Meleg csók a Stranger Things 5. évadában? Kiszivárgott forgatási fotók miatt akadtak ki a rajongók

Vészesen közeleg a Stranger Things 5. évadának premierje. A Netflix-sorozatok egyik legfelkapottabb gyöngyszemének fináléja magyar idő szerint csütörtökön, hajnali 2 órakor, nem kevesebb mint négy epizóddal debütál. Az évek óta tartó várakozást viszont az utóbbi időben sorra árnyékolják be botránykeltő események. Először Millie Bobby Brown robbantott ki az év skandallumát, mikor is zaklatással vádolta meg sorozatbéli fogadott apját, David Harbourt. A zárószezon hollywoodi premierjén viszont úgy tűnt, a Netflix sikeresen elsimította az ügyet, és a sorozat két sztárja elásta a csatabárdot. Most azonban itt az újabb patália: A netre kiszivárgott fotón ugyanis valami olyasmi látható, ami durván kiverte a biztosítékot a komplett fanbázisnál.

A Stranger Things 5. évada olyan fordulatot hozhat el, ami alaposan megoszthatja a rajongókat (Fotó: Matt Baron/REX/Shutterstock / NORTHFOTO)

A woke végül csak kivetette halóját a Stranger Things-re?

Alig pár nappal a Stranger Things 5. évad 1. részének premiere előtt szabályosan felperzselődött az internet. A világhalót több forgatási fotó és videó hálózta be, melyeken a széria két férfi főszereplője, a Noah Schnapp által alakított Will, valamint a Finn Wolfhard jóvoltából megtestesülő Mike láthatóak, amint épp heves csókcsatát vívnak.

A több platformon is felbukkanó felvételek egy olyan rajongói feltételezést igazolnának be, mely már az első évad óta lóg a levegőben, az előző, 4. fejezetben pedig már a készítők is sejtették a nézőkkel több jelenetben is: Will halálosan szerelmes barátjába, Finnbe, ám a fiú nem viszonozza érzéseit. Legalábbis eddig azt hittük, ám a képek mást mondanak.

A forgatási képen Mike és Will láthatók, amint épp csókot váltanak (Fotó: TikTok)

Mondanunk sem kell, a fotók nagy port kavartak, és mindenkit kiborítottak.

Ha ez tényleg megtörténik, ez lesz minden idők legrosszabb sorozata!

− írja felháborodottan az egyik kommentelő Instagramon, míg egy másik hozzászóló azt is megjegyezte, nem normális, hogy a woke ennyire beágyazódott a Netflix sorozataiba, és a Stranger Things-ben is már kényszeredetten össze akarnak hozni két egynemű karaktert.

A két színész gyerekkoruk óta nagyon jó barátok, ahogy az általuk játszott karakterek is, ezért is lenne furcsa lépes a Netflixtől, ha ők valóban összejönnének (Fotó: Agence / Bestimage / 00693598)

Csak a mesterséges intelligencia tréfája az egész?

Az viszont megnyugvás reményét keltheti a felháborodott fanatikusok számára, hogy a képek és videók valódiságát többen is kétségbe vonták. A hollywoodi szuperprodukciók kapcsán egyébként nem először történne meg, hogy mesterséges intelligencia által generált felvételekkel vezetik félre a rajongókat. Nemrég Jason Momoa is a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen érzés úgy „szerepelni” egy filmben, hogy még csak nem is tudott róla.