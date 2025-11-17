„Amióta az eszemet tudom, gengszter akartam lenni” – 83 éves lett Martin Scorsese! Mutatjuk, mi mindent kaptunk tőle

Martin Scorsese a modern amerikai filmvilág egyik legmeghatározóbb alkotója. Stílusát a nyers realizmus, a feszes ritmus, a moralitással átitatott karakterdrámák jellemzik. Filmjeiben gyakran jelenik meg az erőszak, a bűn és a megváltás témája, mégis olyan mélyen emberi módon mutatja be hőseit, hogy a nézők könnyen azonosulnak velük, az erkölcsileg megkérdőjelezhető cselekmények dacára. Egyszerre művészileg igényes, érzelmileg intenzív és képes mindig a legjobb embereket megtalálni a víziójának megvalósítására. A mestert a mai napon 83. születésnapján köszönthetjük.

Martin Scorsese előszeretettel foglalkoztatja Leonardo DiCapriot és Robert De Nirot a filmjeiben évtizedek óta (Fotó: Alexandra Fechete / ZUMA Press Wire)

Martin Scorsese születésnapja alkalmából nézzük a legjobb filmjeit!

Taxisofőr

A Martin Scorsese filmek egyik legkorábbi iterációja, melyben a rendező először kapott nagyobb nyilvánosságot. Ebben a filmben Robert De Niro taxisofőrként jelenik meg, nevesen mint Travis Bickle aki mint vietnámi háborús veterán sodródik a New York-i utcák sötét világába és szép lassan a teljes őrületbe. Sorsát különösen meghatározza Iris (Jodie Foster) a fiatalkorú prostituált, akit Travis mindenáron próbál megmenteni a teljes morális lesüllyedéstől. A film meglehetősen sötét, alig van benne olyan képkocka, melyben ne éreznénk némi vészjósló energiát. Könnyen lehet, hogy ha valaki nem látta a filmet, akkor is találkozott már Robert De Niro improvizált jelenetével, amikor egy pisztolyt szorongatva lazázik a tükör előtt, azt ismételgetve, hogy „Hozzám beszélsz?”

Évtizedekkel később Todd Phillips filmje, a Joker egy egyenes ági tiszteletadása volt a filmnek és bár az is szuper alkotás volt, tagadhatatlan hogy mennyi mindent átvett belőle: gesztusokat, konkrét jeleneteket, történeti ívet leginkább. Érdekes módon Robert De Niro ebben a filmben is szerepet kapott, de nem a lassan megőrülő főszereplőként — ez már Joaquin Phoenix resortja volt.

Nagymenők

A gengszterfilmek örök érvényű toplistájában három filmnek mindenképp szerepelnie kell: Francis Ford Coppola rendezésében készült Keresztapa, a Brian De Palma-féle Sebhelyesarcú és Martin Scorsese filmje, a Nagymenők. Utóbbi a maffia világát megdöbbentő részletességgel, hatásos bemutatással és magával ragadó energiával tárja fel. Ehhez a filmhez fűződik az egyik legjobb film eleji karakterbemutatás, melyben egy hosszú snittben vezetnek minket végig a gengszterkocsmán, azt éreztetve, mintha vállon fogva vinnének minket végig az alvilágban.