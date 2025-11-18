Hová tűnt David Hasselhoff? Így él most a 80-as évek legnagyobb szívtiprója

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a nyolcvanas-kilencvenes évek legnagyobb tévés sztárja, David Hasselhoff?

David Hasselhoff feleségeit minden nő irigyelte a 80-as, 90-es években (Fotó: HIP)

Amikor David Hasselhoff a csúcson volt

Két évtizedben, a nyolcvanas és a kilencvenes években is tévés szupersztárnak számított. Ilyen minőségében még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a valaha volt legnézettebb tévés színész, hiszen a Knight Rider és a Baywatch révén két korszakos, világszerte ismert sikersorozatnak is eljátszotta a főszerepét 1982 és 1986, illetve 1989 és 2000 között. Nem mellesleg kiadott közben énekesként is tucatnyi albumot, melyek ugyan inkább csak Európában számítottak igazán sikeresnek, de a legnagyobb, szabadságról szóló slágerének előadása a frissen felszabadult berlini falon korszakos pillanattá vált.

Mi mindent tudunk róla?

Sokan németnek, vagy legalábbis javarészt ilyen származásúnak hiszik a mai napig David Hasselhoffot, pedig a négy nagyszülőjéből csak az egyik volt német. Ízig-vérig amerikai srácként született meg 73 évvel ezelőtt, és nőtt fel a Maryland állambeli Baltimore városában, majd Floridában. A kiemelkedő termetét és képességeit már az iskolai csapatokban is kamatoztatta, majd a színészkedés felé fordult. Az első jelentősebb szerepét a Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában kapta 1975-ben, majd jött a Knight Rider és a Baywatch.

A malibui vízimentőkről szóló sorozat hiába indult pozitív fogadtatással 1989-ben, az NBC csatorna nem volt elégedett a nézettségével, és egyetlen évad után elkaszálta a sorozatot. Hasselhoff azonban nem nyugodott ebbe bele, saját maga vált a sorozat producerévé, befektetőket szerzett, megvették a jogokat, és folytatni tudták a szériát, a Baywatchot pedig aztán a csúcson 140 ország több mint egymilliárd nézője követte.

Kevesen tudják, hogy milyen kapcsolat fűzi a Marvel szuperhősvilágához David Hasselhoffot: egy 1998-as, Nick Fury: Zűrös csodaügynök című tévéfilmben magát a címszereplőt alakította, így Samuel L. Jackson később az ő örökébe lépett. De felbukkant A galaxis őrzői 2.-ben is, méghozzá az egyik saját dala kíséretében, hisz a sztori szerint az Űrlord rajongott érte gyerekkorában.