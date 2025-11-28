Frank Drebinként ismerte és szerette a világ – 15 éve nincs köztünk Leslie Nielsen

Szinte hihetetlen, de már 15 éve nincs köztünk Leslie Nielsen, a Csupasz pisztoly-filmek nagy nevettetője. A színész 2010. november 28-án hunyt el egy floridai kórházban, családja körében. 84 éves volt.

Leslie Nielsen örökre beírta magát a filmtörténetbe a Csupasz pisztoly főszerepével (Fotó: g90)

Leslie Nielsen karrierje

Leslie Nielsen az ‘50-es évek elején különböző televíziós sorozatok epizódszereplőjeként kezdte karrierjét, mielőtt igazán betört volna a filmiparba. Az évtized végétől és a ‘60-as évektől kezdve rendszeresen kapott nagyjátékfilmes szerepeket is. Az Airplane! című vígjáték volt az első olyan mozi, amiben lehetősége volt igazán megmutatni, mekkora komikus. Korábban is voltak vígjátékos szerepei, például az 1969-es How to Commit Marriage, de az Airplane!-ben alapozta meg azt az imidzset, ami a későbbiekben a Csupasz pisztoly-franchise-ban megszilárdult és összefort a nevével.

Leslie Nielsen Frank Drebin alakítása volt a Csupasz pisztoly-franchise valódi motorja (Fotó: PARAMOUNT PICTURES/NORTHFOTO)

Csupasz pisztoly-filmek

1988-ban öltötte magára először Frank Drebin szerepét az Airplane!-t is rendező David Zucker Csupasz pisztoly című filmjében. A premiert követően az egész világ ismerte a nevét. A film elismerő kritikákat kapott, sokan az évtized vígjátékának titulálták. Leslie Nielsen játékát is méltatták a kritikusok, akik szerint Nielsen alakítása volt a film igazi motorja. 1991-ben elkészült a Csupasz pisztoly 2 és ½, majd 1994-ben a Csupasz pisztoly 33 és 1/3: Az utolsó merénylet. Sajnos az 1990-es évektől a 2000-es évek elejéig minden film, amiben játszott (a Csupasz pisztolyon kívül), csúfosan elbukott a mozipénztáraknál. A Horrorra akadva-filmekben az amerikai elnök szerepével érte csak el a következő kasszasikert. A Horrorra akadva 3 és 4-ben nyújtott alakításainak hála volt egy kisebb visszatérése a sikeres vígjátékos mellékszerepekhez.

Liam Neeson méltó emléket állít Leslie Nielsennek az új Csupasz pisztoly filmben (Fotó: JLPPA/Bestimage/00701938)

Leslie Nielsen öröksége: Liam Neeson mint Frank Drebin Jr.

Idén debütált a mozikban Liam Neeson és Pamela Anderson főszereplésével a Csupasz pisztoly remake, melyet Akiva Schaffer rendezett. Az előzetes félelmek ellenére a film fogadtatása minden elvárást felülmúlt. A kritika éltette Liam Neeson játékát, akiről talán elsőre nem is gondoltuk volna, hogy megállja a helyét egy ilyen szerepben, de az Elrabolva-filmek sztárja pozitív csalódást okozott. Leslie Nielsen örökségét megőrizve nem játszotta sem túl, sem pedig alul a rá osztott szerepet. A kötelező femme fatale paródiát biztosító Beth Davenport karakterét megformáló Pamela Anderson hasonlóan kellemes meglepetést okozott, a két színész között pedig vitathatatlanul jól működik a kémia, ráadásul az is kiderült, hogy ez nem csak a vászonra korlátozódott, ugyanis a forgatás óta Liam Neesonnal egy párt alkotnak. A Seth MacFarlane producelte Csupasz pisztoly így méltó emléket állít Leslie Nielsennek.