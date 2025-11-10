Érdemes szembe szállnunk a véggel? A Netflix új Frankenstein-filmje után mindenki örülhet, hogy egyszer meg fog halni

A hullákból összetákolt rém története és a halál legyőzése már régóta foglalkoztatja a filmeseket. Frankenstein története az 1930-as évek egyik első, nagysikerű B-horrorja volt. Azóta számtalan feldolgozást élt meg: volt már szörnyvadász, szerelemért epekedő rocktroll, és még sorolhatnánk. Guillermo del Toro a filmes világ kiváló mesélője, hiszen filmjei nemcsak vizuálisan egyediek, hanem az univerzális történeteket is könnyedén, mégis mély mondanivalóval értelmezi újra. A 61 éves mexikói mester a Netflix segítségével egy 120 millió dolláros, szuperlátványos köntöst adott az antik rémtörténetnek, miközben olyan lételméleti kérdéseket vet fel, amiket ilyen kaliberű látványfilmekben ritkán szokás.

Ki a szörny és ki az ember a Frankensteinben? (Fotó: Netflix)

Frankenstein a Netflixen

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál 17 perces tapsvihara után az egész világ kíváncsian várta, mit alkotott a mexikói rendező. A trailerből már látszott, hogy a látvány ismét elsőrangú, a színészek pedig okot adtak a bizakodásra. Azt azonban még nem sejthettük, hogy a Teremtmény szerepére kiválasztott Jacob Elordi — levetve szépfiú imázsát — zseniális választásnak bizonyul majd, de erről majd később. A legfontosabb kérdés mindenki számára az volt: érdemes-e újabb adaptációt készíteni egy olyan történetből, amihez már nehéz újat hozzátenni? A válasz: igen. Del Toro nemcsak nagy mesélő, hanem az emberi igazságok ismerője is. A korábbi filmes feldolgozásokban a Teremtmény többnyire szörnyként jelent meg, holott ő is ember — vagy legalábbis emberekből van.

A halált akarja legyőzni a tudós (Fotó: Netflix)

Az emberiség nagy kérdése és misztériuma az élet és a halál. Galaktikus lottóötös, Mátrix, Isten vagy a nagy véletlen — számtalan magyarázat létezik a létünkre, de egzakt megoldás nincs; csupán a sorsunk közös. A fejlődéssel azonban mi, emberek is elkezdtünk Istent játszani. Ennek ékes példája főhősünk, Victor Frankenstein, aki egy nagyon is emberi okból szegül szembe a teremtővel: a gyász miatt. Ki ne akarná, hogy elveszett szerettei visszatérjenek a holtak világából — vagy hogy el se kelljen menniük? Nos, a Netflixes Frankenstein erre ad egy elég sokkoló választ.