Ennyi fülledtséget és szexet rég láttunk: mindenkit elcsábít az HBO Max új sorozata

Minden idők egyik legfülledtebb és legerotikusabb regényének tartják a Veszedelmes viszonyokat. A legendás francia könyvhöz most előzménysztorit készített az HBO Max, Csábítás címmel. A miniszériában a Trója és a Becstelen brigantyk szexi színésznője, Diane Kruger mellett Anamaria Vartolomei és Vincent Lacoste is látható. Az előzetes alapján erotikában, fülledtségben és intrikában nem lesz hiány.

Csábítás, erotika és fülledtség az HBO Max új sorozatában (Fotó: HBO Max)

Csábítás sorozat

A sorozat a Veszedelmes viszonyok című regény előzménytörténete, és a fiatal Isabelle de Merteuil hatalomra jutását mutatja be, ahogy híres kurtizánná válik. Ennek azonban ára van – nem beszélve a jóképű Vicomte de Valmont feltűnéséről, aki nemcsak élete szerelme, de hű játszótársa is lesz a kegyetlen játékokban, ahol férfiak és nők szívét zúzzák ketté. A sorozat azt az utat mutatja be, ahogy a fiatal Isabelle bekerül a társasági életbe, és ágyról ágyra járva szerzi meg a hatalmát a buja és sokszor ostoba férfiak felett.

Diane Kruger vezeti be a társaságba a fiatal Isabelle-t (Fotó: HBO Max)

Izgalmas színészek

A Csábítás szereposztása az előzetes alapján meggyőzőnek tűnik, ugyanis olyan friss, tehetséges arcok mellett, mint a főszerepet alakító Anamaria Vartolomei, a jóképű Vincent Lacoste lesz látható a gaz csábító, Valmont szerepében. A szépfiú nagynénje, Madame de Rosemonde hangsúlyos figurája lesz a párizsi szalonok és kúriák világában játszódó szerelmi csatározásoknak – őt a kortalan Diane Kruger alakítja a miniszériában.

Valmont mindenkit levesz a lábáról (Fotó: HBO Max)

Veszedelmes viszonyok eddig

A hatrészes széria előtt már többször feldolgozták a francia sikerkönyvet. Legismertebb az 1988-as verzió, amelyben Glenn Close alakította a híres kurtizánt, mellette John Malkovich és Michelle Pfeiffer tűntek fel – akik a forgatás alatt állítólag egy eléggé veszedelmes viszonyba is belebonyolódtak. A film hatalmas kritikai és anyagi siker volt. Egy évvel később Miloš Forman Valmont címmel dolgozta fel a történetet Annette Bening és Colin Firth főszereplésével – itt azonban a kirobbanó siker elmaradt. A kilencvenes évek végén, a tinifilmek korszakában is született egy modern verzió: a Kegyetlen játékok című filmben Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe és Reese Witherspoon alakították a legendás figurák újragondolt változatát.