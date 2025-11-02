Nem vicceltek, tényleg itt a kutyahorror: megnéztük a mozikba robbanó Jó fiút — Kritika

A Jó fiú (Good Boy) már az előzetesével felkeltette az emberek figyelmét. Csendes vetélytársa volt Leonardo DiCaprio új filmjének (Egyik csata a másik után) és Dwayne Johnson életrajzi történetének (Zúzógép) melyek mellett három nap alatt sikerült 2,3 millió dollárt begyűjtenie, ezzel pénzügyi sikerrel nyitva a kezdő hétvégéjét — de mint tudjuk, ezt az időszakot Taylor Swift nyerte az albumfilmjével. Persze, voltak szórakoztató kutyafilmes példák, mint a Beethoven, Lassie egyebek között, de kutyás horrorból még túl jó példa nem nagyon készült. Ennek egyébként jó oka is van, melyről később kitérünk — nézzük, megérte-e várni Indy kalandjára, kapunk-e végre egy jó kis kutyahorrort.

Nincs mese: Indy tényleg egy Jó fiú (Fotó: SHUDDER)

Indy, az igazi Jó fiú megérdemli a jutifalit ezért az alakításért

Az alig több mint egy órás film középpontjában Todd (Shane Jensen) és kutyája Indy (Indy) áll. Todd egy meg nem nevezett betegségben szenved (valószínűleg rák) és önkéntes pihenőre vonul kiskedvencével egy erdőszéli házba. A nyugalmat ugyanakkor megzavarják különböző természetfeletti jelenségek, nyugtalanító zajok és egy rejtélyes szomszéd, aki fenyegető rókacsapdákra hívja fel a figyelmet. Ezekre jól láthatóan Indy, az aranyos és bátor kutya azonnal reagál, hogy megvédje területét és gazdáját a fennálló veszélyhelyzetektől. Még ki se jött a film, az emberek már sorra olyanokra kerestek rá, hogy a kutya meghal-e a végén, ugyanis sokan inkább meg se nézték volna.

A Jó fiút elejétől végéig a kutya szemszögéből nézzük, a film túlnyomórészében szószerint Indy perspektívájába, a föld felszínétől pár centire felvéve az eseményeket. Az audiovizuális eszközökkel jól szemléltetni, hogyan érzékelheti egy kutya a körülötte zajló emberi világot, melyet nem foghat fel igazán, csak legösztönibb érzeteire tud lefordítani: avagy enni kell, játszani és védelmezni.

SPOILER A filmből viszonylag hamar kiderül, hogy soha nem is volt szó külső veszélyről — amit látunk, az minden a kutyus fantáziavilágának szüleménye, illetve egy érdekes elmélet szerint az olykor megjelenő szörnyeteg valójában Indy félelmének megtestesülése, aki bár nem érti a halál koncepcióját, de mégis érzi, ahogy közelít.

Működik-e horrorként a Jó fiú?

A rövid válasz az, hogy nem... a némileg hosszabb válasz pedig az, hogy nem baj, hogy nem. Indy egy jól idomított kutya, aki jól láthatóan megbirkózik a rászabott feladatokkal, ami alatt azt értjük, hogy néha menjen ide, néha menjen oda, néha ugasson... de erre építeni egy filmet, amelynek állítólag félelmetesnek kellene lennie, egy bátor próbálkozás volt és olykor megtörte az illúziót.