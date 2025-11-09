Ethan Hawke felismerhetetlen, szétesett, alkoholista zsenije mellett mindenki csak statiszta lehet a világban

Cuki hősszerelmes, vagány zsaru vagy éppen horrorkirály. Ethan Hawke az elmúlt évtizedekben számtalanszor bebizonyította, hogy igazi átváltozóművész, de olyan bravúrra, mint amit legújabb filmjében vitt véghez, senki sem számított. A Blue Moon nemcsak rendhagyó életrajzi film lett, hanem szerelmes levél a művészethez, még inkább a zenetörténet és a musical egyik legnagyobb alkotópárosához.
Ethan Hawke, Richard Linklater múzsája
A két filmes harminc éve találkozott, és azóta számtalan alkalommal dolgoztak együtt. Julie Delpyvel közösen alkották meg a Mielőtt-trilógiát, tizenkét éven át forgatták a Sráckor című felnövéstörténetet, valamint 2001-ben a Visszajátszás című kísérleti filmet is együtt készítették Hawke akkori feleségével, Uma Thurmannel. Miért fontos ez a felsorolás? Mert a két művész között – a Blue Moon egyik gondolatát idézve – megvan az a közös „lebegés”, amit még a gravitáció sem tud befolyásolni. Ilyenkor a kritikus bajban van: hogyan lehet szavakkal leírni valamit, amit nézni és átélni kell? Hogyan lehet érzékletessé tenni egy olyan mondatot, mint: „Florida partjainál a tenger minden kérdésre válaszol, és mindig ugyanúgy”? A válasz – furcsa módon – rémesen egyszerű: Ethan Hawke szájába kell adni ezeket a mondatokat Linklaternek egy, az ő alkotó kapcsolatukhoz is méltó filmben.
Manapság trendivé vált, hogy művészek magánéletét kiteregetik a vászonra, és ráhúznak valamilyen aktuális vonalat, hogy megfeleljen a kor igényeinek: orgiák, válogatás nélküli partnerek – nemre, korra és rasszra való tekintet nélkül –, akár így volt, akár nem. Az igazi bravúr azonban nem a „wokesoításban” rejlik, hanem abban, ha a filmkészítő is megtalálja azt a bizonyos lebegést – egy térben, valós időben, mindenféle direkt körítés nélkül.
Ethan Hawke mint Lorenz Hart
Ki is volt Lorenz Hart? A húszas-harmincas évek egyik legnagyobb hatású amerikai dalszövegírója, olyan klasszikusok megalkotója, mint a címadó Blue Moon, The Lady Is a Tramp, Manhattan, Bewitched, Bothered and Bewildered vagy a My Funny Valentine. Számos dala ma is ismert, bár Hart elsősorban Amerikában volt sztár, köszönhetően zeneszerzőtársának, Richard Rodgersnek, akivel 26 éven át dolgozott együtt. Rodgers neve a magyar közönség számára sem ismeretlen, hiszen ő szerezte meg Molnár Ferenc Liliom című darabjának jogait, és Carousel címmel vitte sikerre, a musicalt a mai napig világszerte játsszák. Rodgers és Hart párosa elválaszthatatlannak tűnt, ám 1943-ban Rodgers úgy döntött, Oscar Hammerstein II-vel készíti el az Oklahoma! című musicalt, ami azóta is a Broadway egyik legnagyobb sikere. Miért maradt ki ebből Hart? Erre ad választ a film.
Linklater különleges megközelítést választott: ahelyett, hogy évtizedeken átívelő életrajzi filmet készített volna, egy 100 perces, valós időben játszódó kamaradrámát alkotott, amely az Oklahoma! premierbankettjén játszódik. Hart már évek óta masszív alkoholista – ezt csak fokozta, hogy Rodgers nélküle dolgozott. Ő a párosukat szentnek és sérthetetlennek tartotta, fontosabbnak, mint egy házasságot. Hart saját bevallása szerint ambiszexuális volt, míg Rodgers házas ember és a fiatal nők kedvelője. A történetük mégis inkább egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat szakítására emlékeztet: az egyik fél összetör, a másik felemelkedik és új partnerre talál. Ott van a kapálózás, az önvád, a gyanakvás, a hűtlenség – minden, ami egy szerelmespárra jellemző. Csakhogy itt két férfi barátsága, bizalma, és legfőképpen az alkotói közössége szűnik meg – örökre, bár ezt ekkor még csak Rodgers sejthette.
Hart megjelenik, mint az elhagyott szerető: csapzottan, ittasan, leül a pultnál, italt kér – pedig nagyon nem kéne. Az italok jönnek, és egyre többen tűnnek fel körülötte: írók, sikerre áhítozó szépfiúk, protezsált nők, akik előre tudják, kinek az ágyában végzik az estét, és fejesek, akiknek az arcára ráragadt a milliódolláros vigyor. Hart pedig csak beszél és beszél – néha már maga sem tudja, mit mond. Egyre többet, mert tudja, hogy hamarosan megérkezik az „exe” az új alkotótársával, hogy learassa a babérokat – ott, ahol neki már nincs helye.
Ethan Hawke magassága ellenére is óriási
A Blue Moon Ethan Hawke egyszemélyes Tour de France-a. Száz percen keresztül pörög – nagydumás, trágár, olcsó szexuális poénokat elsütő, hiperintelligens, a szerelembe és a szépségbe szerelmes Hartként, akinek ezen az estén végleg darabjaira hullik az élete. A jóvágású színészből egy alacsony, túlkompenzáló, komplexusos, erősen kopaszodó figurát formáltak, aki alkoholizmusát harsánysággal próbálja kompenzálni. Egyszerre esendő és szánandó, mégis képes elérni, hogy a néző szíve összeszoruljon a film végére a veszteségei miatt. Hawke élete alakítását nyújtja Lorenz Hartként. A Variety legfrissebb előrejelzése szerint ő és Timothée Chalamet lesznek az idei díjszezon nagy nyertesei, teljesen megérdemelten.
Hawke mellett mindenki más csak néma statisztának tűnik – ahogy erre a film egyik szereplője, az Eddie nevű csapos is utal. Bobby Cannavale visszafogott, mégis erőteljes alakításában Eddie a földhözragadt lelkiismeret szerepét tölti be. Margaret Qualley meggyőző a vágy tárgyaként, bár a szerepe hálátlan: a wannabe sztárocska figurájában több szempontból is prostituálódik. Aki méltó partnere Hawke-nak, az Andrew Scott, aki Rodgers szerepében tűpontos. Szavai gyakran elakadnak, de tekintete mindent elmond: baráti, szeretetteljes, mégis gyászol. Talán ő a történet legnagyobb vesztese, dacára annak, hogy az Oklahoma! sikerével Amerika kedvencévé válik.
A világ már nem úgy nevet, ahogy te akarod!
– ez az egyetlen mondat elég ahhoz, hogy Rodgers porrá zúzza barátja egóját. Egy gondolat, amit az átlagember is nehezen fogad el, pláne egy művész: a világ változik, és nem mindig úgy, ahogy mi szeretnénk. Andrew Scott alakítása szívszorítóan emberi, és remélhetőleg ott lesz az idei Oscar-jelöltek között.
A Blue Moon különös óda a szerelemhez – nem lesz könnyű dolga, hogy itthon megtalálja a közönségét, de aki kíváncsi egy nagyívű, frappáns monológokkal megírt kamaradrámára a szeretetről és a szenvedélyről, annak irány a mozi!
10/8,5
A Blue Moon már látható a magyar mozikban.