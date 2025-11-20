Íme az első kép a Jumanji 3-ból — Dwayne Johnson megható módon emlékezett meg Robin Williamsről

A 2010-es évek egyik legnagyobb dobása volt a korábban Robin Williams főszereplésével népszerűvé vált Jumanji újragondolása. Az eddig két részt megélt reboot harmadik iterációját a napokban kezdték el forgatni, de a sztárok és a rajongók már most hatalmas hype-ban vannak, miután megjelent az első kép az ambiciózus projektből.

A Jumanji-filmek lezárása lesz a harmadik rész (Fotó: Columbia Pictures / NORTHFOTO)

A Jumanji-filmsorozat következő felvonása a legjobb lehet mind közül

Kevesen tudják, de a veszélyes társasjátékot bemutató 1995-ös Jumanji című film eredetileg egy adaptáció volt Chris Van Allsburg 1981-es, azonos című mesekönyvéből — tőle származik egyébként a Zathura című könyv is, ami hasonló koncepcióra épült és szintén kapott egy feldolgozást. A Jumanji Robin Williams egyik legnépszerűbb filmje volt, melyben a kíváncsiság arra vette rá a főszereplőket, hogy a valóságot áthálózó, elátkozott játékkal játsszanak, szó szerinti dzsungellé alakítva a környezetet. Ezt gondolta tovább majdnem 20 évvel később, 2017-ben a rendező Jake Kasdan a Jumanji – Vár a dzsungel című filmmel, mely révén újra piacra került az elképzelés azzal a csavarral, hogy a játékosokat nem egy társasjáték ejti rabul, hanem egy játékkonzol. Az új Jumanji szereposztása már önmagában fergeteges: idén a Zúzógépben feltűnt Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan és Kevin Hart.

A harmadik rész forgatásának kezdetét egy közös képpel tették hivatalossá. A képet Kevin Hart lelkes leírással tette közzé az Instagramon.

Újra akcióban és imádom... már hiányoztál, Jumanji ... ez lesz eddig a legjobb!

Az eseményről Dwayne Johnson egy külön videóban is megemlékezett. A Szikla saját Instagramján egy videót tett közzé, ahogy a jellegzetes hollywoodi kiskocsijában éppen forgatásra siet, nyakláncként hordva egy dobókockát — de nem is akármilyet, hanem éppen azt a kockát, ami a Robin Williams-féle filmben is megjelent. A sztár a videóban arról is beszélt, hogy ez a kis részlet egyáltalán nem véletlen.