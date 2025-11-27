Linda Hamilton, a Stranger Things sztárja edzéssel és fizikoterápiával készült a forgatásra

A Stranger Things ötödik évadának újdonsült sztárja, Linda Hamilton méltósággal viseli a korát. Egy interjúban őszintén beszélt az öregedéshez való viszonyáról, és az újonnan érkező Stranger Things évadban végrehajtott kaszkadőrmutatványokba is beavatta a rajongókat.

Linda Hamilton Stranger Things-beli szerepéről sokat találgattak a rajongók (Fotó: CRISTINA MASSEI/IPA via ZUMA Press)

Stranger Things ötödik évad: Linda Hamilton nem akar lassítani

Linda Hamilton nevét a Terminátor-filmek Sarah Connorjaként ismerte meg a világ még a ‘80-as években. A színésznő most csatlakozott a Duffer testvérek nagy sikerű sorozatának véghajrájához, melyben a titokzatos Dr. Kay szerepében tűnik fel. A karakterét érintő kérdéseket továbbra is ügyesen hárította, de a rajongóknak már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, hogy kapcsolódik Linda Hamilton a Stranger Things-univerzumba. Arról viszont lelkesen beszámolt, milyen kemény fizikai kihívás volt számára a forgatásra való felkészülés: heti háromszor járt edzőterembe.

„Pilateseztem, jógáztam, szabad súlyokkal és kötéllel is edzettem, mindenfélét csináltunk. De imádtam. Olyan jó volt, hogy nem egy szigorú mell-hát edzésre mentem be, hanem csupa olyan gyakorlatot csináltam, amiben a nyújtáson és az állóképességem javításán volt a hangsúly.”

Közben arról is beszámolt, hogy az akciófilmes karrier nem múlt el nyomtalanul.

„Elég sok maradandó sérüléssel kell megküzdenem, amit az évek során összeszedtem a különböző kaszkadőrmutatványokkal. Heti háromszor jártam fizikoterápiára is az edzések mellett.”

Linda Hamilton a Terminátor-filmekkel indította be karrierjét (Fotó: 90061/KPA / KPA)

A színésznőt azonban nem állította meg sem a kora, sem a fizikai állapota. Hatalmas rajongója volt a Duffer testvérek Stranger Things sorozatának, így szinte magán kívül volt a boldogságtól, amikor felhívták és felajánlották neki Dr. Kay szerepét, bár először el sem akarta hinni.

„Amikor felhívtak, először azt gondoltam, ez biztos valami félreértés. Ez egy teljesen másik világ, aminek én egyáltalán nem vagyok része, bár imádom nézni. Aztán amikor leesett, hogy tényleg igaz, nagyon megörültem neki.”

Linda Hamilton nem szégyelli a korát

Linda Hamilton nemrég ünnepelte 69. születésnapját, de láthatóan a kor csak egy szám a színésznő számára, hiszen ez sem akadályozza meg abban, hogy akciódús jeleneteket forgasson. Az interjúban arról is nyíltan beszélt, hogy éli meg az öregedést.

Egy perccel sem akarok fiatalabbnak tűnni a koromnál. Nem kergetem a szépséget és a fiatalságot semmilyen módon, elfogadtam az arcomat olyannak, amilyen. Főként, hogy annyi mindenről mesél nekem ez az arc, persze sokszor olyan dolgokról, amikről nem akarok hallani. De mégis igyekszem a pillanatban élni, és törődni a testemmel. Ez persze nem jelenti azt, hogy néha ne férne bele egy zselés fánk.

Stranger Things ötödik évad

Végre elérkezett a várva-várt nap, a Stranger Things ötödik évadának első négy epizódja november 26-án debütál a Netflix műsorán. A jól ismert színészek, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo és Winona Ryder mind visszatérnek, és végre megtudhatjuk, milyen szerepet szántak a sorozatot rendező Duffer testvérek Linda Hamiltonnak.