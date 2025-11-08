Kim Kardashian a világ legrosszabb sorozatával érkezik, Frankenstein is befut!

Pusztítóan indul a novemberi streamingkínálat, ugyanis a legjobb és a legrosszabb tartalom is most debütál az évben. Kim Kardashian filmjei eddig sem voltak remekművek, de új sorozata mindenkinél kiverte a biztosítékot. Íme, a hét legfontosabb streamingpremierei.

Kim Kardashian Minden Fairben nyújtott teljesítménye enyhén nívótlan (Fotó: HULU)

Kim Kardashian kikészítette a fél világot

Minden Fair

A Bors kritikájának idején még 0 százalékon állt Ryan Murphy legújabb sorozata, amit gyorsan ki is kiáltottak a világ legrosszabb szériájának. Mostanra 5 százalékra emelkedett a rottentomatoes.com nevű kritikai oldalon a Minden Fair átlaga, amely a Disney+ kínálatában érhető el. A sorozat egy elit, kizárólag nőkből álló ügyvédi iroda mindennapjait mutatja be — egyszerre nevetséges és hihetetlen módon -, pedig olyan sztárok szerepelnek benne, mint Naomi Watts, Sarah Paulson és Glenn Close. Kim Kardashian az egyik főszereplő, aki a kritikusok szerint körülbelül úgy játszik a szériában, mint egy robot.