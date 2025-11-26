Óriási a baj! Stáb nélkül forgatják Sylvester Stallone sorozatának 4. évadát

Mikor mér mindenki azt hitte, hogy a múlt évszázad egyik legnagyobb akcióhőse, Sylvester Stallone már nem tud nekünk újat mutatni, 2022-ben előállt a Tulsa királya című sorozattal. A hazánkban a SkyShowtime streamingfelületén futó műsor egy börtönből pattant maffiavezér sztoriját meséli el, akinek a Tulsa nevű kisvárosban kell az alapoktól felépíteni alvilági hálózatát. A széria mindenkit rögtön levett a lábáról, Stallone gengszterkedéséből pedig már kétszer is sorba állt repetáért a nép. Sőt, a Tulsa királya Samuel L. Jacksonnal kiegészülő 3. évada még el sem érkezett befejező epizódjához, a folytatás már most úton van, viszont kész csoda, hogy egyáltalán bármiféle munkálat zajlik, miután alig maradtak stábtagok egy váratlan vezetői döntés következtében.

Sylvester Stallone sorozatának háza táján egyre csak sokasodnak a problémák (Fotó: Giada Papini Rampelotto/Europane)

Sylvester Stallone sorozata főnök és munkaerő nélkül maradt

A Paramount döntéshozói közvetlenül a forgatás kezdete előtt ugyanis úgy határoztak, hogy a stáb nem kevesebb mint 26 tagjától köszönnek el. Ennek a 26 balsorsú beosztottnak az egyike volt a többszörösen Emmy-díjra jelölt kaszkadőr koordinátor, Freddie Poole is, aki a Variety-nek fakadt ki a botrányos bánásmódról, amiben ő és kollégái részesültek:

Ahogyan mindezt intézték, az egyszerűen szakszerűtlen és teljesen felesleges volt. Néhány embernek még azt mondták, hogy hagyják ott a felszerelésüket a stúdiókban a 3. évad után, majd egy héttel a forgatás előtt közölték velük, hogy nincs munkájuk. Szerintem ez nagyon elkeserítő volt

– mesélte elkeseredetten Poole.

A legnagyobb baj viszont nem az, hogy legénység sincs a Rambóként is lecserélt Sylvester Stallone hajóján, hanem kapitány sem áll a kormány mögött, miután a széria eddigi showrunnerjének, a posztot a 3. évadban betöltő Dave Ericksonnak is kitették a szűrét, így gyakorlatilag koordinálatlanul, foghíjas kollektívával zajlik a jelenetek rögzítése Atlantában. Jobb híján pedig a 101 Studios névre keresztelt produkciós csapat igazgatója, Scott Stone végzi el ad hoc jelleggel a vezetői feladatokat.

A Tulsa királya 3. évada lesz a széria számára a végállomás? (Fotó: KGC-505 / 178145-5)

Veszélyben a Tulsa királya jövője?

A Tulsa királya 4. évadának premierje eredetileg, az előző fejezetek mintájára, valamikor 2026 őszén lett volna várható, azonban a Paramount váratlan, drasztikus létszámcsökkentése minden bizonnyal felülírja az eddigi ütemtervet. Ráadásul, az eddigi információk alapján még akár az sem elképzelhetetlen, hogy a forgatást egy darabig jegelik, vagy ami a fanok számára még rémesebb forgatókönyv-alternatíva: törlik a szériát.