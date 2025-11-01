Halála után hódítja meg a Netflixet Diane Keaton: kultfilmje érkezik a streamingre

Hírlevél

46 perce
A jövőre 30 éves vígjáték igazi instant klasszikus lett az évek során. Ennek legfőbb oka a három főszereplő, Bette Midler, Goldie Hawn és a közelmúltban elhunyt Diane Keaton triója, akik nem kímélik a rekeszizmainkat.
Szinte még mindig hihetetlen, hogy a legendás színésznő örökre itt hagyott minket. Diane Keaton meghalt 79 éves korában, de az emléke, stílusa, legendás mondásai és legfőképp filmjei, itt maradnak az utókor számára. A színésznő halála miatt a Netflix a mai naptól kezdve felvette a filmlistájába az Elvált nők klubja című vígjátékot. Az 1996-os film az elmúlt 29 évben igazi modern klasszikus lett, nem érdemtelenűl, mivel közel három évtized után is működnek Bette Midler, Goldie Hawn és a néha Keaton triójának nagyszerű poénjai. 

Diane Keaton, 20030510;MET;feature;K6 -- Goldie Hawn's character in The First Wives Club, seen with Diane Keaton (left) and Bette Midler, has massive collagen injections. Caption: Left to right Diane Keaton, Goldie Hawn, and Bette Midler in a scene from the 1996 movie First Wives Club. Photo by Andy Schwartz/Paramount Pictures.
Diane Keaton egyik legnagyobb sikere volt az Elvált nők klubja (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

Diane Keaton és az Elvált nők klubja

A film három ötven körüli nőről szól, akik az egyetemen legjobb barátnők voltak, ám az élet távol sodorta őket egymástól. Egyik barátjuk váratlan halála miatt azonban újra találkoznak, és gyorsan szembe kell azzal nézniük, mindhármuk élete megrekedt. Ellis színésznő, nincs már testrésze, amit ne plasztikáztak volna, és iszik, mint egy matróz, miközben az aranyásó férje egy ifjú tehetség bájai közt inspirálódik. Brenda a nagyszájú zsidó háziasszony a kispolgári életét élte a férjével, akinek viszont bejött az élet, és az új karrierhez új, fiatalabb kiadású csinibaba is dukál. 

May 01, 1996; Hollywood, USA; Actresses BETTE MIDLER as Brenda Cushman, GOLDIE HAWN as Elise Elliot and DIANE KEATON as Annie Paradis star in the smash comedy hit 'The First Wives Club' directed by Hugh Wilson. Mandatory Credit: Photo by Paramount Pictures/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1996 by Courtesy of Paramount Pictures
Minden pasit helyreraktak a világon (Fotó: Paramount Pictures / Courtesy of Paramount Pictures)

Annie marketinges, ám a karrierjét a családjáért, leginkább önző férjéért adta fel, aki ezt azzal hálálja meg, hogy összejön a nő pszichológusával, aki amúgy azért kapta a fizetését, hogy az önbecsülését növelje. A három belevaló nő azonban ahelyett, hogy lehúznák a rolót inkább összefognak a volt férjeik ellen, akik ezek után kétszer is meggondolják, hogy újat húzzanak-e velük. 

A következőkben összegyűjtöttük az Elvált nők klubja legviccesebb szövegeit

