Rettentő kínos, a rajongók a fejüket fogják: A Stranger Things 5. évadában ezt nagyon túltolták

Több mint három év várakozás után ismét új évaddal jelentkezett a legnézettebb Netflix-sorozatok egyik kiválósága. A Stranger Things 5. évadát akkora érdeklődés övezte, hogy a lelkes rajongók teljesen le is állították a streamingszolgáltató szervereinek működését, így sokáig a számukra oly kedves sorozat helyett csak egy szüntelenül betöltő képernyőt kellett nézniük. A rend végül helyre állt, ám a fanok fele jó eséllyel visszasírta azokat az időket, mikor a platform leállása miatt bosszankodtak, ugyanis Millie Bobby Brownék záróakkordjával már négy epizód megtekintése után is több problémájuk akadt, de ezek közül egy volt az, ami túlment minden határon.

A Stranger Things 5. évadában az epikus jelenetek mellett hibák is akadnak szép számmal (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00730740)

Ez most akkor a Stranger Things, vagy egy Sas Tamás-film?

Hihetetlen csúcsgázsival forgott a Stranger Things 5. évada, amivel a széria jó eséllyel átveszi az első helyet a The Witchertől (magyarul: A Vaják) a Netflix legdrágább sorozata-listán. A 400 millió dolláros költségvetést pedig olyan vérlázító módon fedezte a streamingóriás, amit korábban például Sas Tamás munkáiban véltünk csak felfedezni: Elképesztő mennyiségű termékelhelyezéssel.

Sőt, ha ez nem lenne elég, a szereplők sokszor maguk mondják ki a termékek neveit, mintha csak valami ócska reklámfilmet néznénk, nem pedig az utóbbi évek legjobban várt show-ját.

A kis túlzással majdnem minden képkockában felsejlő reklámfelületek ki is verték a biztosítékot a rajongók nem kis hányadánál, többen a közösségi médiában hangot is adtak csalódottságuknak:

Nem mintha korábban ne lett volna jelen, de az új Stranger Thingsben a termékelhelyezés körülbelül annyira visszafogott, mint a Times Square-en

− írja az egyik felhasználó X-en.

A TikTokon viszont védelmébe vette szeretett szériáját a fantábor másik fele, mondván, a közel félmilliárdos büdzsét valahonnan csak elő kellett keríteni.

A Stranger Things fináléjában látott rengeteg reklám kiborította a rajongókat (Fotó: TikTok)

Hova lett a pénz, Netflix?

A temérdek reklámfelület mellett viszont bőven akadnak más problémák is a szériával, melyek talán kevésbé szembetűnőek, viszont attól még ugyancsak arcpirítóak. A sztoriban már néhány epizód után fel-felbukkannak következetlenségek: Mike húga, Holly például sokkal idősebb, mint amennyinek lennie kellene az előző évadok cselekménye alapján, de karakteridegen döntésekből sem volt hiány az évad nyitányában.