Így megöregedtünk? 35 éves a Farkasokkal táncoló: Kevin Costner még mindig tarol!

1990-ben színészként már elismert volt az idén 70 éves sztár, azonban korábban még nem rendezett. Kevin Costner azonban annyira a magáénak érezte a Farkasokkal táncoló című film történetét, hogy direktorként és producerként is a szárnyai alá akarta venni az amerikai polgárháború idején játszódó westernt. A sztárnak igaza volt, ugyanis a film nem csak újra divatba hozta a western/a vadnyugat hőskorát bemutató alkotásokat, de a legjövedelmezőbb film is lett a műfajban. A farkasokkal táncoló Dunbar őrnagy és a helyi indiánok története igazi mestermű lett, ám a forgatása minden volt, csak zökkenőmentes nem.

A Kevin Costner filmek legkiemelkedőbb darabja a Farkasokkal táncoló (Fotó: Columbia TriStar / NORTHFOTO)

Kevin Costner farkasokkal táncolt



Michael Blake eredeti regénye – meglepő módon – a film kedvéért íródott, ugyanis addigra már megegyeztek a gyártók, hogy filmre kerül az alkotás, aminek 22 millió dolláros költségvetést szavaztak meg.

A színész számára fontos volt az autentikus helyszínek forgatás, amiket Dél-Dakotában talált meg. Kevés díszletet használtak, a filmben domináns szerepet játszott a természet, ami persze sokszor megnehezítette a stáb munkáját.

A film miatt számos valódi indián származású szereplőt szerződtettek, továbbá a színészeknek is el kellett sajátítani a lakota nyelvet. A művészek hónapokig jártak nyelvórára.

Kevin Costner sorozatos Yellowstone sikerei előtt a mozivásznon tarolt western mániájával (Fotó: Columbia TriStar / Courtesy of Columbia TriStar)

A stáb számára a bölénycsorda-jelenet jelentette a legnagyobb kihívást, amire hetekig készültek. 3000 valódi bölény látható, amit 18 kameraállásból kellett rögzíteni, ugyanis egyetlen egyszer tudták felvenni az állatokat. Egy páncélozott, felkamerázott járművet is bevetettek, hogy közelről vehesse a csordát. Az állatok majdnem felborították a több tonnás szerkezetet.

Costner figurájának farkasát Two Socks-nak vagyis Két zokninak hívják az eredeti történetben. A valóságban két idomított farkas, Buck és Teddy alakították a szerepet.

A színész valóban együtt forgatott az állatokkal, nem használt dublőrt a közös jeleneteikben, amire hónapokig készítették a trénerek őt és a jószágokat is.

A színész megtanult a farkasokkal dolgozni, azonban egyszer történt egy kis baleset (Fotó: imdb.com)