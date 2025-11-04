Te is imádod a Frankenstein filmeket? Mutatjuk az 5 legjobb filmet a titokzatos teremtményről

Hírlevél

11 perce
Olvasási idő: 8 perc
Napokon belül érkezik az Oscar-díjas Guillermo del Toro az év legjobban várt filmjével a Netlfixre. A rendezőzseni Frankenstein-története még kérdés, mit tesz hozzá a klasszikus sztorihoz, de amíg ez kiderült, nézzük meg a nagy elődöket.
FrankensteinNetlfixRobert de NiroJacob ElordiGuillermo del Toro

A Frankenstein 2025 egyik legjobban várt filmje, az idei Velencei Filmfesztiválon 17 perces álló ováció várta az alkotókat, kiemelve Guillermo del Toro kiváló rendezését, a film vizualitását, Oscar Issac és Jacob Elordi játékát, utóbbi közel fél napot töltött a sminkben, hogy hiteles legyen a Teremtmény szerepében. 

Frankenstein, RELEASE DATE: November 21, 1931. MOVIE TITLE: Frankenstein. STUDIO: Universal Pictures. PLOT: Henry Frankenstein is a doctor who is trying to discover a way to make the dead walk. He suceeds and creates a monster that has to deal with living again. PICTURED: BORIS KARLOFF as The Monster.
Borsi Karloff volt az első Teremtmény az 1931-es Frankenstein filmben (Fotó: g90)

Frankenstein 5+1 leghíresebb Teremtménye 

Boris Karloff

A legendás horrorszínész 1931-ben alakította először a Universal rémfilmjében a halottak testéből összerakott és életre keltett teremtményt. Az őrült kísérletek végző Frankenstein azonban egy hibát elkövetett, a látszólag jámbor óriás testébe egy gyilkos agyát rakta be, így a lény nem kerülheti el a végzetét. Karloff legalább annyira híres lett a szerep után, mint Lugosi Béla Drakulaként, a harmincas években további két filmben alakított a szerepet, illetve két további Frankenstein-filmben is szerepet vállalt a halálig. 

