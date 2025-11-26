20 éve már, hogy a sötét nagyúr visszatért – 8 dolog, amit nem tudtál a Harry Potter és a Tűz Serlegéről

2005 novemberében, miután már lecsengett a halloweeni töklámpás őrület, és még mielőtt Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című slágerét dúdolta volna mindenki, a muglivilág varázslólázban égett. Ekkor futott be ugyanis a mozikba a Harry Potter-filmek legújabb, negyedik epizódja, a Harry Potter és a Tűz Serlege, mely igazi fordulópont volt a címszereplő életében, hiszen ekkor ért véget főhősünk kegyes dajkameséje, hogy egy könyörtelen horrorsztorivá váljon. Harry testközelből találkozik a halállal, a kínnal és a szenvedéssel, no meg persze régi nemezisével is. A Tűz Serlege máig az egyik legmegosztóbb darabja a filmszériának, lehet szeretni és utálni is, de az biztos, hogy nélküle közel sem lenne teljes a varázsló-franchise. Cikkünkben, a film megjelenésnek 20. évfordulója alkalmából csokorba szedtünk néhány olyan érdekességet, melyeket talán még a legnagyobb rajongók sem tudtak a Harry Potter és a Tűz Serlegéről.
Ezeket biztosan nem tudtad a Harry Potter és a Tűz Serlegéről:
Nem kell ide olló!
A Harry Potter-filmek 4. fejezete sokak fejében úgy maradt meg, mint „az a rész, ahol mindenkinek olyan hülye haja van”. Ez pedig nem véletlen, mivel a direktor, Mike Newell egyik első parancsa volt a kinevezése után, hogy nehogy bárki is megváljon tincseitől, mert még nem tudja, milyen frizurát képzelne el a Roxfort diákjainak. Mire a szereplők visszatértek, hogy elkezdődjön a forgatás, mindenki hosszú fürtökkel dicsekedhetett, a rendező pedig azt mondta, hogy ez így lesz tökéletes.
Batman kontra Superman 2-0
Mielőtt a szerep az éppen Denzel Washingtonnal forgató Robert Pattinsonhoz került volna, Cedric Diggory karakterét kis híján Henry Cavill játszotta el. Az egykori Vaják helyett végül mégis Pattinsont választották, csakúgy mint néhány évvel később, mikor az Alkonyat-filmek Edward Cullenéért versengett a két fiatal színész.
Előbb casting, aztán pláza
Harry első nagy szerelme, Cho Chang ebben az epizódban lép színre. A Hollóhát üdvöskéjét alakító színésznőt, Katie Leungot nem kevesebb mint 4000 jelentkező közül választották ki. Az ifjú színészpalánta igazából annyira nem is akart benne lenni a filmben, őt inkább a casting utáni londoni shoppingolás foglalkoztatta csak igazán, ám még így is olyat nyújtott a meghallgatáson, hogy utána egy percig sem volt kérdés, kié lesz a szerep.
Mit rejt Dumbledore zoknija?
Még szerencse, hogy a forgatási szünetekben készült behind the scenes, azaz színfalak mögötti felvételek nem kerültek bele a végső változatba, mert a közönség igen furcsán nézett volna, ha a Roxfort igazgatója egy monológ közben a zoknijába nyúlt volna, hogy onnan egy szál cigarettát húzzon elő. A Dumbledore-t alakító Sir Michael Gambon ugyanis tényleg dohányterméket csempészett a kosztümjébe, illetve a nagy köpenyek alatt szinte mindig átlagos, utcai ruhát viselt.
Vízipók, csodapók
A bajnokok második próbája ugyebár a víz alatt zajlik. Ezeknek a jelenetnek a forgatása pedig valóban a vízben, egy 500 ezer literes medencében zajlott. A színészek közül természetesen a Harry-t alakító Daniel Radcliffe tartózkodott a legtöbb időt, szám szerint közel 42 órát a vízfelszín alatt, ám a nemrégiben az új Harry Potternek levelet író színész aligha élvezte minden percét ennek a közel két teljes napnyi időintervallumnak, miután egy alkalommal kis híján megfulladt, illetve mindkét fülére összeszedett egy csúnya fertőzést.
Újrahasznosított baziliszkusz
Noha Harry a Titkok Kamrája végén végez a hatalmas kígyóval, az mégis „visszatér” a 4. részben. A Tűz Serlege forgatása során ugyanis valóban megépített egy, a filmben látható, nagy méretű sárkénymodellt, amit igazából az évek óta a raktárban árválkodó baziliszkuszból tákoltak össze.
Mi lett volna velünk Ralph Fiennes nélkül?
A minden idők egyik legvérlázítóbb Oscar-vereségét produkáló angol színészlegenda nélkül ma elképzelni sem tudnánk a Harry Potter-franchise-t. Azonban nem sokon múlt, hogy mégse ő legyen a Sötét Nagyúr. A 28 évvel később sztárjának, Ralph Fiennes-nak ugyanis nem állt szándékában mugligyilkos varázslónak állni, sőt nem is olvasta a regényeket, de még a korábbi filmeket sem látta. Végül, ahogy korábban Gary Oldmant, őt is egy családtagja, egészen pontosan a nővére győzte meg, hogy bólintson rá a szerepre. A többi pedig már történelem.
Harry Potter és a Tűz Serlege 2?
Tekintve, hogy a Harry Potter és a Tűz Serlege volt a legterjedelmesebb alapmű az addig adaptált regények közül, a stúdió eredetileg két filmben gondolkodott, hogy mindenre legyen idő. Az Alfonso Cuarónt váltó új rendező, Mike Newell viszont sikeresen meggyőzte a döntéshozókat, hogy ő bizony tudna annyit kurtítani a szkripten, amennyivel jócskán működhetne a dolog egy önálló filmként is. Így végül nem kellett a rajongóknak pár hónappal később a Tűz Serlege 2. részére is jegyet váltania a mozikasszáknál, ahogy ez néhány évre rá történt a Halál ereklyéi esetében.