„Hol vannak a kib*szott régi szép idők?" – Ozzy Osbourne dokumentumfilmje

A SkyShowtime streamingplatformon megtekinthető az idén elhunyt Ozzy Osbourne dokumentumfilmje, a No escape from now. A film Ozzy életének utolsó néhány évéről szól, pontosabban a 2019-ben bekövetkezett balesete utáni időszakról és a szülővárosában, Birmingham-ben tartott utolsó aréna-koncertjéről.

Ozzy Osbourne utolsó nagy turnéját a baleset miatt kellett félbeszakítani (Fotó: Armando L. Sanchez / TNS via ZUMA Press Wire)

Ozzy Osbourne: No escape from now

A film a 2022-ben megjelent Patient nuber 9 albumon található No escape from now dalról kapta a címét. Megszólalnak Ozzy Osbourne gyermekei, James Osbourne, Kelly Osbourne és Aimee Osbourne, valamint Ozzy pályatársai is. Ugyan csak az utolsó néhány év eseményeiről szól a két óra hosszú film, mégis, az elmesélt történetek és Ozzy személye által megelevenedik előttünk az egész életmű. A maga idejében Ozzy Osbourne és a Black Sabbath igazi úttörőnek számítottak. A műfaj, amiben alkottak a mai napig rétegműfajnak számít, de vitathatatlan, hogy a zenekar és maga Ozzy is nagy hatást gyakoroltak a metál később kialakuló alműfajaira, és azokra a zenészekre, akiket ma már hasonló mértékű rajongás övez, mint anno őket. A rajongóknak igazi csemege ez a doku, egyrészt azért, mert többízben is felcsendülnek az énekes ikonikus dalai, másrészt pedig azért, mert olyan rocklegendákat láthatunk szinte testközelből, mint Tony Iommi, Slash, Billy Morrison és még sokan mások.

Ozzy Osbourne a Black Sabbath tagjaival, Tony Iommival és Geezer Butlerrel (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00716357)

Ozzy Osbourne balesete

A dokumentumfilmben eddig sosem hallott részletek derülnek ki a Sötétség Hercegének súlyos balesetéről és az azt követő fájdalmas felépülési időszakról. 2019-ben egy esés következtében olyan nyaki sérülést szenvedett, ami majdnem az életébe került. Ozzy Osbourne felesége, Sharon Osbourne azonnal hívta a mentőket, a zenészt kórházba kellett szállítani. Az első vizsgálatokról gond nélkül hazaengedték, mondván, nincs nagy baj, csak egy kis zúzódás. De a fájdalom elviselhetetlen volt, így a család egy másik kórházba vitte Ozzyt, ahol alaposabb vizsgálatok után kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint gondolták. Ezek után komoly műtéten esett át, ám ez is csak a jéghegy csúcsa volt. Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne elmondása szerint apja sokkal rosszabb állapotban volt a műtét után, mint előtte. Újabb szakvéleményt kértek, ami ismét sokkoló eredményt szült. A műtét során olyan beavatkozásokra is sor került, melyekre a zenésznek valójában semmi szüksége nem volt, és több kárt okozott, mint amennyit segített. Ez volt a kiindulópontja annak a hosszú és fájdalmas útnak, ami Ozzy előtt állt. Sharon Osbourne minden pillanatban a férje mellett volt és erőn felül segítette őt. Ozzy, aki egész életét a színpadon és turnékon töltötte, kénytelen volt ágyhoz kötve tölteni a napjai nagy részét, ami lelkileg és mentálisan is rendkívül megviselte őt. Depresszióval küzdött, már az ágyból sem akart kikelni, nem hódolt egyéb hobbijainak sem. A család pedig aggódva figyelte, ahogy az egykori csillag lassan önmaga árnyékává válik. Ekkor jött a megváltó telefonhívás. Andrew Watt producer felkereste Ozzy Osbourne lányát, Kelly Osbourne-t egy újprojekt lehetőségével. Kelly elmondása szerint ez mentette meg az édesapját.