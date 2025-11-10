Vérre menő hollywoodi viszályok: sztárszínészek, akik évtizedekig gyűlölték egymást

A rivalizálást általában a színésznőknek tulajdonítják az álomgyárban. A színésznők mellett azonban a színészek is képesek akár évtizedekig tartó viaskodásba belekeveredni, amelyet nem is feltételeznénk róluk. A nézők persze profitálnak a hollywoodi viszályokból: állandó bulvárcikkek és jobbnál jobb filmek születtek így, sőt néha – meglepő módon – még későbbi barátságok is.

Hollywoodi viszályok: Stallone és Schwarzenegger a legnagyobb riválisok voltak, öregségükre barátok lettek (Fotó: face to face / NORTHFOTO)

Hollywoodi viszályok: Ezek a macsók évtizedekig nem kértek egymásból

Sylvester Stallone – Arnold Schwarzenegger

A nyolcvanas évek két tesztoszteronbombája körül sokkal inkább a média és a marketingesek szították a feszültséget. Persze a két izomkolosszusnak sem kellett kétszer mondani, ha az volt a kérés, hogy még jobban felpumpálják az izmaikat, vagy többet mutassanak magukból a vásznon. Szerencsére egyik színész karrierje sem sérült – sőt, valahol még építették is egymást –, de tény: a nyolcvanas években nem voltak egymás szíve csücskei. Idősebb korukra azonban megbékéltek, és együtt játszottak többek között a Szupercella és a Feláldozhatók filmekben is.