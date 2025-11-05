Így megöregedtünk? 35 éves a Farkasokkal táncoló: Kevin Costner még mindig tarol!

A rendező-színész hosszú évek után újra trendivé tette a western műfaját. Az Amerika hőskorát a szívén viselő Kevin Costner mesterművét 35 évvel ezelőtt mutatták be. A forgatás nem volt zökkenőmnetes, sőt néhol maga a sztár vállalta a veszélyes jeleneteket.
1990-ben színészként már elismert volt az idén 70 éves sztár, azonban korábban még nem rendezett. Kevin Costner azonban annyira a magáénak érezte a Farkasokkal táncoló című film történetét, hogy direktorként és producerként is a szárnyai alá akarta venni az amerikai polgárháború idején játszódó westernt. A sztárnak igaza volt, ugyanis a film nem csak újra divatba hozta a western/a vadnyugat hőskorát bemutató alkotásokat, de a legjövedelmezőbb film is lett a műfajban. A farkasokkal táncoló Dunbar őrnagy és a helyi indiánok története igazi mestermű lett, ám a forgatása minden volt, csak zökkenőmentes nem.
Kevin Costner farkasokkal táncolt
- Michael Blake eredeti regénye – meglepő módon – a film kedvéért íródott, ugyanis addigra már megegyeztek a gyártók, hogy filmre kerül az alkotás, aminek 22 millió dolláros költségvetést szavaztak meg.
- A színész számára fontos volt az autentikus helyszínek forgatás, amiket Dél-Dakotában talált meg. Kevés díszletet használtak, a filmben domináns szerepet játszott a természet, ami persze sokszor megnehezítette a stáb munkáját.
- A film miatt számos valódi indián származású szereplőt szerződtettek, továbbá a színészeknek is el kellett sajátítani a lakota nyelvet. A művészek hónapokig jártak nyelvórára.
- A stáb számára a bölénycsorda-jelenet jelentette a legnagyobb kihívást, amire hetekig készültek. 3000 valódi bölény látható, amit 18 kameraállásból kellett rögzíteni, ugyanis egyetlen egyszer tudták felvenni az állatokat. Egy páncélozott, felkamerázott járművet is bevetettek, hogy közelről vehesse a csordát. Az állatok majdnem felborították a több tonnás szerkezetet.
- Costner figurájának farkasát Two Socks-nak vagyis Két zokninak hívják az eredeti történetben. A valóságban két idomított farkas, Buck és Teddy alakították a szerepet.
- A színész valóban együtt forgatott az állatokkal, nem használt dublőrt a közös jeleneteikben, amire hónapokig készítették a trénerek őt és a jószágokat is.
- Kisebb baleset történt, ugyanis Buck nagyon megijedt a kamerától – és dacára a jó kapcsolatának Costnerrel – megtámadta a színészt. A forgatás egy időre le kellett állítani, a színész kisebb sérülésekkel megúszta a szituációt.
- A film menetközben több millió dollártól esett el, így Kevin Costner maga tett bele 3 milliót, hogy be tudják mutatni a Farkasokkal táncolót.
Costner tényleg a vérét is adta a filmért, ugyanis a forgatás elején még nem tompították a fegyvereket, így az egyik statiszta valódi lándzsával dobta meg, ami könnyebben megsebezte a színészt.
- A film 424 millió dollárt termelt, amiből Costner busásan részesült. 12 Oscar-jelölést kapott a film, ebből hetet vitt haza, a színész kettőt is: a legjobb film és a legjobb rendező díját. A moziverzió 181 perces lett, de végül kiadták a 236 perces változatot, amit a rajongók még jobbnak tartanak a vágott verziónál.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!