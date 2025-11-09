Hírlevél

Ethan Hawke

Ethan Hawke felismerhetetlen, szétesett, alkoholista zsenije mellett mindenki csak statiszta lehet a világban

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Richard Linklater és a színész 30 éve rendszeres alkotótársai, múzsái egymásnak. Teljesen kézenfekvőnek tűnt, hogy egy ilyen alkotókapcsolatról forgasson filmet, amiben Ethan Hawke magasan élete legjobb alakítását nyújtja.
Ethan HawkeAndrew ScottfilmkritikusRichard Linklaterfilmfilmzene

Cuki hősszerelmes, vagány zsaru vagy éppen horrorkirály. Ethan Hawke az elmúlt évtizedekben számtalanszor bebizonyította, hogy igazi átváltozóművész, de olyan bravúrra, mint amit legújabb filmjében vitt véghez, senki sem számított. A Blue Moon nemcsak rendhagyó életrajzi film lett, hanem szerelmes levél a művészethez, még inkább a zenetörténet és a musical egyik legnagyobb alkotópárosához.

Ethan Hawke
Ethan Hawke felismerhetetlen Hart szerepében (Fotó: Sony)

Ethan Hawke, Richard Linklater múzsája

A két filmes harminc éve találkozott, és azóta számtalan alkalommal dolgoztak együtt. Julie Delpyvel közösen alkották meg a Mielőtt-trilógiát, tizenkét éven át forgatták a Sráckor című felnövéstörténetet, valamint 2001-ben a Visszajátszás című kísérleti filmet is együtt készítették Hawke akkori feleségével, Uma Thurmannel. Miért fontos ez a felsorolás? Mert a két művész között – a Blue Moon egyik gondolatát idézve – megvan az a közös „lebegés”, amit még a gravitáció sem tud befolyásolni. Ilyenkor a kritikus bajban van: hogyan lehet szavakkal leírni valamit, amit nézni és átélni kell? Hogyan lehet érzékletessé tenni egy olyan mondatot, mint: „Florida partjainál a tenger minden kérdésre válaszol, és mindig ugyanúgy”? A válasz – furcsa módon – rémesen egyszerű: Ethan Hawke szájába kell adni ezeket a mondatokat Linklaternek egy, az ő alkotó kapcsolatukhoz is méltó filmben.

A Blue Moon óda a szenvedélyhez (Fotó: Sony)

Manapság trendivé vált, hogy művészek magánéletét kiteregetik a vászonra, és ráhúznak valamilyen aktuális vonalat, hogy megfeleljen a kor igényeinek: orgiák, válogatás nélküli partnerek – nemre, korra és rasszra való tekintet nélkül –, akár így volt, akár nem. Az igazi bravúr azonban nem a „wokesoításban” rejlik, hanem abban, ha a filmkészítő is megtalálja azt a bizonyos lebegést – egy térben, valós időben, mindenféle direkt körítés nélkül.

Ethan Hawke mint Lorenz Hart

Ki is volt Lorenz Hart? A húszas-harmincas évek egyik legnagyobb hatású amerikai dalszövegírója, olyan klasszikusok megalkotója, mint a címadó Blue Moon, The Lady Is a Tramp, Manhattan, Bewitched, Bothered and Bewildered vagy a My Funny Valentine. Számos dala ma is ismert, bár Hart elsősorban Amerikában volt sztár, köszönhetően zeneszerzőtársának, Richard Rodgersnek, akivel 26 éven át dolgozott együtt. Rodgers neve a magyar közönség számára sem ismeretlen, hiszen ő szerezte meg Molnár Ferenc Liliom című darabjának jogait, és Carousel címmel vitte sikerre, a musicalt a mai napig világszerte játsszák. Rodgers és Hart párosa elválaszthatatlannak tűnt, ám 1943-ban Rodgers úgy döntött, Oscar Hammerstein II-vel készíti el az Oklahoma! című musicalt, ami azóta is a Broadway egyik legnagyobb sikere. Miért maradt ki ebből Hart? Erre ad választ a film.

Andrew Scott megnyerő Rodgers szerepében (Fotó: Sony)

Linklater különleges megközelítést választott: ahelyett, hogy évtizedeken átívelő életrajzi filmet készített volna, egy 100 perces, valós időben játszódó kamaradrámát alkotott, amely az Oklahoma! premierbankettjén játszódik. Hart már évek óta masszív alkoholista – ezt csak fokozta, hogy Rodgers nélküle dolgozott. Ő a párosukat szentnek és sérthetetlennek tartotta, fontosabbnak, mint egy házasságot. Hart saját bevallása szerint ambiszexuális volt, míg Rodgers házas ember és a fiatal nők kedvelője. A történetük mégis inkább egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat szakítására emlékeztet: az egyik fél összetör, a másik felemelkedik és új partnerre talál. Ott van a kapálózás, az önvád, a gyanakvás, a hűtlenség – minden, ami egy szerelmespárra jellemző. Csakhogy itt két férfi barátsága, bizalma, és legfőképpen az alkotói közössége szűnik meg – örökre, bár ezt ekkor még csak Rodgers sejthette.

Hart megjelenik, mint az elhagyott szerető: csapzottan, ittasan, leül a pultnál, italt kér – pedig nagyon nem kéne. Az italok jönnek, és egyre többen tűnnek fel körülötte: írók, sikerre áhítozó szépfiúk, protezsált nők, akik előre tudják, kinek az ágyában végzik az estét, és fejesek, akiknek az arcára ráragadt a milliódolláros vigyor. Hart pedig csak beszél és beszél – néha már maga sem tudja, mit mond. Egyre többet, mert tudja, hogy hamarosan megérkezik az „exe” az új alkotótársával, hogy learassa a babérokat – ott, ahol neki már nincs helye.

Ethan Hawke magassága ellenére is óriási

Ethan Hawke és Andrew Scott mindketten díjesőre számíthatnak a Blue Moonért (Fotó: Sony)

A Blue Moon Ethan Hawke egyszemélyes Tour de France-a. Száz percen keresztül pörög – nagydumás, trágár, olcsó szexuális poénokat elsütő, hiperintelligens, a szerelembe és a szépségbe szerelmes Hartként, akinek ezen az estén végleg darabjaira hullik az élete. A jóvágású színészből egy alacsony, túlkompenzáló, komplexusos, erősen kopaszodó figurát formáltak, aki alkoholizmusát harsánysággal próbálja kompenzálni. Egyszerre esendő és szánandó, mégis képes elérni, hogy a néző szíve összeszoruljon a film végére a veszteségei miatt. Hawke élete alakítását nyújtja Lorenz Hartként. A Variety legfrissebb előrejelzése szerint ő és Timothée Chalamet lesznek az idei díjszezon nagy nyertesei, teljesen megérdemelten.

Hawke mellett mindenki más csak néma statisztának tűnik – ahogy erre a film egyik szereplője, az Eddie nevű csapos is utal. Bobby Cannavale visszafogott, mégis erőteljes alakításában Eddie a földhözragadt lelkiismeret szerepét tölti be. Margaret Qualley meggyőző a vágy tárgyaként, bár a szerepe hálátlan: a wannabe sztárocska figurájában több szempontból is prostituálódik. Aki méltó partnere Hawke-nak, az Andrew Scott, aki Rodgers szerepében tűpontos. Szavai gyakran elakadnak, de tekintete mindent elmond: baráti, szeretetteljes, mégis gyászol. Talán ő a történet legnagyobb vesztese, dacára annak, hogy az Oklahoma! sikerével Amerika kedvencévé válik.

A világ már nem úgy nevet, ahogy te akarod!

– ez az egyetlen mondat elég ahhoz, hogy Rodgers porrá zúzza barátja egóját. Egy gondolat, amit az átlagember is nehezen fogad el, pláne egy művész: a világ változik, és nem mindig úgy, ahogy mi szeretnénk. Andrew Scott alakítása szívszorítóan emberi, és remélhetőleg ott lesz az idei Oscar-jelöltek között.
A Blue Moon különös óda a szerelemhez – nem lesz könnyű dolga, hogy itthon megtalálja a közönségét, de aki kíváncsi egy nagyívű, frappáns monológokkal megírt kamaradrámára a szeretetről és a szenvedélyről, annak irány a mozi!

10/8,5

A Blue Moon már látható a magyar mozikban.

 

 

