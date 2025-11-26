20 éve már, hogy a sötét nagyúr visszatért – 8 dolog, amit nem tudtál a Harry Potter és a Tűz Serlegéről

2005 novemberében, miután már lecsengett a halloweeni töklámpás őrület, és még mielőtt Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című slágerét dúdolta volna mindenki, a muglivilág varázslólázban égett. Ekkor futott be ugyanis a mozikba a Harry Potter-filmek legújabb, negyedik epizódja, a Harry Potter és a Tűz Serlege, mely igazi fordulópont volt a címszereplő életében, hiszen ekkor ért véget főhősünk kegyes dajkameséje, hogy egy könyörtelen horrorsztorivá váljon. Harry testközelből találkozik a halállal, a kínnal és a szenvedéssel, no meg persze régi nemezisével is. A Tűz Serlege máig az egyik legmegosztóbb darabja a filmszériának, lehet szeretni és utálni is, de az biztos, hogy nélküle közel sem lenne teljes a varázsló-franchise. Cikkünkben, a film megjelenésnek 20. évfordulója alkalmából csokorba szedtünk néhány olyan érdekességet, melyeket talán még a legnagyobb rajongók sem tudtak a Harry Potter és a Tűz Serlegéről.

A Harry Potter és a Tűz Serlege 2005. november 18-án debütált az amerikai mozikban, hazánkban csak december 1-én került bemutatásra (Fotó: Ferrari)

Ezeket biztosan nem tudtad a Harry Potter és a Tűz Serlegéről:

Nem kell ide olló!

A Harry Potter-filmek 4. fejezete sokak fejében úgy maradt meg, mint „az a rész, ahol mindenkinek olyan hülye haja van”. Ez pedig nem véletlen, mivel a direktor, Mike Newell egyik első parancsa volt a kinevezése után, hogy nehogy bárki is megváljon tincseitől, mert még nem tudja, milyen frizurát képzelne el a Roxfort diákjainak. Mire a szereplők visszatértek, hogy elkezdődjön a forgatás, mindenki hosszú fürtökkel dicsekedhetett, a rendező pedig azt mondta, hogy ez így lesz tökéletes.

Batman kontra Superman 2-0

Mielőtt a szerep az éppen Denzel Washingtonnal forgató Robert Pattinsonhoz került volna, Cedric Diggory karakterét kis híján Henry Cavill játszotta el. Az egykori Vaják helyett végül mégis Pattinsont választották, csakúgy mint néhány évvel később, mikor az Alkonyat-filmek Edward Cullenéért versengett a két fiatal színész.

Robert Pattinson Batman előtt vámpír, azelőtt pedig varázslótanonc volt (Fotó: Warner Bros. Pictures / Northfoto)

Előbb casting, aztán pláza

Harry első nagy szerelme, Cho Chang ebben az epizódban lép színre. A Hollóhát üdvöskéjét alakító színésznőt, Katie Leungot nem kevesebb mint 4000 jelentkező közül választották ki. Az ifjú színészpalánta igazából annyira nem is akart benne lenni a filmben, őt inkább a casting utáni londoni shoppingolás foglalkoztatta csak igazán, ám még így is olyat nyújtott a meghallgatáson, hogy utána egy percig sem volt kérdés, kié lesz a szerep.