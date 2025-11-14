Renée Zellweger is tud hibázni? Nem hiszed el, milyen szerepeket utasított vissza mindenki Bridget Jonesa

Hollywood egyik legnagyobb eltűnő művésze az 56 éves színésznő. Renée Zellweger Bridget Jones karaktere után lett világhírű, ám számos más, izgalmas szerepet is visszautasított a pályája során. Mutatjuk azokat a Renée Zellweger filmeket, amik végül nem a színésznővel készültek el.

Az 56 éves Renée Zellweger gondosan válogatja a szerepeit (Fotó: IK ALDAMA)

5 film, amit Renée Zellweger visszautasított

Tudom, mit tettél tavaly nyáron (1997)

Kihagyta kampókéz kalandjait a díva (Fotó: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures)

„Mire vársz még?” – a popkultúra egyik alapjai közé emelkedett Julie James kétségbeesett ordítása, miközben Kampókéz játszadozik vele. A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb tinihorrorjának főszerepére Zellweger is kiszemelt volt. A Jerry Maguire hatalmas sikere után azonban átengedte a lehetőséget Jennifer Love Hewittnak. A horror műfaja egyébként nem volt ismeretlen számára, hiszen pályája elején a Texasi láncfűrészes mészárlás egyik későbbi folytatásában kapta első fontosabb szerepét.