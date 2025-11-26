„Szét fogja rúgni a kib*szott seggedet!” – Akciósztár készít filmet a legendás KISS zenekarról

Az utóbbi években gomba módjára szaporodtak el a kaliforniai álomgyár területén a zenés életrajzi filmek. Az Elton John, Freddie Mercury, Elvis Presley vagy épp a sokak által átkozottnak vélt Michael Jackson-mozi után újabb ikonok kapnak bérelt helyet a nagy vásznon. Méghozzá egy olyan zenekar kerül sorra, amely nemcsak dalaival, hanem színpadi látványával, sminkjeivel és pirotechnikai show-jával írta be magát a rock történetébe: A KISS, amely 1973-as megalakulása óta a műfaj egyik legmeghatározóbb és legteátrálisabb bandája. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley és Peter Criss figurái évtizedek óta képesek újradefiniálni a koncertélmény fogalmát, zenekaruk pedig világméretű jelenséggé vált. Így már régóta adta magát, hogy egyszer filmvásznon is teret kapjon a történetük.

Hamarosan a KISS együttes tagjai is életre kelnek a filmvásznon (Fotó: Jeffrey Mayer / Rock Negatives / MediaPunch / Jeffrey Mayer / Rock Negatives / MediaPunch)

Ha csak a rendezőn múlik, nagyot robban a KISS-mozi

A film ötlete hollywoodi berkekben persze már régóta keringett, de csak addig jutott, hogy néha egyik fiókból átkerült a másikba, most viszont a STX Entertainment kiemelte onnan. A stúdió pedig egy olyan rendező kezébe adta a projektet, aki arról híres, hogy nem fél nagy energiákat megmozgatni a vásznon. A Charlie angyalai-filmek és az Arnold Schwarzenegger-mentes Terminátor: Megváltás direktora, McG stílusa tehát pontosan illik egy olyan zenekarhoz, amelynek minden koncertje olyan, mint egy atomrobbanás. A hollywoodi látványmozik veteránja néhány napja szólalt meg először készülő mozija kapcsán:

Ez egy hamisítatlan rock and roll fantázia lesz, és szét fogja rúgni a kib*szott segged. Szerintem a KISS a rocktörténelem legizgalmasabb zenekara, és éppen ezért tartozunk a KISS-fanoknak a valaha készült legizgalmasabb filmmel. A célom az, hogy mindenkinek olyan élményt adjak, amiért érdemes lesz beülni a moziba: Olvadjon le az arcod a helyéről, és érezd a forróságot, ami a vászonról árad feléd. Pont ez az, ami engem is feltüzel egy KISS-koncerten

− árulta el McG, akinek szavaiból rögtön kiderül, milyen erős ambíciókkal vág bele a projektbe. A Shout It Out Loud címre keresztelt film nem egy megszokott életrajzi mozi lesz, hanem egy brutálisan intenzív rockélmény, melynek forgatása legkésőbb 2026 elején veszi kezdetét.