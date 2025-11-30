Rettegj, világ: A Labubuk betörtek Hollywoodba – Ezek a kedvenc játékfigurás filmjeink

Ami 2024-nek a dubaji csoki volt, az 2025-nek egyértelműen a Labubu. A cukiságukkal virálissá váló apró szörnyecskék az idei év messze legfelkapottabb trendjévé tudtak válni. A Pop Mart játékfigurái lassan szinte minden kirakatból visszaköszönnek, ott lógnak táskákon, bevásárlószatyrokon, de még az autók kalaptartóin is leváltották a bólogatós kutyákat. A mindent és mindenkit leigázó útjuk azonban itt nem ér véget: Korábban már pletykálták, hogy egy hollywoodi stúdió is megpróbál felpattanni a Labubu-trendre, a hír pedig most be is igazolódott, a Robin Williams előtt tisztelgő Jumanji-mozikat is szállító Sony jóvoltából érkezik az első Labubu-film. Bár elsőre őrült ötletnek tűnik, hogy furcsa játékfigurákról készítenek filmet, ez mégsem olyan egyedi gondolat. Ez a szubzsáner már évtizedek óta jelen van, a továbbiakban ennek a legjobb alkotásaiból fogunk szemezgetni.

A Labubu története folytatódik: Saját filmet kapnak a kis szörnyecskék (Fotó: Kobe Li)

Tőlük tanulhatnak majd a Labubuk:

Pinokkió

Ha már játékfigurákról szól a lista, mégis hogy hagyhatnánk le róla a Disney bábjáték-klasszikusát? A stúdió 2. filmje 85 évvel ezelőtt, 1940-ben került bemutatásra, és egy életre kelt fabábúról, Pinokkióról szól, akinek mesebeli történetén generációk sokasága cseperedett fel, és a mai kor animációs alkotásai közt bátran megállja még a helyét.

A Disney-mesék második felvonása, a Pinokkió 8 és fél évtizede varázsol el és tanít minket egyszerre (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Barbie

Kevés mozi robbant nagyobbat 2023 nyarán, mint a Barbie. A Christopher Nolan-féle Oppenheimerrel párhuzamban filmszínházakba kerülő Margot Robbie-film minden kislány rózsaszínködbe burkolózó álmát valósította meg az életre kelt Barbie babákkal, miközben képes volt olyan fontos társadalomkritikai témaköröket is feszegetni, mint a női egyenjogúság vagy a karrier kontra magánélet örökös kérdése.

A Margot Robbie-filmek eddigi utolsó darabja, a Barbie hatalmasat szólt két évvel ezelőtt (Fotó: Warner Bros./Entertainment Pictures)

Toy Story

A film, aminek hatására gyermekek millió firkálták fel nevüket kedvenc játékfigurájuk talpára. A film, aminek slágerei még 30 év után is tisztán csengnek a füleinkben. A film, ami egy űrhajóssal és egy cowboy-jal tanította meg a gyerekeknek, hogy lesz az ellenségünkből a legjobb barátunk. A Toy Story-filmek már három évtizede szórakoztatnak minket, ráadásul hamarosan egy újabb felvonással bővül a franchise.