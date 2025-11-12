Hírlevél

Kate Winslet

Kate Winslet és Jennifer Lawrence beintett Hollywoodnak: "Nincs szégyen a testünkben!"

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
A testpozitivitás már a hollywoodi sztárok körében is igen elterjedt jelenség. Kate Winslet, Jennifer Lawrence és Kathy Bates is nemet mondott az önsanyargatásra.
Hollywood mindig is a tökéletességet hirdette – legyen szó színészekről vagy színésznőkről. Akadnak azonban olyan sztárok, mint Kate Winslet, Jennifer Lawrence vagy Florence Pugh, akik bátran vállalják a kor vagy a szülés után megváltozott testüket a kamerák előtt.

Kate Winslet, January 5, 2025, Beverly Hills, California, USA: Kate Winslet on the red carpet at the 82nd Annual Golden Globe Awards held on January 5, 2025 at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. BURT HARRIS/BNS/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)
Kate Winslet igazi testpozitív sztár (Fotó: Burt Harris)

Kate Winslet teste nem tabu: 5 testpozitív színész Hollywoodban

Kate Winslet

Az 50 éves színésznő sosem akart Hollywoodnak megfelelni. Formás, kerekded idomait mindig büszkén vállalta, akár merész, tabudöntögető szexjelenetekben is, mint A felolvasó című filmben. A negyedik X után sem engedett a nyomásnak: nem kezdett őrült edzésprogramokba, és nem feküdt szike alá. Kate Winslet az Easttowni rejtélyek című sorozatban kifejezetten kérte, hogy ne használjanak testdublőrt, se kedvező megvilágítást, sem pedig digitális utómunkát a testén.

Nem akarom, hogy a fiatal nők azt higgyék, tökéletesnek kell lenniük. A testem az életem története, nem valami, amit szégyellnem kellene

– summázta Kate Winslet.

