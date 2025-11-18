Hírlevél

David Hasselhoff

Hová tűnt David Hasselhoff? Így él most a 80-as évek legnagyobb szívtiprója

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
Akkora sztár volt egy időben, hogy még a Rekordok Könyvébe is bekerült, mindenki ismeri a Knight Rider vagy a Baywatch főszerepében, de jó ideje már alig látható színészként. Utána néztünk, mi mindenen ment keresztül mostanáig David Hasselhoff.
Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a nyolcvanas-kilencvenes évek legnagyobb tévés sztárja, David Hasselhoff?

David Hasselhoff a 80-as, 90-es évek ünnepelt sztárja volt.
David Hasselhoff feleségeit minden nő irigyelte a 80-as, 90-es években (Fotó: HIP)

Amikor David Hasselhoff a csúcson volt

Két évtizedben, a nyolcvanas és a kilencvenes években is tévés szupersztárnak számított. Ilyen minőségében még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a valaha volt legnézettebb tévés színész, hiszen a Knight Rider és a Baywatch révén két korszakos, világszerte ismert sikersorozatnak is eljátszotta a főszerepét 1982 és 1986, illetve 1989 és 2000 között. Nem mellesleg kiadott közben énekesként is tucatnyi albumot, melyek ugyan inkább csak Európában számítottak igazán sikeresnek, de a legnagyobb, szabadságról szóló slágerének előadása a frissen felszabadult berlini falon korszakos pillanattá vált.

Mi mindent tudunk róla?

Sokan németnek, vagy legalábbis javarészt ilyen származásúnak hiszik a mai napig David Hasselhoffot, pedig a négy nagyszülőjéből csak az egyik volt német. Ízig-vérig amerikai srácként született meg 73 évvel ezelőtt, és nőtt fel a Maryland állambeli Baltimore városában, majd Floridában. A kiemelkedő termetét és képességeit már az iskolai csapatokban is kamatoztatta, majd a színészkedés felé fordult. Az első jelentősebb szerepét a Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában kapta 1975-ben, majd jött a Knight Rider és a Baywatch.

A malibui vízimentőkről szóló sorozat hiába indult pozitív fogadtatással 1989-ben, az NBC csatorna nem volt elégedett a nézettségével, és egyetlen évad után elkaszálta a sorozatot. Hasselhoff azonban nem nyugodott ebbe bele, saját maga vált a sorozat producerévé, befektetőket szerzett, megvették a jogokat, és folytatni tudták a szériát, a Baywatchot pedig aztán a csúcson 140 ország több mint egymilliárd nézője követte.

Kevesen tudják, hogy milyen kapcsolat fűzi a Marvel szuperhősvilágához David Hasselhoffot: egy 1998-as, Nick Fury: Zűrös csodaügynök című tévéfilmben magát a címszereplőt alakította, így Samuel L. Jackson később az ő örökébe lépett. De felbukkant A galaxis őrzői 2.-ben is, méghozzá az egyik saját dala kíséretében, hisz a sztori szerint az Űrlord rajongott érte gyerekkorában.

A magánéletében Hasselhoff háromszor házasodott, két gyermeke született. A legutóbbi frigy viszonylag friss fejlemény, 2018-ban mondta ki a boldogító igent a nála 28 évvel fiatalabb Hayley Robertsnek. Az egyik lánya neve is Hayley, ő követte a papát a szórakoztatóiparba, színésznőként és plus size modellként tevékenykedik. Utóbbi minőségében ő lett az első, aki a Playboy címlapján szerepelt, erre pedig David Hasselhoff is büszke.

De hová tűnt David Hasselhoff?

A sikersorozatai befejeződése után sokkal inkább afféle médiaszemélyiségként, mint színészként maradt híres. Rendszeres vendége, versenyzője vagy zsűritagja különféle tévéshow-knak, de saját reality műsorokat is kapott. Amikor mégis színészkedik, akkor is jellemzően rövidebb szerepekben, rengetegszer magát játszva, vagy magát parodizálva bukkan fel. Többek között a Spongyabob és Az ifjú Sheldon sorozatokban, a Kidobós, A galaxis őrzői 2., a Killing Hasselhoff és a Kung Fury filmekben is elkövetett ilyesfajta öniróniát.

David Hasselhoff mostanra túl van élete legkeményebb időszakán és végleg elköszönt az alkoholtól.
David Hasselhoff fiatalon megtapasztalta, milyen a csúcson, később azonban jöttek a botrányok (Fotó: Bruno Bebert / Bestimage)

Eközben ki kellett lábalnia egy súlyos életválságból is2007-ben óriási visszhangot kapott az a videó, amit a saját lánya töltött fel róla az internetre, és amin Hasselhoff vállalhatatlanul részegen esett-kelt az otthonukban. A célja ezzel az volt, hogy rákényszerítse az apját: nézzen szembe a hosszú ideje tartó és egyre súlyosabb alkoholizmusával, ami később meg is történt. Hasselhoff egy ideje már saját bevallása szerint nem iszik, és „gyógyult alkoholistának” tartja magát.

 

