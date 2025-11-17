Ő Sean Connery modern reinkarnációja: a sármos színész mentette meg a világhírű kémsorozatot

Egy korosztály számára meghatározó pillanat volt, amikor a néhai rocknagyi, Tina Turner hangján megszólalt a GoldenEye című sláger. A dal James Bond 30 évvel ezelőtt debütáló, magyarul Aranyszem címen vetített filmjéhez készült, amelyben Pierce Brosnan először kapott engedélyt az ölésre – két vodka-martini között, természetesen rázva, nem keverve. A kilencvenes évek látványos akciófilmjeihez alkalmazkodó Bond-mozi hatalmas kasszasiker lett, és megmentette a híres franchise-t, miután Dalton két korábbi kalandja nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A rajongók szerint Brosnan az első Bond, Sean Connery modern válasza volt a kilencvenes évek popkultúrájától. A GoldenEye forgatása számos izgalmas történetet rejt; a legérdekesebbeket össze is szedtük a jeles évforduló alkalmából.

James Bond nagyot durrant 30 éve a mozikban (Fotó: MGM / Courtesy of MGM)

Pierce Brosnan 10 évet várt James Bond szerepére

A sármos színészt már a nyolcvanas években megkeresték a producerek Dalton helyett, ám akkor még szerződés kötötte a Remington Steele című sorozathoz, így került végül képbe Timothy Dalton .

című sorozathoz, így került végül képbe . A rendezést Martin Campbell kapta, aki új irányt adott a szériának. Érdekesség, hogy Brosnan nyugdíjazása után Daniel Craig első 007-es kalandját, a Casino Royale-t is ő rendezte – vagyis a direktor kétszer is megmentette a legendás kémsorozatot.

Pierce Brosnan újraértelmezte a karaktert (Fotó: 90061/KPA)

A látványos nyitójelenet a svájci Contra-gátnál játszódik, amely 220 méter mély. Az ugrást Wayne Michaels profi kaszkadőr hajtotta végre.

profi kaszkadőr hajtotta végre. A szentpétervári tankos üldözést valójában Londonban vették fel, ugyanis nem kaptak forgatási engedélyt az orosz államtól.

vették fel, ugyanis nem kaptak forgatási engedélyt az orosz államtól. Ez volt az első film, amelyet Barbara Broccoli már producerként és jogtulajdonosként maga felügyelt. Hatása érezhető volt: a két Bond-lány, Natalya és Xenia nem csupán biodíszletek voltak. A tudósnő nemcsak szépségével, hanem tudásával is segítette az ügynököt, míg a bérgyilkosnő nemcsak végzetes volt, hanem egy igazi pszichopata is, válogatott, már-már perverz módszerekkel.

Harcias Bond-lányokat kapott a 007-es (Fotó: Snap)