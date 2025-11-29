Rettentő kínos, a rajongók a fejüket fogják: A Stranger Things 5. évadában ezt nagyon túltolták

Több mint három év várakozás után ismét új évaddal jelentkezett a legnézettebb Netflix-sorozatok egyik kiválósága. A Stranger Things 5. évadát akkora érdeklődés övezte, hogy a lelkes rajongók teljesen le is állították a streamingszolgáltató szervereinek működését, így sokáig a számukra oly kedves sorozat helyett csak egy szüntelenül betöltő képernyőt kellett nézniük. A rend végül helyre állt, ám a fanok fele jó eséllyel visszasírta azokat az időket, mikor a platform leállása miatt bosszankodtak, ugyanis Millie Bobby Brownék záróakkordjával már négy epizód megtekintése után is több problémájuk akadt, de ezek közül egy volt az, ami túlment minden határon.
Ez most akkor a Stranger Things, vagy egy Sas Tamás-film?
Hihetetlen csúcsgázsival forgott a Stranger Things 5. évada, amivel a széria jó eséllyel átveszi az első helyet a The Witchertől (magyarul: A Vaják) a Netflix legdrágább sorozata-listán. A 400 millió dolláros költségvetést pedig olyan vérlázító módon fedezte a streamingóriás, amit korábban például Sas Tamás munkáiban véltünk csak felfedezni: Elképesztő mennyiségű termékelhelyezéssel.
Sőt, ha ez nem lenne elég, a szereplők sokszor maguk mondják ki a termékek neveit, mintha csak valami ócska reklámfilmet néznénk, nem pedig az utóbbi évek legjobban várt show-ját.
A kis túlzással majdnem minden képkockában felsejlő reklámfelületek ki is verték a biztosítékot a rajongók nem kis hányadánál, többen a közösségi médiában hangot is adtak csalódottságuknak:
Nem mintha korábban ne lett volna jelen, de az új Stranger Thingsben a termékelhelyezés körülbelül annyira visszafogott, mint a Times Square-en
− írja az egyik felhasználó X-en.
A TikTokon viszont védelmébe vette szeretett szériáját a fantábor másik fele, mondván, a közel félmilliárdos büdzsét valahonnan csak elő kellett keríteni.
Hova lett a pénz, Netflix?
A temérdek reklámfelület mellett viszont bőven akadnak más problémák is a szériával, melyek talán kevésbé szembetűnőek, viszont attól még ugyancsak arcpirítóak. A sztoriban már néhány epizód után fel-felbukkannak következetlenségek: Mike húga, Holly például sokkal idősebb, mint amennyinek lennie kellene az előző évadok cselekménye alapján, de karakteridegen döntésekből sem volt hiány az évad nyitányában.
Noha le mernénk fogadni, hogy a hihetetlenül magas sztárgázsik mellett a látványra ment el a legtöbb pénz a finálé készítése során, azonban a vizuális effektek még így is sok helyen sántítanak. Egy-két, zöld háttér előtt rögzített jelenet pedig már-már a ’90-es évek B-filmjeit idézi, annyira gagyinak tűnik, remélhetőleg, az évad további részeiben ezeken a hibákon tudnak majd javítani a Duffer testvérek.
A Stranger Things 5. évada 2025. november 27-én vette kezdetét négy epizóddal. A finálé további négy részéből három majd december 26-án, míg a mindent lezáró felvonás feltehetően 2026. január 1-én landol a platform kínálatában.