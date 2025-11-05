Hírlevél

Rendkívüli

kevin costner

Így megöregedtünk? 35 éves a Farkasokkal táncoló: Kevin Costner még mindig tarol!

A rendező-színész hosszú évek után újra trendivé tette a western műfaját. Az Amerika hőskorát a szívén viselő Kevin Costner mesterművét 35 évvel ezelőtt mutatták be. A forgatás nem volt zökkenőmnetes, sőt néhol maga a sztár vállalta a veszélyes jeleneteket.
kevin costner
western
Farkasokkal táncoló

1990-ben színészként már elismert volt az idén 70 éves sztár, azonban korábban még nem rendezett. Kevin Costner azonban annyira a magáénak érezte a Farkasokkal táncoló című film történetét, hogy direktorként és producerként is a szárnyai alá akarta venni az amerikai polgárháború idején játszódó westernt. A sztárnak igaza volt, ugyanis a film nem csak újra divatba hozta a western/a vadnyugat hőskorát bemutató alkotásokat, de a legjövedelmezőbb film is lett a műfajban. A farkasokkal táncoló Dunbar őrnagy és a helyi indiánok története igazi mestermű lett, ám a forgatása minden volt, csak zökkenőmentes nem.

Kevin Costner, FILM TITLE: DANCES WITH WOLVES. DIRECTOR: Kevin Costner. STUDIO: Columbia TriStar. PLOT: Having been sent to a remote outpost in the wilderness of the Dakota territory during the American Civil War, Lieutenant John Dunbar encounters, and is eventually accepted into, the local Sioux tribe. He is known as 'Dances with Wolves' to them and as time passes he becomes enamoured by the beautiful 'Stands With a Fist'. Not soon after, the frontier becomes the frontier no more, and as the army advances on the plains, John must make a decision that will not only affect him, but also the lives of the natives he now calls his people.PICTURED: KEVIN COSTNER, MARY MCDONNELL. Winner of 6 Academy Awards including Best Picture, Best Director. (Credit Image: Â© Ă‚Â©Orion Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A Kevin Costner filmek legkiemelkedőbb darabja a Farkasokkal táncoló (Fotó: Columbia TriStar / NORTHFOTO)

Kevin Costner farkasokkal táncolt
 

  • Michael Blake eredeti regénye – meglepő módon – a film kedvéért íródott, ugyanis addigra már megegyeztek a gyártók, hogy filmre kerül az alkotás, aminek 22 millió dolláros költségvetést szavaztak meg. 
  • A színész számára fontos volt az autentikus helyszínek forgatás, amiket Dél-Dakotában talált meg. Kevés díszletet használtak, a filmben domináns szerepet játszott a természet, ami persze sokszor megnehezítette a stáb munkáját. 
  • A film miatt számos valódi indián származású szereplőt szerződtettek, továbbá a színészeknek is el kellett sajátítani a lakota nyelvet. A művészek hónapokig jártak nyelvórára. 
Oct 19, 1990; Jackson Hole, WY, USA; KEVIN COSTNER (left) as Lt. John Dunbar in the adventure, history, drama 'Dances with Wolves' directed by Kevin Costner. Mandatory Credit: Photo by Columbia TriStar/ZUMA Press. (©) Copyright 1990 by Courtesy of Columbia TriStar
Kevin Costner sorozatos Yellowstone sikerei előtt a mozivásznon tarolt western mániájával (Fotó: Columbia TriStar / Courtesy of Columbia TriStar)
  • A stáb számára a bölénycsorda-jelenet jelentette a legnagyobb kihívást, amire hetekig készültek. 3000 valódi bölény látható, amit 18 kameraállásból kellett rögzíteni, ugyanis egyetlen egyszer tudták felvenni az állatokat. Egy páncélozott, felkamerázott járművet is bevetettek, hogy közelről vehesse a csordát. Az állatok majdnem felborították a több tonnás szerkezetet. 
  • Costner figurájának farkasát Two Socks-nak vagyis Két zokninak hívják az eredeti történetben. A valóságban két idomított farkas, Buck és Teddy alakították a szerepet. 
  • A színész valóban együtt forgatott az állatokkal, nem használt dublőrt a közös jeleneteikben, amire hónapokig készítették a trénerek őt és a jószágokat is. 
A színész megtanult a farkasokkal dolgozni, azonban egyszer történt egy kis baleset (Fotó: imdb.com)
  • Kisebb baleset történt, ugyanis Buck nagyon megijedt a kamerától és dacára a jó kapcsolatának Costnerrel megtámadta a színészt. A forgatás egy időre le kellett állítani, a színész kisebb sérülésekkel megúszta a szituációt. 
  • A film menetközben több millió dollártól esett el, így Kevin Costner maga tett bele 3 milliót, hogy be tudják mutatni a Farkasokkal táncolót. 
    Costner tényleg a vérét is adta a filmért, ugyanis a forgatás elején még nem tompították a fegyvereket, így az egyik statiszta valódi lándzsával dobta meg, ami könnyebben megsebezte a színészt.
Oct 19, 1990; Jackson Hole, WY, USA; MARY MCDONNELL as Stands With A Fist and KEVIN COSTNER as Lt. John Dunbar in the adventure, history, drama 'Dances with Wolves' directed by Kevin Costner. Mandatory Credit: Photo by Columbia TriStar/ZUMA Press. (©) Copyright 1990 by Courtesy of Columbia TriStar
Kevin Costner Robin Hoodként és western hősként is megdobogtatta a női szíveket (Fotó: Columbia TriStar / Courtesy of Columbia TriStar)
  • A film 424 millió dollárt termelt, amiből Costner busásan részesült. 12 Oscar-jelölést kapott a film, ebből hetet vitt haza, a színész kettőt is: a legjobb film és a legjobb rendező díját. A moziverzió 181 perces lett, de végül kiadták a 236 perces változatot, amit a rajongók még jobbnak tartanak a vágott verziónál. 

 

 

