Ezt nem láttuk jönni: Leonardo DiCaprio Óz, a csodák csodája-filmet készít

Az Ariana Grande nevével fémjelzett Wicked sikere után a világ figyelme újra az L. Frank Baum regényéből inspirálódott Óz, a csodák csodája történetére irányult. Okkal is, hiszen a film a maga idejében nem csak egy szívmelengető történet volt fülbemászó musical betétekkel és érdekes koreográfiákkal, hanem technológiai viszonylatban is mérföldkő volt a filmgyártás történelmében. Erről fog szólni a Leonardo DiCaprio produkciós cége alatt készülő dokumentumfilm.

A Leonardo DiCaprio filmeket ezúttal egy klasszikust feldolgozó dokumentum színesíti tovább (Fotó: M.G.M / NORTHFOTO)

Leonardo DiCaprio dokumentumfilmjében az életveszélyes forgatás kerül terítékre

Az Óz, a csodák csodája a Metro-Goldwyn-Mayer reakciója volt a Disney égisze alatt készült Hófehérkére. Szó volt arról, hogy a magyar származású filmóriás George Cukor rendezte volna, de az Elfújta a szél című film forgatása stílusosan elfújta őt is a rendezői székből. A film egyik legkorábbi példája a háromszalagos színesfilm alkalmazásának, ezzel kitörve a fekete-fehér mozikból. Az ambiciózus projektben résztvevő Judy Garland, Frank Morgan, Margaret Hamilton, Billie Burke, Ray Bolger, Bert Lahr és Jack Haley mind egy igen kedves és látványos filmet hoztak napvilágra. A Variety értesülése szerint az Appian Way filmjében eddig nem látott kulisszafelvételek is láthatóak, melyek révén mélyebb betekintést nyerhetünk a filmklasszikus módszereibe és hírhedten viszontagságos körülményeire... ugyanis abból volt bőven.

Az egyik legismertebb eset a Bádogemberrel történt. Eredetileg Buddy Ebsen játszotta volna a szerepet, viszont a sminket alumíniumporból készítették el, melyet belélegezve Ebsen súlyos tüdőmérgezést kapott. Forgatások helyett végül kórházba került és végül le kellett cserélni a szereplőt. Jack Haley sminkjét egy némileg enyhébb alumíniumpépre cserélték, ami nem roncsolta szét a színész tüdejét, a szemét azonban nem kímélte, ugyanis kötőhártya-gyulladást okozott neki.

A Nyugati Boszorkánnyal sem volt túl kegyes a forgatás (Fotó: g90/g90)

A gonosz Nyugati Boszorkány, vagyis Margaret Hamilton jelenetei szintén veszélyesen alakultak. A sminkjében használt réz-oxid alapú zöld festék nemcsak mérgező volt, hanem gyúlékony is. A Smaragdvárosba érkezős jelenetben a csapóajtó hibásan működött, így Hamilton a felcsapó lángok közé szorult. Súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán és a kezén, amelyek miatt hetekig nem tudott forgatni. Hogy fokozzuk a helyzet bizarr jellegét, mire visszatért, a stúdió ragaszkodott hozzá, hogy továbbra is viselje ugyanazt a veszélyes sminket — de legalább ezután már kiemelten figyeltek rá, hogy ne kerüljön a tűz közelébe.