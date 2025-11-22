A szülinapos Scarlett Johansson búgó hangja tehet az AI térhódításáról

A mai nap Scarlett Johanssont 41. születésnapján köszönthetjük. Megannyi film van, amit a színésznő megnyerő külseje miatt értékelünk, de legalább ennyire érdekes az a film, amiben nem is látjuk, csak halljuk. A film, ami 2013-ban még tudományos fantasztikumnak számított... ma pedig simán valóságnak.

A Joaquin Phoenis és Scarlett Johansson filmek közül kiemelkedik ez az igen okosan kivitelezett alkotás (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Scarlett Johansson hangja vonzóbb, mint Olivia Wilde

Spike Jonze Her című filmje (magyarul: A nő) egy végtelenül furcsa romantikus sci-fi, mely egy nem túl távoli jövőben játszódik. A történetben a magányos író, Theodore (Joaquin Phoenix) egy fejlett mesterséges intelligenciával rendelkező operációs rendszerrel, Samanthával (Scarlett Johansson hangja) alakít ki egyre mélyebb érzelmi kapcsolatot. Ezt úgy képzeljük el, mint egy igen hosszú telefonbeszélgetést — Theodore fülébe teszi a headsetét és beszélget a búgó hangú AI modellel, mely instant reagál a főhős megszólalásaira. Teszi ezt úgy, hogy az emberi manírokat mint a lélegzés, hatásszünet, játék a hanghordozással, teljesen hitelesen leképezi.

Theodore olyan szinten közel kerül lélekben az operációs rendszerhez, hogy a való életbeli randipartnerét (Olivia Wilde) is képes volt visszautasítani. A szimulációnak pedig ugyanúgy része az emberi kapcsolatokra jellemző dinamikák visszaadása, aggódás, vitatkozás, viccelődés... és a szex.

Ebben a filmben látható a valaha volt egyik legfurcsább szexjelenet, ahogy eggyé válik ember és gép. Mindez Scarlett Johansson érzéki hangjátékával, mely bebizonyítja, hogy a színésznő épp olyan szexi tud lenni akkor is, amikor egy képkocka erejére sem látjuk a filmben.

Kis érdekesség egyébként, hogy a filmben Joaquin Phoenix és Rooney Mara filmbéli karakterei korábban házasok voltak, de a forgatások alatt annyira összemelegedtek, hogy össze is jöttek és azóta is boldog házasságban élnek két gyerekkel.

Ez a film évről-évre egyre közelebb áll a valósághoz

A film premierje 2013-ban volt, amikor az okoseszközök (mobilok, tabletek, hűtők, stb.) már a hétköznapok részei voltak, csak úgy, mint az a gondolat, hogy lassan 24/7 a digitális világban élünk. Az online randizás hétköznapos lett, megannyi esetben még csak nem is találkoznak az érintettek egymással — csak jólesik, hogy valaki törődik velük, akár a Csendes-óceán túloldalán. Sőt, ez volt az a korszak, amikor emberek képesek voltak összeházasodni a randiszimulátorokat futtató Nintendo DS konzolukkal, amikor érdembeli kapcsolatot nem sikerült kialakítaniuk emberekkel a környezetükben. A magány és annak digitális világgal való kiegészítése tehát nem újkeletű, de ez egy jóval korlátoltabb, programozás szinten kötöttebb kommunikációval működött.

Ez vett egy futurisztikusabb irányt 2022-től, amikor a ChatGPT és Google Gemini robbanásszerűen elterjedt a hétköznapi felhasználás során. Az úgynevezett nyelvi modell a legtöbb ismert nyelven képes kommunikálni, és a tények közlésén kívül emberi szempontokat is figyelembe véve képes félelmetesen emberi válaszokat adni. Azóta pedig folyamatosan egyre jobban bővül a program eszköztára, amelyből képes meríteni és ezzel együtt egyre emberibb is lesz.

Amikor a film készült, nem gondolhattuk, hogy ennyire közel kerülünk hozzá alig 10 év alatt. Az igazság viszont, hogy minden évvel, minden hónappal közelebb kerülünk ahhoz, hogy valóság legyen az, amit A nő képkockáiban látunk. A trükkös mobilreklámok közt már akadnak olyan applikációk, amelyek MI partnert ígérnek a letöltésért cserébe, jóllehet ahhoz, hogy a digitális Scarlett Johanssonnal randizzunk, még aludnunk kell párat.