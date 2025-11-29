Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Sport

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

Netflix

Rettentő kínos, a rajongók a fejüket fogják: A Stranger Things 5. évadában ezt nagyon túltolták

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A héten végre elkezdődött a Netflix sikerszériájának utolsó felvonása. Viszont amennyit vártak a Stranger Things rajongói az 5. évadra, legalább annyi vele a probléma, melynek a fanok nem is félnek hangot adni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NetflixreklámStranger Things

Több mint három év várakozás után ismét új évaddal jelentkezett a legnézettebb Netflix-sorozatok egyik kiválósága. A Stranger Things 5. évadát akkora érdeklődés övezte, hogy a lelkes rajongók teljesen le is állították a streamingszolgáltató szervereinek működését, így sokáig a számukra oly kedves sorozat helyett csak egy szüntelenül betöltő képernyőt kellett nézniük. A rend végül helyre állt, ám a fanok fele jó eséllyel visszasírta azokat az időket, mikor a platform leállása miatt bosszankodtak, ugyanis Millie Bobby Brownék záróakkordjával már négy epizód megtekintése után is több problémájuk akadt, de ezek közül egy volt az, ami túlment minden határon.

Stranger Things Picture MUST credit: Netflix The blockbusting trailer for the fifth and final series of Netflix supernatural series Stranger Things has aired. The new series will start streaming in November with the final episode on New Year’s Eve. The trailer includes a long close-up on main monster Vecna, a humanoid being with psychic powers. His blood is the source of the superhuman abilities of character Eleven, played by English actress Millie Bobby Brown who is seen leaping a huge fence and using her powers to send out an apocalyptic-like shockwave. Vecna is heard saying: “We can begin,” thought to be a reference to the destruction of the universe. Stranger Things , which first aired in 2016, is set in the fictional rural town of Hawkins, Indiana, in the 1980s. The nearby Hawkins National Laboratory ostensibly performs scientific research for the United States Department of Energy. It also secretly experiments with the paranormal and supernatural, sometimes with human test subjects. Over a soundtrack of rock band Queen’s track, Who Wants to Live Forever, the trailer sees returning character Mike , played by Finn Wolfhard, telling his friends: “find Vecna and end this once and for all.” Demogorgons, monsters from another dimension, rip through the soldiers who’ve placed Hawkins in quarantine. Eleven and Hopper played by David Harbour appear to be on their own campaign within a parallel world known as Upside Down. In the final moments of the trailer, Vecna — standing in a military base in flames, and filled with dead soldiers — levitates leading character Will Byers played by Noah Schnapp. Byers was abducted by a Demogorgon and taken to the Upside Down i where he managed to survive before being rescued. Vecna draws him close, stares into his face and tells him: “William, you are going to help me — one last time.” Picture supplied by JLPPA
A Stranger Things 5. évadában az epikus jelenetek mellett hibák is akadnak szép számmal (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00730740)

Ez most akkor a Stranger Things, vagy egy Sas Tamás-film?

Hihetetlen csúcsgázsival forgott a Stranger Things 5. évada, amivel a széria jó eséllyel átveszi az első helyet a The Witchertől (magyarul: A Vaják) a Netflix legdrágább sorozata-listán. A 400 millió dolláros költségvetést pedig olyan vérlázító módon fedezte a streamingóriás, amit korábban például Sas Tamás munkáiban véltünk csak felfedezni: Elképesztő mennyiségű termékelhelyezéssel.

Sőt, ha ez nem lenne elég, a szereplők sokszor maguk mondják ki a termékek neveit, mintha csak valami ócska reklámfilmet néznénk, nem pedig az utóbbi évek legjobban várt show-ját.

A kis túlzással majdnem minden képkockában felsejlő reklámfelületek ki is verték a biztosítékot a rajongók nem kis hányadánál, többen a közösségi médiában hangot is adtak csalódottságuknak:

Nem mintha korábban ne lett volna jelen, de az új Stranger Thingsben a termékelhelyezés körülbelül annyira visszafogott, mint a Times Square-en

− írja az egyik felhasználó X-en.

A TikTokon viszont védelmébe vette szeretett szériáját a fantábor másik fele, mondván, a közel félmilliárdos büdzsét valahonnan csak elő kellett keríteni.

A Stranger Things fináléjában látott rengeteg reklám kiborította a rajongókat (Fotó: TikTok)

Hova lett a pénz, Netflix?

A temérdek reklámfelület mellett viszont bőven akadnak más problémák is a szériával, melyek talán kevésbé szembetűnőek, viszont attól még ugyancsak arcpirítóak. A sztoriban már néhány epizód után fel-felbukkannak következetlenségek: Mike húga, Holly például sokkal idősebb, mint amennyinek lennie kellene az előző évadok cselekménye alapján, de karakteridegen döntésekből sem volt hiány az évad nyitányában.

Noha le mernénk fogadni, hogy a hihetetlenül magas sztárgázsik mellett a látványra ment el a legtöbb pénz a finálé készítése során, azonban a vizuális effektek még így is sok helyen sántítanak. Egy-két, zöld háttér előtt rögzített jelenet pedig már-már a ’90-es évek B-filmjeit idézi, annyira gagyinak tűnik, remélhetőleg, az évad további részeiben ezeken a hibákon tudnak majd javítani a Duffer testvérek.

A Stranger Things 5. évada 2025. november 27-én vette kezdetét négy epizóddal. A finálé további négy részéből három majd december 26-án, míg a mindent lezáró felvonás feltehetően 2026. január 1-én landol a platform kínálatában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!