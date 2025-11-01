Hírlevél

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Démonok között

Jó hír! Folytatják a Démonok között filmeket, de nem teljesen úgy, ahogy gondolnánk

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
A közösségi igény vívta ki... Na, meg a Démonok között — Utolsó rítusok hatalmas bevétele.
Démonok közöttszellemhorror

Ha nem könnyű eligazodni a horrorsorozat sorsát illetően, azt teljesen megértjük — megannyi huzavona, latolgatás, számolgatás után a legutóbbi infók szerint lesz új Démonok között-film, de más lesz, mint amire számítanánk.

Démonok között
A Démonok között a horrorvilág legjobban profitáló mozija (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Van még kraft a Démonok között-filmekben

A papok már hazamentek a Démonok között — Utolsó rítusok vetítéseiről, mely lekerekítette a történetvonalat. Ettől függetlenül van még benne kraft a Warner Bros. szerint. A filmet bár utolsónak tervezték, a sorozat legjobbjaként zárta a listát 487 millió dolláros nemzetközi bevétellel, amit a stúdió jelzésnek vett, hogy a show nem állhat le. Ed és Lorraine Warren szellemtörténete egy előzményfilmben térhet vissza, mely a rövidfilmes rendező Rodrigue Huarthoz kerülhet. A forgatókönyvet a franchise korábbi írói, Richard Naing és Ian Goldberg kezelhetik, akik a legutóbbi két filmen is dolgoztak. Ugyanakkor ez ügyben még semmi nincs szerződésbe vésve.

Az egyelőre nem biztos, hogy a filmsorozat főhőseinek színészei, Patrick Wilson és Vera Farmiga visszatérnek-e. Wilson korábban, amikor csak pedzegették az új film gondolatát, elmondta, hogy nem örülne-ha nélküle folytatnák a filmsorozatot:

Csak annyit tudok, hogy az utazásunk most véget ért és ezt is tartjuk szem előtt. (...) Mindenesetre [Vera Farmiga és én] az 50-es éveinkben vagyunk és Lorraine 90 évig élt, Ed pedig 80-ig, szóval korban még ott vagyunk. Mi nem vagyunk a készítők és nem vagyunk a producerek, szóval nem tudok igazából semmiről.

— zárta Patrick Wilson.

Ugyanakkor a következő projekt valószínűleg egy előzményfilm lesz, amely a szellemüldöző házaspár korai éveit fogja bemutatni. Ez némileg leszűkíti annak a lehetőségét, hogy a bevált casting újra szerepet kapjon a filmben.

Egy külön projektként egy TV sorozat is készül az HBO-ra, amely az eredeti filmsorozat cselekményeit fogja folytatni. A történetről egyelőre semmit nem tudni, csak annyit, hogy az írója, producere és showrunnere várhatóan Nancy Won lesz.

A Démonok között-franchise ezen a ponton kilenc filmet számlál (ebbe beleszámítva az Annabelle- és Apáca-filmeket) mely így a horrorfilmek történetének legjobban profitáló filmsorozatává nőtte ki magát 2,7 milliárd dolláros összbevétellel — melyhez jó alapot ad az is, hogy alacsony költségvetésű filmekről beszélünk. A filmsorozatot a Fűrész mögött álló legendás rendező, James Wan indította el.

 

