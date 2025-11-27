Vince Gilligan a boldog világ hátrányait mutatja be — A Pluribus lehet az idei legjobb sorozat

Vince Gilligan IMDb és Rotten Tomatoes rekordokat bitorló Breaking Bad és a Better Call Saul készítőjének és a hasonlóan népszerű X-akták írójának és producerének legújabb alkotása továbbra is sokkol az Apple TV-n. A sorozat 91 szakmai véleményből 88 pozitív értékelést kapott, az első negatív visszajelzésre is heteket kellett várni. Sokak szerint ez az év legjobb sorozata, jóllehet a Stranger Things ötödik évada még csak most indul a Netflixen, hogy próbára tegye ezt az álláspontot. A sorozat első évada a napokban ért a feléhez, egyre jobban kezd körvonalazódni a misztikum, mely epizódról epizódra bontakozik ki a bizarr tudományos koncepciókért rajongó nézők felé. Vince Gilligan új sorozata, a Pluribus az a sorozat, amit a legjobb úgy nézni, hogy a lehető legkevesebbet tudunk róla, ennek megfelelően cikkünk enyhe spoilereket tartalmaz.

Rhea Seehorn karaktere a világ összes embere ellen fordul a Pluribusban (Fotó: Apple)

Pluribus — A sorozat, melyben a boldogság ijesztő arcával találkozhatunk

Gilligan már a Better Call Saul forgatása alatt fontolgatta ezt a jelek szerint igen népszerű ötletet, hogy milyen lenne egy világ, ahol hirtelen mindenki kedves lenne vele. A felvetés nem hagyta nyugodni őt, szép lassan kialakult benne, hogy ehhez szakítania kell a Breaking Badben megszokott nyers realizmussal és muszáj a tudományos fantasztikum eszközeivel megteremtenie ezt az alternatív valóságot. Ezt a világot bontja ki szép lassan az első epizód, miképpen egy űrből érkezett üzenet egy olyan vírus receptjét tartalmazza, amely az emberiséget egy közös tudatra köti és hirtelen mindenkiből együttműködő, furcsán boldog embert csinál.

Úgy képzeljük el, mintha egy láthatatlan kábel kötné össze a fertőzötteket: mindenki rendelkezik az összes tudással a világon és gondolat útján kommunikálnak egymással... Cserébe viszont minden egyéniség eltűnik és egy közös egyén lesz mindenkiből. A vírus nyál útján terjed és az első fertőzött után szinte órák alatt behódoltatta a Föld csaknem teljes lakosságát, kivéve 13 embert, akik eddig ismeretlen okokból immunisak rá.

Az egyik ilyen túlélő Carol Sturka — akit a Better Call Saul-ból Kim Wexlerként ismert Rhea Seehorn játszik —, és a sorozat szinopszisa szerint ő a világ legnyomorultabb embere. Naná, hogy az: kezdve azzal, hogy már a baleset előtt küzdött alkoholizmusával, az űrvírus pedig megölte az egyetlen embert, akit szeretett és hirtelen mindenki, akit valaha ismert, agymosottá vált. Az se segít számára, hogy a túlélők közül a többség nem akar változtatni a fennálló helyzeten, mert valami különös okból kifolyólag nem érzékelik, hogy ez a szituáció káros lenne és csak az előnyét élvezi annak, hogy látszólag mindenki boldog és a hanyatló világ a játszóterük marad. Itt azért egy mondatot megér, hogy ha a népszerű sorozatokat gyártó Gilligan szerint a Föld utolsó túlélői így állnának egy világkatasztrófához, értve ezalatt, hogy ennyire képtelenek lennének a racionalitásra, az erős pesszimizmust sejtet a rendező felől.