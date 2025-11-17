Ő Sean Connery modern reinkarnációja: a sármos színész mentette meg a világhírű kémsorozatot

Hírlevél

Rendkívüli

Sport

James Bond

Timothy Dalton két, mondhatni bukott kémkalandja után a készítőknek komolyan át kellett gondolniuk, hogy folytatható-e a kilencvenes években a 007-es ügynök története. A válasz Pierce Brosnan személyében érkezett meg: sármos, humoros, ám a valódi, látványos akcióktól sem visszariadó James Bondot varázsolt a vászonra.
James BondPierce BrosnanSean ConneryJames Bond-filmek

Egy korosztály számára meghatározó pillanat volt, amikor a néhai rocknagyi, Tina Turner hangján megszólalt a GoldenEye című sláger. A dal James Bond 30 évvel ezelőtt debütáló, magyarul Aranyszem címen vetített filmjéhez készült, amelyben Pierce Brosnan először kapott engedélyt az ölésre – két vodka-martini között, természetesen rázva, nem keverve. A kilencvenes évek látványos akciófilmjeihez alkalmazkodó Bond-mozi hatalmas kasszasiker lett, és megmentette a híres franchise-t, miután Dalton két korábbi kalandja nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A rajongók szerint Brosnan az első Bond, Sean Connery modern válasza volt a kilencvenes évek popkultúrájától. A GoldenEye forgatása számos izgalmas történetet rejt; a legérdekesebbeket össze is szedtük a jeles évforduló alkalmából.

James Bond, Nov 17, 1995; London, England, UK; Actor PIERCE BROSNAN stars as James Bond and IZABELLA SCORUPCO as Natalya in the Martin Campbell directed action/thriller, 'GoldenEye.'Mandatory Credit: Photo by MGM/ZUMA Press.(©) Copyright 1995 by Courtesy of MGM
James Bond nagyot durrant 30 éve a mozikban (Fotó: MGM / Courtesy of MGM)

Pierce Brosnan 10 évet várt James Bond szerepére

  • A sármos színészt már a nyolcvanas években megkeresték a producerek Dalton helyett, ám akkor még szerződés kötötte a Remington Steele című sorozathoz, így került végül képbe Timothy Dalton.
  • A rendezést Martin Campbell kapta, aki új irányt adott a szériának. Érdekesség, hogy Brosnan nyugdíjazása után Daniel Craig első 007-es kalandját, a Casino Royale-t is ő rendezte – vagyis a direktor kétszer is megmentette a legendás kémsorozatot.
'James Bond: Goldeneye' by Martin Campbell; starring Sean Bean, Pierce Brosnan. Made in USA, 1995.
Pierce Brosnan újraértelmezte a karaktert (Fotó: 90061/KPA)
  • A látványos nyitójelenet a svájci Contra-gátnál játszódik, amely 220 méter mély. Az ugrást Wayne Michaels profi kaszkadőr hajtotta végre.
  • A szentpétervári tankos üldözést valójában Londonban vették fel, ugyanis nem kaptak forgatási engedélyt az orosz államtól.
  • Ez volt az első film, amelyet Barbara Broccoli már producerként és jogtulajdonosként maga felügyelt. Hatása érezhető volt: a két Bond-lány, Natalya és Xenia nem csupán biodíszletek voltak. A tudósnő nemcsak szépségével, hanem tudásával is segítette az ügynököt, míg a bérgyilkosnő nemcsak végzetes volt, hanem egy igazi pszichopata is, válogatott, már-már perverz módszerekkel.
Photo ID - 31136, Year - 1995, Film Title - GOLDENEYE, Director - MARTIN CAMPBELL, Studio - UA, Keywords - 1995, PIERCE BROSNAN, MARTIN CAMPBELL, FAMKE JANSSEN
Harcias Bond-lányokat kapott a 007-es (Fotó: Snap)
  • A harmadik "Bond-lány" az akkor 61 éves Judi Dench lett, aki itt játszotta el először M szerepét. Korábban nem létezett olyan popcornmozi, ahol egy titkosszolgálatot egy idősebb nő vezetett volna.
  • Pierce Brosnan hónapokig készült egy katonai intézetben; gyakorlatilag egy bármikor bevethető katonának képezték ki a szerepre.
  • A film számítógépes grafikai megoldásait kifejezetten ehhez az alkotáshoz fejlesztették, és a GoldenEye több tekintetben megelőzte a korát. Legnagyobb újítása a digitális hangtár használata volt, amely a fegyverek valósághű ropogását és a robbanások hangzását tette lehetővé.
'James Bond: Goldeneye' by Martin Campbell. Made in USA, 1995.
Világsiker lett a GoldenEye (Fotó: KPA)
  • Sean Bean, az áruló 006-os karakter sminkje gyakran digitális utómunkát igényelt, mert a színész a hosszú forgatási napokon állandóan leizzadta a protézist, ami miatt többször is leállt a munka.
  • A film végül 350 millió dollárt keresett világszerte, és kirobbanó kasszasikernek számított a kilencvenes években.

 

 

