak és nők szívét zúzzák ketté. A sorozat azt az utat mutatja be, ahogy a fiatal Isabelle bekerül a társasági életbe, és ágyról ágyra járva szerzi meg a hatalmát a buja és sokszor ostoba férfiak felett.
Izgalmas színészek
A Csábítás szereposztása az előzetes alapján meggyőzőnek tűnik, ugyanis olyan friss, tehetséges arcok mellett, mint a főszerepet alakító Anamaria Vartolomei, a jóképű Vincent Lacoste lesz látható a gaz csábító, Valmont szerepében. A szépfiú nagynénje, Madame de Rosemonde hangsúlyos figurája lesz a párizsi szalonok és kúriák világában játszódó szerelmi csatározásoknak – őt a kortalan Diane Kruger alakítja a miniszériában.
Veszedelmes viszonyok eddig
A hatrészes széria előtt már többször feldolgozták a francia sikerkönyvet. Legismertebb az 1988-as verzió, amelyben Glenn Close alakította a híres kurtizánt, mellette John Malkovich és Michelle Pfeiffer tűntek fel – akik a forgatás alatt állítólag egy eléggé veszedelmes viszonyba is belebonyolódtak. A film hatalmas kritikai és anyagi siker volt. Egy évvel később Miloš Forman Valmont címmel dolgozta fel a történetet Annette Bening és Colin Firth főszereplésével – itt azonban a kirobbanó siker elmaradt. A kilencvenes évek végén, a tinifilmek korszakában is született egy modern verzió: a Kegyetlen játékok című filmben Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe és Reese Witherspoon alakították a legendás figurák újragondolt változatát.
A Csábítás november 14-én debütál az HBO Maxon.