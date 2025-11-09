Ethan Hawke felismerhetetlen, szétesett, alkoholista zsenije mellett mindenki csak statiszta lehet a világban

Cuki hősszerelmes, vagány zsaru vagy éppen horrorkirály. Ethan Hawke az elmúlt évtizedekben számtalanszor bebizonyította, hogy igazi átváltozóművész, de olyan bravúrra, mint amit legújabb filmjében vitt véghez, senki sem számított. A Blue Moon nemcsak rendhagyó életrajzi film lett, hanem szerelmes levél a művészethez, még inkább a zenetörténet és a musical egyik legnagyobb alkotópárosához.

Ethan Hawke felismerhetetlen Hart szerepében (Fotó: Sony)

Ethan Hawke, Richard Linklater múzsája

A két filmes harminc éve találkozott, és azóta számtalan alkalommal dolgoztak együtt. Julie Delpyvel közösen alkották meg a Mielőtt-trilógiát, tizenkét éven át forgatták a Sráckor című felnövéstörténetet, valamint 2001-ben a Visszajátszás című kísérleti filmet is együtt készítették Hawke akkori feleségével, Uma Thurmannel. Miért fontos ez a felsorolás? Mert a két művész között – a Blue Moon egyik gondolatát idézve – megvan az a közös „lebegés”, amit még a gravitáció sem tud befolyásolni. Ilyenkor a kritikus bajban van: hogyan lehet szavakkal leírni valamit, amit nézni és átélni kell? Hogyan lehet érzékletessé tenni egy olyan mondatot, mint: „Florida partjainál a tenger minden kérdésre válaszol, és mindig ugyanúgy”? A válasz – furcsa módon – rémesen egyszerű: Ethan Hawke szájába kell adni ezeket a mondatokat Linklaternek egy, az ő alkotó kapcsolatukhoz is méltó filmben.

A Blue Moon óda a szenvedélyhez (Fotó: Sony)

Manapság trendivé vált, hogy művészek magánéletét kiteregetik a vászonra, és ráhúznak valamilyen aktuális vonalat, hogy megfeleljen a kor igényeinek: orgiák, válogatás nélküli partnerek – nemre, korra és rasszra való tekintet nélkül –, akár így volt, akár nem. Az igazi bravúr azonban nem a „wokesoításban” rejlik, hanem abban, ha a filmkészítő is megtalálja azt a bizonyos lebegést – egy térben, valós időben, mindenféle direkt körítés nélkül.

Ethan Hawke mint Lorenz Hart

Ki is volt Lorenz Hart? A húszas-harmincas évek egyik legnagyobb hatású amerikai dalszövegírója, olyan klasszikusok megalkotója, mint a címadó Blue Moon, The Lady Is a Tramp, Manhattan, Bewitched, Bothered and Bewildered vagy a My Funny Valentine. Számos dala ma is ismert, bár Hart elsősorban Amerikában volt sztár, köszönhetően zeneszerzőtársának, Richard Rodgersnek, akivel 26 éven át dolgozott együtt. Rodgers neve a magyar közönség számára sem ismeretlen, hiszen ő szerezte meg Molnár Ferenc Liliom című darabjának jogait, és Carousel címmel vitte sikerre, a musicalt a mai napig világszerte játsszák. Rodgers és Hart párosa elválaszthatatlannak tűnt, ám 1943-ban Rodgers úgy döntött, Oscar Hammerstein II-vel készíti el az Oklahoma! című musicalt, ami azóta is a Broadway egyik legnagyobb sikere. Miért maradt ki ebből Hart? Erre ad választ a film.