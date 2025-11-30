Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Labubu

Rettegj, világ: A Labubuk betörtek Hollywoodba – Ezek a kedvenc játékfigurás filmjeink

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gonosz mosolyú szörnyecskék indultak világhódító útjukra néhány hónappal ezelőtt. A Labubuk már mindenhol ott vannak, és ha az nem lenne elég, hogy minden második táskáról ők vigyorognak vissza fenyegetően, már a mozivásznat is kinézték maguknak: A Sony jóvoltából ugyanis jön az első Labubu-film.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LabubuToy StoryLEGO®Transformers:barbie

Ami 2024-nek a dubaji csoki volt, az 2025-nek egyértelműen a Labubu. A cukiságukkal virálissá váló apró szörnyecskék az idei év messze legfelkapottabb trendjévé tudtak válni. A Pop Mart játékfigurái lassan szinte minden kirakatból visszaköszönnek, ott lógnak táskákon, bevásárlószatyrokon, de még az autók kalaptartóin is leváltották a bólogatós kutyákat. A mindent és mindenkit leigázó útjuk azonban itt nem ér véget: Korábban már pletykálták, hogy egy hollywoodi stúdió is megpróbál felpattanni a Labubu-trendre, a hír pedig most be is igazolódott, a Robin Williams előtt tisztelgő Jumanji-mozikat is szállító Sony jóvoltából érkezik az első Labubu-film. Bár elsőre őrült ötletnek tűnik, hogy furcsa játékfigurákról készítenek filmet, ez mégsem olyan egyedi gondolat. Ez a szubzsáner már évtizedek óta jelen van, a továbbiakban ennek a legjobb alkotásaiból fogunk szemezgetni.

Labubu September 7, 2025, Shenzhen, Guangdong, China: LABUBU products display at the POP MART shop in the shopping mall on September 7, 2025 in Shenzhen, China. (Credit Image: © Kobe Li/Nexpher Images via ZUMA Press Wire)
A Labubu története folytatódik: Saját filmet kapnak a kis szörnyecskék (Fotó: Kobe Li)

Tőlük tanulhatnak majd a Labubuk:

Pinokkió

Ha már játékfigurákról szól a lista, mégis hogy hagyhatnánk le róla a Disney bábjáték-klasszikusát? A stúdió 2. filmje 85 évvel ezelőtt, 1940-ben került bemutatásra, és egy életre kelt fabábúról, Pinokkióról szól, akinek mesebeli történetén generációk sokasága cseperedett fel, és a mai kor animációs alkotásai közt bátran megállja még a helyét.

1940; Pinocchio. Original Film Title: Pinocchio, Director: Ben Sharpsteen Mandatory Credit: Photo by WALT DISNEY PRODUCTIONS/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1940 by WALT DISNEY PRODUCTIONS.
A Disney-mesék második felvonása, a Pinokkió 8 és fél évtizede varázsol el és tanít minket egyszerre (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Barbie

Kevés mozi robbant nagyobbat 2023 nyarán, mint a Barbie. A Christopher Nolan-féle Oppenheimerrel párhuzamban filmszínházakba kerülő Margot Robbie-film minden kislány rózsaszínködbe burkolózó álmát valósította meg az életre kelt Barbie babákkal, miközben képes volt olyan fontos társadalomkritikai témaköröket is feszegetni, mint a női egyenjogúság vagy a karrier kontra magánélet örökös kérdése.

RELEASE DATE: July 21, 2023 TITLE: Barbie STUDIO: Warner Bros. DIRECTOR: Greta Gerwig PLOT: To live in Barbie Land is to be a perfect being in a perfect place. Unless you have a full-on existential crisis. Or you're a Ken. STARRING: RYAN GOSLING as Ken and MARGOT ROBBIE as Barbie (Credit Image: © Warner Bros/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A Margot Robbie-filmek eddigi utolsó darabja, a Barbie hatalmasat szólt két évvel ezelőtt (Fotó: Warner Bros./Entertainment Pictures)

Toy Story

A film, aminek hatására gyermekek millió firkálták fel nevüket kedvenc játékfigurájuk talpára. A film, aminek slágerei még 30 év után is tisztán csengnek a füleinkben. A film, ami egy űrhajóssal és egy cowboy-jal tanította meg a gyerekeknek, hogy lesz az ellenségünkből a legjobb barátunk. A Toy Story-filmek már három évtizede szórakoztatnak minket, ráadásul hamarosan egy újabb felvonással bővül a franchise.

1995; Toy Story. Original Film Title: Toy Story, Composer: Randy Newman, Director: John Lasseter Mandatory Credit: Photo by WALT DISNEY PRODUCTIONS/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1995 by WALT DISNEY PRODUCTIONS.
A Toy Story 5. jövőre érkezik mozikba (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS)

A Lego kaland

Az ember méretű kutyafajta, a vikingek és a 60 éves Mads Mikkelsenen kívül más jó dolgok is származnak ám Dániából, például a milliók kedvenc szabadidős elfoglaltságának számító LEGO is. Az apró építőelemekből álló készségfejlesztő játék ráadásul már a filmeseket is megihlette, a 2014-es A Lego kalandnak pedig méltó helye van a listán, hiszen azon kevés művek közé tartozik a műfaján belül, melyek mesterien űzik azt, hogy alapvetően a gyerekeknek szólnak, miközben remekül tudja szórakoztatni a felnőtteket is.

Undated film still handout from The Lego Movie 2. Pictured: Lucy (voiced by Elizabeth Banks) and Emmet (Chris Pratt). See PA Feature SHOWBIZ Download Reviews. Picture credit should read: PA Photo/Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. WARNING: This picture must only be used to accompany PA Feature SHOWBIZ Download Reviews. movie set 2019
A Lego-filmek egyébként azóta már teret nyertek a nindzsák és Batman világában is (Fotó: Courtesy of Warner Bros. Pictures/NORTHFOTO)

Transformers

Mit kapunk, ha autóvá, repülőkké és mindenféle járművekké átalakulni képes robotokat, a legendás Linkin Park néhány slágerét, no meg a hormontermelést elindító Megan Foxot egy filmbe tesszük, a rendező székbe pedig az akciómozik koronázatlan királyát, Michael Bay-t ültetjük? A válasz: a Transformerst, mely bár idén már nagykorúvá vált, még mindig szemkápráztató, feszes és első pillanatától az utolsóig kimaxolja a szórakoztatást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!