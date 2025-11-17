Ő Sean Connery modern reinkarnációja: a sármos színész mentette meg a világhírű kémsorozatot

Egy korosztály számára meghatározó pillanat volt, amikor a néhai rocknagyi, Tina Turner hangján megszólalt a GoldenEye című sláger. A dal James Bond 30 évvel ezelőtt debütáló, magyarul Aranyszem címen vetített filmjéhez készült, amelyben Pierce Brosnan először kapott engedélyt az ölésre – két vodka-martini között, természetesen rázva, nem keverve. A kilencvenes évek látványos akciófilmjeihez alkalmazkodó Bond-mozi hatalmas kasszasiker lett, és megmentette a híres franchise-t, miután Dalton két korábbi kalandja nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A rajongók szerint Brosnan az első Bond, Sean Connery modern válasza volt a kilencvenes évek popkultúrájától. A GoldenEye forgatása számos izgalmas történetet rejt; a legérdekesebbeket össze is szedtük a jeles évforduló alkalmából.
Pierce Brosnan 10 évet várt James Bond szerepére
- A sármos színészt már a nyolcvanas években megkeresték a producerek Dalton helyett, ám akkor még szerződés kötötte a Remington Steele című sorozathoz, így került végül képbe Timothy Dalton.
- A rendezést Martin Campbell kapta, aki új irányt adott a szériának. Érdekesség, hogy Brosnan nyugdíjazása után Daniel Craig első 007-es kalandját, a Casino Royale-t is ő rendezte – vagyis a direktor kétszer is megmentette a legendás kémsorozatot.
- A látványos nyitójelenet a svájci Contra-gátnál játszódik, amely 220 méter mély. Az ugrást Wayne Michaels profi kaszkadőr hajtotta végre.
- A szentpétervári tankos üldözést valójában Londonban vették fel, ugyanis nem kaptak forgatási engedélyt az orosz államtól.
- Ez volt az első film, amelyet Barbara Broccoli már producerként és jogtulajdonosként maga felügyelt. Hatása érezhető volt: a két Bond-lány, Natalya és Xenia nem csupán biodíszletek voltak. A tudósnő nemcsak szépségével, hanem tudásával is segítette az ügynököt, míg a bérgyilkosnő nemcsak végzetes volt, hanem egy igazi pszichopata is, válogatott, már-már perverz módszerekkel.
- A harmadik "Bond-lány" az akkor 61 éves Judi Dench lett, aki itt játszotta el először M szerepét. Korábban nem létezett olyan popcornmozi, ahol egy titkosszolgálatot egy idősebb nő vezetett volna.
- Pierce Brosnan hónapokig készült egy katonai intézetben; gyakorlatilag egy bármikor bevethető katonának képezték ki a szerepre.
- A film számítógépes grafikai megoldásait kifejezetten ehhez az alkotáshoz fejlesztették, és a GoldenEye több tekintetben megelőzte a korát. Legnagyobb újítása a digitális hangtár használata volt, amely a fegyverek valósághű ropogását és a robbanások hangzását tette lehetővé.
- Sean Bean, az áruló 006-os karakter sminkje gyakran digitális utómunkát igényelt, mert a színész a hosszú forgatási napokon állandóan leizzadta a protézist, ami miatt többször is leállt a munka.
- A film végül 350 millió dollárt keresett világszerte, és kirobbanó kasszasikernek számított a kilencvenes években.