Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Undorító!

Patkányok leptek el egy magyar várost, már a WC-ben is találtak rágcsálót

Meryl Streep

Renée Zellweger is tud hibázni? Nem hiszed el, milyen szerepeket utasított vissza mindenki Bridget Jonesa

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sikeres horrorsorozat, őshüllő és a drogos Meryl Streep se kellett az 56 éves sztárnak. Renée Zellweger nagyon tudatosan válogatja a szerepeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meryl StreepBridget JonesfilmJulia RobertsRenée Zellweger

Hollywood egyik legnagyobb eltűnő művésze az 56 éves színésznő. Renée Zellweger Bridget Jones karaktere után lett világhírű, ám számos más, izgalmas szerepet is visszautasított a pályája során. Mutatjuk azokat a Renée Zellweger filmeket, amik végül nem a színésznővel készültek el. 

Renée Zellweger, attends SAINT LAURENT Spring-Summer 2026 runway during Paris Fashion Week on September 2025 - Paris, France, 29/09/2025
Az 56 éves Renée Zellweger gondosan válogatja a szerepeit (Fotó: IK ALDAMA)

5 film, amit Renée Zellweger visszautasított

Tudom, mit tettél tavaly nyáron (1997)

RELEASE DATE: 17 October 1997. MOVIE TITLE: I Know What You Did Last Summer - STUDIO: Columbia Pictures Corporation. PLOT: Four teens are in great danger one year after their car hits a stranger whose body they dump in the sea. PICTURED: FREDDIE PRINZE JR. as Ray Bronson and JENNIFER LOVE HEWITT as Julie James.
Kihagyta kampókéz kalandjait a díva (Fotó: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures)

„Mire vársz még?” – a popkultúra egyik alapjai közé emelkedett Julie James kétségbeesett ordítása, miközben Kampókéz játszadozik vele. A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb tinihorrorjának főszerepére Zellweger is kiszemelt volt. A Jerry Maguire hatalmas sikere után azonban átengedte a lehetőséget Jennifer Love Hewittnak. A horror műfaja egyébként nem volt ismeretlen számára, hiszen pályája elején a Texasi láncfűrészes mészárlás egyik későbbi folytatásában kapta első fontosabb szerepét.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!