Csúcson volt, kitagadták – Kevin Spacey egykor a legjobb filmekben szerepelt, mára szinte hajléktalan lett

Kevin Spacey kemény évtizeden van túl. Négy férfi vádolta szexuális zaklatással és bár 2023-ban a legtöbb vádpont alól felmentették, az időszak anyagilag és lelkileg is megterhelő volt számára. A legutóbbi interjúja alapján az ingóságait egy raktárban tartja és állandó otthon helyett oda megy lakni — hotelekbe és Airbnb lakásokba —, ahol még képesek munkát adni számára. Viszont mégsem állt meg teljesen számára az élet, mióta Hollywood kivetette magából. Több filmben is szerepelt, sőt az idei Cannes-i Filmfesztiválon életmű-díjat is kapott, melyet úgy nyugtázott a közönségnek, hogy „Jó visszatérni”. Ugyan a tényleges visszatéréshez még nincs olyan közel, de a hírneve utáni verseny közepette nem árt, ha visszaemlékszünk arra az időszakra, amikor igazi húzónév volt és milliókat hozott egykor a legnagyobb filmmágnásoknak.

Kevin Spacey munkáját elismerték idén a Cannes-i filmfesztiválon (Fotó: Gianluigi Jorio)

A Kevin Spacey-filmek a minőséget jelentették

Hetedik

David Fincher korai rendezése nemcsak Kevin Spacey legjobb alakítása, de az egyik legjobb thriller, amit az újabb filmek igen nehezen ugranak meg 1995-ös premierje óta. Ebben két nyomozó, akiket Brad Pitt és a nemrég saját hangját védelmező Morgan Freeman játszik erednek az elvetemült sorozatgyilkos után, aki a bibliai hét főbűn témája szerint gyilkol. Történetesen ezt a gyilkost játssza Kevin Spacey, aki visszafogott, sztoikus nyugalommal hozta le a karaktert, ezzel rendkívül fenyegetővé téve őt. Minden gesztusa kiszámított és nyugtalanító, akárcsak Sir Anthony Hopkins hátborzongató alakítása Hannibal Lecterként. A rendező egyébként arra készítette fel Kevin Spaceyt, hogy nem emiatt fognak rá emlékezni, de büszke lesz rá — amely így a távolban igen szerény kijelentésnek tűnik, hisz ma már mindenki tudja, hogy mi volt abban a bizonyos dobozban.

Pedig egyesek azt mondják, hogy a képeket nem lehet hallani (Fotó: New Line Cinema/NORTHFOTO)

Amerikai szépség

Ha már az emlékezetet említettük, az Amerikai szépség zseniális színészi gárdájából szinte csak Annette Bening és Wes Bentley állta meg később a helyét a nagyobb filmes világban a meghurcolt Kevin Spacey-n kívül. A film címe enyhén megtévesztő lehet, egy külső szemlélődő azt gondolhatná, hogy egy Zs-kategóriás amerikai tinivígjáték, de a valóság ennél nem is lehet távolibb. Az Amerikai szépség egyszerre értelmezhető családi drámaként és Spacey középkorúként megtört karaktere köré épülő tanulmányként is. Lester Burnham egy kiégett családfő, aki sem otthonában, sem munkahelyén nem kapja meg a tiszteletet életközepi válságának mélypontján, mígnem egy sorsfordító élmény arra ösztönzi, hogy kezébe vegye az életét. Ez egy csodálatos film, a maga fanyar szatirikus humorával együtt őszinte, és a maga elborult módján inspiráló is. A rendező Sam Mendes legközelebb Beatles filmmel készül.