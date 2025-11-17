„Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni” – 83 éves lett Martin Scorsese! Mutatjuk, mi mindent kaptunk tőle

Martin Scorsese a modern amerikai filmvilág egyik legmeghatározóbb alkotója. Stílusát a nyers realizmus, a feszes ritmus, a moralitással átitatott karakterdrámák jellemzik. Filmjeiben gyakran jelenik meg az erőszak, a bűn és a megváltás témája, mégis olyan mélyen emberi módon mutatja be hőseit, hogy a nézők könnyen azonosulnak velük, az erkölcsileg megkérdőjelezhető cselekmények dacára. Egyszerre művészileg igényes, érzelmileg intenzív és képes mindig a legjobb embereket megtalálni a víziójának megvalósítására. A mestert a mai napon 83. születésnapján köszönthetjük.
Martin Scorsese születésnapja alkalmából nézzük a legjobb filmjeit!
Taxisofőr
A Martin Scorsese filmek egyik legkorábbi iterációja, melyben a rendező először kapott nagyobb nyilvánosságot. Ebben a filmben Robert De Niro taxisofőrként jelenik meg, nevesen mint Travis Bickle aki mint vietnámi háborús veterán sodródik a New York-i utcák sötét világába és szép lassan a teljes őrületbe. Sorsát különösen meghatározza Iris (Jodie Foster) a fiatalkorú prostituált, akit Travis mindenáron próbál megmenteni a teljes morális lesüllyedéstől. A film meglehetősen sötét, alig van benne olyan képkocka, melyben ne éreznénk némi vészjósló energiát. Könnyen lehet, hogy ha valaki nem látta a filmet, akkor is találkozott már Robert De Niro improvizált jelenetével, amikor egy pisztolyt szorongatva lazázik a tükör előtt, azt ismételgetve, hogy „Hozzám beszélsz?”
Évtizedekkel később Todd Phillips filmje, a Joker egy egyenes ági tiszteletadása volt a filmnek és bár az is szuper alkotás volt, tagadhatatlan hogy mennyi mindent átvett belőle: gesztusokat, konkrét jeleneteket, történeti ívet leginkább. Érdekes módon Robert De Niro ebben a filmben is szerepet kapott, de nem a lassan megőrülő főszereplőként — ez már Joaquin Phoenix resortja volt.
Nagymenők
A gengszterfilmek örök érvényű toplistájában három filmnek mindenképp szerepelnie kell: Francis Ford Coppola rendezésében készült Keresztapa, a Brian De Palma-féle Sebhelyesarcú és Martin Scorsese filmje, a Nagymenők. Utóbbi a maffia világát megdöbbentő részletességgel, hatásos bemutatással és magával ragadó energiával tárja fel. Ehhez a filmhez fűződik az egyik legjobb film eleji karakterbemutatás, melyben egy hosszú snittben vezetnek minket végig a gengszterkocsmán, azt éreztetve, mintha vállon fogva vinnének minket végig az alvilágban.
A film Henry Hill (Ray Liotta) felemelkedését és bukását követi, ahogy lavírozik a ranglétra különböző szintjein, a leglazább és legfélelmetesebb gengszterek mellett. A szereplőgárda legendás: Ray Liotta a főszereplő Henryként, Robert De Niro kimért és félelmetes Jimmy Conwayként, valamint Joe Pesci zseniális, Oscar-díjas alakításával, mint a kiszámíthatatlan Tommy DeVito, mind felejthetetlenek. Azóta se derült ki, hogy mi annyira jópofa, főleg miután szegény Ray Liotta elhagyta a földi világot 2022-ben.
A Wall-Street farkasa
A Titanic hozta hatalmas siker után Leonardo DiCaprio színészi potenciálját Scorsese nézte ki magának a filmjeibe. Olyan filmeken dolgoztak együtt, mint a New York bandái, Az Aviátor, A tégla, a Viharsziget, a Megfojtott virágok, illetve A Wall-Street farkasa. Ez utóbbiban DiCaprio egy elborult fiatal brókert játszik, aki milliárdokat keres, miközben hedonista életmódba és önpusztításba vezeti magát. Sokan hasonlítják Orson Welles klasszikusához, az Aranypolgárhoz minthogy mindkettő egy magas státuszban álló, de belül kiüresedett karaktert állít középpontba. A film egyébként Jordan Belfort valós történetén alapul, aki személyesen is feltűnik egy rövid cameo szerepére.
Ez a film hozta el a köztudatba az akkor még kora húszas éveiben járó Margot Robbiet, aki manapság az egyik legfoglalkoztatottabb színésznő, két éve mindenki róla beszélt a Barbie film kapcsán és nemsokára szintén mindenki őt fogja figyelni, miután komoly szexizésben tér vissza az Üvöltő szelek újragondolásában.