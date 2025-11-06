„Hol vannak a kib*szott régi szép idők?" – Ozzy Osbourne dokumentumfilmje

A SkyShowtime streamingplatformon megtekinthető az idén elhunyt Ozzy Osbourne dokumentumfilmje, a No escape from now. A film Ozzy életének utolsó néhány évéről szól, pontosabban a 2019-ben bekövetkezett balesete utáni időszakról és a szülővárosában, Birmingham-ben tartott utolsó aréna-koncertjéről.
Ozzy Osbourne: No escape from now
A film a 2022-ben megjelent Patient nuber 9 albumon található No escape from now dalról kapta a címét. Megszólalnak Ozzy Osbourne gyermekei, James Osbourne, Kelly Osbourne és Aimee Osbourne, valamint Ozzy pályatársai is. Ugyan csak az utolsó néhány év eseményeiről szól a két óra hosszú film, mégis, az elmesélt történetek és Ozzy személye által megelevenedik előttünk az egész életmű. A maga idejében Ozzy Osbourne és a Black Sabbath igazi úttörőnek számítottak. A műfaj, amiben alkottak a mai napig rétegműfajnak számít, de vitathatatlan, hogy a zenekar és maga Ozzy is nagy hatást gyakoroltak a metál később kialakuló alműfajaira, és azokra a zenészekre, akiket ma már hasonló mértékű rajongás övez, mint anno őket. A rajongóknak igazi csemege ez a doku, egyrészt azért, mert többízben is felcsendülnek az énekes ikonikus dalai, másrészt pedig azért, mert olyan rocklegendákat láthatunk szinte testközelből, mint Tony Iommi, Slash, Billy Morrison és még sokan mások.
Ozzy Osbourne balesete
A dokumentumfilmben eddig sosem hallott részletek derülnek ki a Sötétség Hercegének súlyos balesetéről és az azt követő fájdalmas felépülési időszakról. 2019-ben egy esés következtében olyan nyaki sérülést szenvedett, ami majdnem az életébe került. Ozzy Osbourne felesége, Sharon Osbourne azonnal hívta a mentőket, a zenészt kórházba kellett szállítani. Az első vizsgálatokról gond nélkül hazaengedték, mondván, nincs nagy baj, csak egy kis zúzódás. De a fájdalom elviselhetetlen volt, így a család egy másik kórházba vitte Ozzyt, ahol alaposabb vizsgálatok után kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint gondolták. Ezek után komoly műtéten esett át, ám ez is csak a jéghegy csúcsa volt. Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne elmondása szerint apja sokkal rosszabb állapotban volt a műtét után, mint előtte. Újabb szakvéleményt kértek, ami ismét sokkoló eredményt szült. A műtét során olyan beavatkozásokra is sor került, melyekre a zenésznek valójában semmi szüksége nem volt, és több kárt okozott, mint amennyit segített. Ez volt a kiindulópontja annak a hosszú és fájdalmas útnak, ami Ozzy előtt állt. Sharon Osbourne minden pillanatban a férje mellett volt és erőn felül segítette őt. Ozzy, aki egész életét a színpadon és turnékon töltötte, kénytelen volt ágyhoz kötve tölteni a napjai nagy részét, ami lelkileg és mentálisan is rendkívül megviselte őt. Depresszióval küzdött, már az ágyból sem akart kikelni, nem hódolt egyéb hobbijainak sem. A család pedig aggódva figyelte, ahogy az egykori csillag lassan önmaga árnyékává válik. Ekkor jött a megváltó telefonhívás. Andrew Watt producer felkereste Ozzy Osbourne lányát, Kelly Osbourne-t egy újprojekt lehetőségével. Kelly elmondása szerint ez mentette meg az édesapját.
Ozzy Osbourne utolsó projektjei
Andrew Watt producerrel közreműködve a Black Sabbath egykori énekese két albumot adott ki. Az Ordinary Man 2020-ban, a Patient number 9 pedig 2022-ben debütált. Watt revitalizálta a 70-es éveiben járó Ozzy karrierjét, a közös munka során pedig valódi barátság szövődött a két zenész között. Kelly Osbourne szerint Andrew Watt-nak köszönhetik, hogy Ozzy kilábalt a műtét utáni depresszióból. Egyre romló állapota ellenére a metál királya képtelen volt megállni. Dalokat rögzített, a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith közreműködésével írta meg az Ordinary Man és a Patient number 9 albumokat. A Patient number 9 lett Ozzy karrierjének legnagyobb dobása. Majd érkezett a hír, hogy Ozzy-t beiktatják a Rock and Roll Hall of Fame-be. A zenész azonban nem volt olyan állapotban, hogy fellépjen a beiktatási ceremónián, így Sharon összerakta az abszolút metál supergroup-ot. A Tool énekese, Maynard James Keenan, Billy Idol, Zakk Wylde, Chad Smith, a Metallica basszusgitárosa Robert Trujillo, Jelly Roll, Steve Stevens és Adam Wakeman álltak a színpadra, Ozzy karrierjének három legnagyobb opuszával, a Crazy Train-nel, a Mama I’m coming home-mal és a No More Tears-zel. A beiktatási ceremónia után nem sokkal Sharon Osbourne elkezdte szervezni a nagyszabású birmingham-i koncertet, mely Ozzy karrierjének méltó befejezéseként szolgált. Ha eddig nem facsarodott össze a szívünk, az utolsó jelenetekben a zenész temetéséről is láthatunk néhány felvételt.