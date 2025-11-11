Mérgezés, fulladás és eltorzult bőr: tényleg zombivá váltak a Holtak napja szereplői

George A. Romero, az élőhalottas filmek koronázatlan királya 1985-ben alaposan kibabrált a saját teremtményeivel. A realisztikus hatás érdekében ugyanis a Holtak napja zombifilmben a stáb nagy része súlyos rosszullétet szenvedett el. Ennek oka a sminkesek költséghatékony, ám merész ötleteiben, és egy hatalmas hibában keresendő. A stábból több tucat ember tapasztalt rosszullétet, vagy szenvedett kellemetlen bőrtünetektől.

Csoportos mérgezést kaptak a romlott disznóbőrtől és a latextől a Holtak napja szereplői (Fotó: Courtesy of Dead Films Inc. / NORTHFOTO)

A Holtak napja teljes filmes stábja veszélyben volt

A forgatás idején a digitális technika még gyerekcipőben járt, így esély sem volt digitális trükkökre. Az alacsony büdzséből kellett csodát teremteniük Romerónak és kollégáinak. A sminkesek végül két anyagot hívtak segítségül: az olcsó latexet és a disznóbőrt. A probléma ott kezdődött, hogy egy párás bányában, és annak környékén forgattak Pennsylvaniában, ahol 10 fok volt, nehéz volt levegőt venni, és a gépek is rendszeresen bedöglöttek a lecsapódó pára miatt. Ettől már a stáb nagy része rosszul volt; több tag nehézlégzéssel, fáradtsággal és rosszulléttel küzdött. Ehhez jött még a gumi és a malacbőr.

George A. Romero (balra) ott spórolt, ahol tudott, de a hitelességből nem engedett (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

A malacbőr és a belsőségek a „kibelezős” jeleneteknél már korábban is bevett módszernek számítottak, azonban a stáb egy nagy hibát követett el: az eleve romlottan érkező árut nem rakták be a hűtőbe. A hétvégi szünet után minden bűzlött a belsőségektől, ám forgatni kellett, így a stáb végigöklendezte ezeket a napokat – a színészeknek tehát sokat nem kellett játszaniuk. A rothadt hús a gusztustalan szagon kívül kisebb mérgezéses tüneteket is okozott a szegényes higiéniai körülmények miatt.

Komoly bőrbetegségeket okozott a maszk (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

A zombisminkek elkészítéséhez foam latexet használtak akkoriban, azonban itt nagy mennyiségben kellett az akrilragasztó, ráadásul sok napon át. Az időközben elfelejtett, ma már nem túl humánusnak tartott eljárás miatt több tucat statisztán jelentkezett bőrpír és pattanásszerű hólyagok — ezek a vegyi anyagok miatt alakultak ki. Sokan már azzal viccelődtek, hogy lassan tényleg úgy néznek ki, mint az igazi zombik.

A színészek lassan már smink nélkül is zombi-szerűek voltak a forgatás alatt (Fotó: Courtesy of Dead Films Inc. / NORTHFOTO)

Az 1985-ös Holtak napja a sok szenvedés ellenére sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket — hosszú időnek kellett eltelnie, mire a zombifilmek újra reneszánszukat élhették.