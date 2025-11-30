Rettegj, világ: A Labubuk betörtek Hollywoodba – Ezek a kedvenc játékfigurás filmjeink

Ami 2024-nek a dubaji csoki volt, az 2025-nek egyértelműen a Labubu. A cukiságukkal virálissá váló apró szörnyecskék az idei év messze legfelkapottabb trendjévé tudtak válni. A Pop Mart játékfigurái lassan szinte minden kirakatból visszaköszönnek, ott lógnak táskákon, bevásárlószatyrokon, de még az autók kalaptartóin is leváltották a bólogatós kutyákat. A mindent és mindenkit leigázó útjuk azonban itt nem ér véget: Korábban már pletykálták, hogy egy hollywoodi stúdió is megpróbál felpattanni a Labubu-trendre, a hír pedig most be is igazolódott, a Robin Williams előtt tisztelgő Jumanji-mozikat is szállító Sony jóvoltából érkezik az első Labubu-film. Bár elsőre őrült ötletnek tűnik, hogy furcsa játékfigurákról készítenek filmet, ez mégsem olyan egyedi gondolat. Ez a szubzsáner már évtizedek óta jelen van, a továbbiakban ennek a legjobb alkotásaiból fogunk szemezgetni.
Tőlük tanulhatnak majd a Labubuk:
Pinokkió
Ha már játékfigurákról szól a lista, mégis hogy hagyhatnánk le róla a Disney bábjáték-klasszikusát? A stúdió 2. filmje 85 évvel ezelőtt, 1940-ben került bemutatásra, és egy életre kelt fabábúról, Pinokkióról szól, akinek mesebeli történetén generációk sokasága cseperedett fel, és a mai kor animációs alkotásai közt bátran megállja még a helyét.
Barbie
Kevés mozi robbant nagyobbat 2023 nyarán, mint a Barbie. A Christopher Nolan-féle Oppenheimerrel párhuzamban filmszínházakba kerülő Margot Robbie-film minden kislány rózsaszínködbe burkolózó álmát valósította meg az életre kelt Barbie babákkal, miközben képes volt olyan fontos társadalomkritikai témaköröket is feszegetni, mint a női egyenjogúság vagy a karrier kontra magánélet örökös kérdése.
Toy Story
A film, aminek hatására gyermekek millió firkálták fel nevüket kedvenc játékfigurájuk talpára. A film, aminek slágerei még 30 év után is tisztán csengnek a füleinkben. A film, ami egy űrhajóssal és egy cowboy-jal tanította meg a gyerekeknek, hogy lesz az ellenségünkből a legjobb barátunk. A Toy Story-filmek már három évtizede szórakoztatnak minket, ráadásul hamarosan egy újabb felvonással bővül a franchise.
A Lego kaland
Az ember méretű kutyafajta, a vikingek és a 60 éves Mads Mikkelsenen kívül más jó dolgok is származnak ám Dániából, például a milliók kedvenc szabadidős elfoglaltságának számító LEGO is. Az apró építőelemekből álló készségfejlesztő játék ráadásul már a filmeseket is megihlette, a 2014-es A Lego kalandnak pedig méltó helye van a listán, hiszen azon kevés művek közé tartozik a műfaján belül, melyek mesterien űzik azt, hogy alapvetően a gyerekeknek szólnak, miközben remekül tudja szórakoztatni a felnőtteket is.
Transformers
Mit kapunk, ha autóvá, repülőkké és mindenféle járművekké átalakulni képes robotokat, a legendás Linkin Park néhány slágerét, no meg a hormontermelést elindító Megan Foxot egy filmbe tesszük, a rendező székbe pedig az akciómozik koronázatlan királyát, Michael Bay-t ültetjük? A válasz: a Transformerst, mely bár idén már nagykorúvá vált, még mindig szemkápráztató, feszes és első pillanatától az utolsóig kimaxolja a szórakoztatást.