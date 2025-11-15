Házilag kotyvasztott kábítószernek köszönheti a karrierjét Eddie Murphy

Kevés nagy formátumú komikust láthattunk valaha Hollywoodban, mint a 64 éves afroamerikai sztárt. Eddie Murphy a nyolcvanas években bizonyította, hogy egy nagydumás fekete srácból is lehet világsztár, akcióhős és százmilliókat termelő ikon. Az Eddie a Netflixen látható dokumentumfilmjében főleg a kezdeti időszakról mesél, illetve azokról a szerencsés vagy éppen szerencsétlen pillanatokról, amelyeknek köszönhetően Hollywood legnagyobb sztárjává vált.

Eddie Murphy az első fekete sztár lett (Fotó: Javier Rojas)

Eddie Murphy Norbittól Shrekig

Egotrip – ez az első szó, ami Eddie Murphy dokumentumfilmjéről eszünkbe juthat. Ebben az esetben azonban nem feltétlenül negatív ez a megjegyzés, mint például Meghan Markle lifestyle-műsornak álcázott önpromójánál. Ott egy bukott színésznőt és egy ügyesen házasodott nőt látunk, míg Murphy esetében Amerika egyik legnagyobb hatású komikusát, akinek – legyünk őszinték – van mire fennhordania az orrát.

Más kérdés, hogy a színész sokszor steril, néha lekezelő stílusa kinek mennyire szimpatikus, ugyanis – amit többször is elmond a produkcióban, igazából ő „sz*rik mindenre”.

Richard Pryor (jobbra) függősége jól jött (Fotó: Moviestore / NORTHFOTO)

Bőrruci és robbanó kábítószer

Murphy már tizenévesen rendszeresen járta az országot nagyszájú stand-upjaival, majd 19 évesen lehetőséget kapott a Saturday Night Live-ban. A korábbi teljes csapat akkor hagyta el a műsort, így Murphy-t és minden új szereplőt eleinte szimplán gyűlöltek. Erre a színész felvette a piros bőrruháját, és több szempontból is stílust teremtett: ő lett a szexi fekete srác jó dumával. Bírták a csajok, idézték a pasik, és egy korabeli interjúban még egy Ku Klux Klan-tag is megjegyezte, hogy „az egyetlen fekete, akit szeret, az Eddie Murphy”.

A 48 óra sikere után Murphy a nép embere lett: az a színes bőrű hős, aki nemcsak vicces és nagyszájú, de kiosztja a bűnözőket is, reprezentálva a fekete közösséget. Ő lett az első számú vígjáték/akciósztár Hollywoodban. Egy film után persze még nem lett volna automatikus helye az álomgyárban, de – hála idolja, Richard Pryor súlyos kábítószerfüggőségének – ez is gyorsan összejött. A komikus ugyanis házilag akart kábítószert kotyvasztani, ami robbanást okozott az otthonában, és komoly égési sérüléseket szenvedett. Így történt, hogy a szerepcsere miatt nem egy újabb Gene Wilder–Richard Pryor-vígjáték készült, hanem Eddie Murphy vitte a prímet Dan Aykroyd oldalán. A hatalmas siker után jött a 48 óra folytatása, a Beverly Hills-i zsaru-trilógia és persze a dollármilliók.