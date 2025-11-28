Nem túl korai ez még? A rajongók attól félnek, Hollywood ezzel meggyalázza Diane Keaton emlékét

Hideg zuhanyként érte az egész világot, mikor október 11-én kiderült, hogy Diane Keaton meghalt. Az Oscar-díjas színésznő több évtizedes karrierje alatt rengeteg kultklasszikhoz adta a nevét, feltűnt A Keresztapa-filmekben Al Pacino oldalán, de Woody Allen mozijaiban, az Annie Hall-ban vagy a Manhattanben látva is örökre beleégett meleg mosolya az emlékezetünkbe. Az utóbbi kettő romantikus mozi mellett Hollywood kalapmániás dívája még számos más darabban szerepelt a zsáneren belül, a romkomok és a tragikomédiák világában érezte magát csak igazán otthon. Az egyik ilyen elfeledett romantikus vígjátékát most ki is nézte magának a James Bond nevet teljesen meggyalázó Amazon MGM, mely az 1987-es Bomba bébiből tervez remake-et készíteni.

Diane Keaton halála még sokakat érzékenyen érint, így nem mindeni fogadta örömmel a Bomba bébi feldolgozásának hírét (Fotó: MGM / KPA)

A rajongóknak nagyon nem tetszik a dolog

A ’80-as évek népszerű komédiája egy New York-i sikeres üzletasszonyról szól, akinek élete egyik pillanatról a másikra fordul fel, mikor is egy távoli rokona örökséget hagy rá. Azonban ez a hagyaték nem egy busás pénzösszeg, hanem egy totyogós, kis csöppség, aki bár eleinte csak púp Keaton karaktere hátán, de idővel mégis egyre szorosabban kötődnek egymáshoz.

Bár a Bomba bébi remake-jének ötlete a stúdió berkein belül mindenkit felpezsdített, a Diane Keaton-filmek rajongóinak már kevésbé tetszik az ötlet. Többen ugyanis úgy vélik, még nagyon korai leemelni a polcról a Netflixet még a síron túlról is meghódítani képes Keaton klasszikusait, miután a színésznőtől csupán néhány héttel ezelőtt vettünk végső búcsút.

Nem tudom, ki hogy van vele, de én erre még nem állok készen! Igazán várhattak volna ezzel 1-2 évet, de még csak 2 hónap sem telt el. Ez túl korai…

− írta az egyik kommentelő Instagramon.

Sorban érkeznek a Diane Keaton-filmek, Diane Keaton nélkül

Hiába a rajongók felháborodása, a Keaton-mozik megállás potyoghatnak le a futószalagról a következő években. A némi ráncfelvarráson átesett Bomba bébi-adaptáció mellett még tervben egy karácsonyi műremek, a Kőkemény család elővétele is a fiókból.

Diane Keaton 2005-ös filmjéhez, a Kőkemény családhoz folytatás készül az eredeti alkotóbridgáddal (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

A Disney+-on elérhető, Sarah Jessica Parkert és Rachel McAdamst is a soraiban tudó családi komédiából viszont nem remake készül, hanem folytatni szándékozzák, méghozzá nem más mint az első film író-rendezője, Thomas Bezucha. A Kőkemény család 2. nem tervezi újracastingolni Diane Keaton karakterét, Sybilt, hanem Bezucha úgy szeretné megírni a szkriptet, hogy az kellő tisztelettel kezelje a színésznő halálát.