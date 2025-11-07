Hírlevél

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Robert Pattinson mindent csinál, csak a Batman II-t nem: most épp bankot rabol Denzel Washingtonnal

A Robert Pattinson-filmek rajongói aligha fognak unatkozni a közeljövőben. Az egykori tinivámpír ugyanis épphogy túl van az Odüsszeia és a Dűne forgatásán, most egy újabb produkcióba ugrik fejest, ám ez még mindig nem a Batman II, hanem egy bankrablós mozi a Netflix jóvoltából.
Ami női fronton Sydney Sweeney vagy Zendaya, az a férfiak esetében Robert Pattinson. Már ami a hihetetlen munkamorált és a mérhetetlen mennyiségű filmszerepet illeti. Az Alkonyat-filmek egykori sztárja ugyanis épp annyira sztahanovista, mint előbb említett kolléganői. Idén tavasszal még Pong Dzsunho sci-fijében alakította saját maga klónjait, hamarosan pedig a magyar mozikban is bemutatásra kerül Jennifer Lawrence-szel közösen készített fekete komédiája, a Dögölj meg, szerelmem, és ez még csak a kezdet. Nyáron elkészítette Tom Hollandékkal Christopher Nolan Odüsszeiáját, majd a Dűne 3. sivatagi forgatásán konkrétan felforrt az agyvize. Akárcsak a képregényfilmek rajongóinak, akik tűkön ülve várják a Batman 2. részét Pattinsonnal a főszerepben, de amint látható, az angol színészt minden foglalkoztatja, csak Gotham City megmentése nem. Nem nagy meglepetés, hogy következő projektje sem a DC, hanem a Netflix égisze alatt készül.

Netflix Robert Pattinson attending the special screening of The Batman at BFI IMAX Waterloo, central London. February 23, 2022
Robert Pattinson a Batman 2 helyett inkább a Netflix-filmek egyik legvártabb darabját forgatja Denzel Washingtonnal éppen (Fotó: Ian West / PA Wire)

Robert Pattinson és Denzel Washington a Netflixen rosszfiúskodnak

A Harry Potter-filmek Cedric Diggory-ja a következő évek egyik legnagyobb dobását hozhatja el a vörös streamingóriás platformjára. A Here Comes the Flood című akciókrimiben ugyanis nemcsak Robert Pattinson, hanem napjaink egyik legkiválóbb színésze, Denzel Washington is látható lesz, a két szupersztárt pedig az a Fernando Meirelles dirigálja, akinek a nevéhez olyan kultklasszik köthető, mint az Isten városa, de ő rendezte a megboldogult Ferenc pápa életéről szóló Netflix-mozit, A két pápát is. A Mr. és Mrs. Smith vagy a Sherlock Holmes forgatókönyvét is jegyző Simon Kinberg tollából származó szkriptről eddig nem sokat tudni, a Netflix eddig egy egymondatos szinopszist közölt, ami így szól:

Egy őr, egy pénztáros és egy mestertolvaj halálos játszmába keverednek

− olvasható a streamingszolgáltató honlapján.

A legutóbb a tavalyi Gladiátor II-ben látott Mr. Washington és a Batman-kosztümökkel különös kapcsolatot ápoló Pattinson mellett egyébként Daisy Edgar-Jones és Sean Harris is feltűnnek majd, de ami érdekesebb, a Disney sztárja, a 2026-ban visszatérő Hannah Montana Ricoja, Moises Arias is lehetőséget kap, hogy komolyabb vizekre evezzen.

A forgatás szeptember végén vette kezdetét, és várhatóan január fog befejeződni. A munkálatokról pedig már néhány fotó is kiszivárgott az internetre:

Mikor tér vissza Batman?

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy de akkor mégis meddig kell várnunk a következő Batman-filmre? Bár a Matt Reeves által rendezett Denevérember-mozi folytatásának idén októberében kellett volna megjelennie, előbb egy évvel, majd később még egy esztendővel el lett napolva a premier, miután nem tudtak kész szkripttel előállni időben az alkotók, egy ponton pedig már úgy tűnt, talán el sem készül a film. 

Ám végül mégis megszületett a forgatókönyv, ha pedig a csillagok is úgy állnak, jövő tavasszal végre elkezdődik a Batman II. forgatása, hogy 2027 halloweenján képregényfanok tömkelege szaladhasson a mozikba. Ha minden igaz, megéri kivárni, hiszen Reeves-ék valami igazán extrával készülnek, ráadásul a gothami igazságosztó egy olyan ellenlábasával száll majd szembe, akit korábban sosem láttunk még a nagy vásznon.

 

