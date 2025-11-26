Óriási a baj! Stáb nélkül forgatják Sylvester Stallone sorozatának 4. évadát

Hírlevél

Kétségkívül a Tulsa királya az egyik legjobb dolog, ami a streaming világával történt az utóbbi években. Sylvester Stallone sorozata eddig 3 évadot élt meg, és már mindenki várja az újabb felvonást, aminek forgatási munkálatai kész csoda, hogy egyáltalán elkezdődtek.
Mikor mér mindenki azt hitte, hogy a múlt évszázad egyik legnagyobb akcióhőse, Sylvester Stallone már nem tud nekünk újat mutatni, 2022-ben előállt a Tulsa királya című sorozattal. A hazánkban a SkyShowtime streamingfelületén futó műsor egy börtönből pattant maffiavezér sztoriját meséli el, akinek a Tulsa nevű kisvárosban kell az alapoktól felépíteni alvilági hálózatát. A széria mindenkit rögtön levett a lábáról, Stallone gengszterkedéséből pedig már kétszer is sorba állt repetáért a nép. Sőt, a Tulsa királya Samuel L. Jacksonnal kiegészülő 3. évada még el sem érkezett befejező epizódjához, a folytatás már most úton van, viszont kész csoda, hogy egyáltalán bármiféle munkálat zajlik, miután alig maradtak stábtagok egy váratlan vezetői döntés következtében.

September 16, 2025, New York, Ny, USA: NEW YORK, NEW YORK â€“ SEPTEMBER 16: Frank Grillo, Sylvester Stallone attends the â€œTulsa Kingâ€ Season 3 New York screening on September 16, 2025, in New York City. The event brought together cast members, fans, and entertainment industry figures to celebrate the return of the hit series for its third season. (Credit Image: © Luiz Rampelotto/ZUMA Press Wire)
Sylvester Stallone sorozatának háza táján egyre csak sokasodnak a problémák (Fotó: Giada Papini Rampelotto/Europane)

Sylvester Stallone sorozata főnök és munkaerő nélkül maradt

A Paramount döntéshozói közvetlenül a forgatás kezdete előtt ugyanis úgy határoztak, hogy a stáb nem kevesebb mint 26 tagjától köszönnek el. Ennek a 26 balsorsú beosztottnak az egyike volt a többszörösen Emmy-díjra jelölt kaszkadőr koordinátor, Freddie Poole is, aki a Variety-nek fakadt ki a botrányos bánásmódról, amiben ő és kollégái részesültek:

Ahogyan mindezt intézték, az egyszerűen szakszerűtlen és teljesen felesleges volt. Néhány embernek még azt mondták, hogy hagyják ott a felszerelésüket a stúdiókban a 3. évad után, majd egy héttel a forgatás előtt közölték velük, hogy nincs munkájuk. Szerintem ez nagyon elkeserítő volt

– mesélte elkeseredetten Poole.
A legnagyobb baj viszont nem az, hogy legénység sincs a Rambóként is lecserélt Sylvester Stallone hajóján, hanem kapitány sem áll a kormány mögött, miután a széria eddigi showrunnerjének, a posztot a 3. évadban betöltő Dave Ericksonnak is kitették a szűrét, így gyakorlatilag koordinálatlanul, foghíjas kollektívával zajlik a jelenetek rögzítése Atlantában. Jobb híján pedig a 101 Studios névre keresztelt produkciós csapat igazgatója, Scott Stone végzi el ad hoc jelleggel a vezetői feladatokat.

19 May 2022. Sylvester Stallone pictured filming at the "Tulsa King" set in Brooklyn. Pictured: Sylvester Stallone Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-505
A Tulsa királya 3. évada lesz a széria számára a végállomás?  (Fotó: KGC-505 / 178145-5)

Veszélyben a Tulsa királya jövője?

A Tulsa királya 4. évadának premierje eredetileg, az előző fejezetek mintájára, valamikor 2026 őszén lett volna várható, azonban a Paramount váratlan, drasztikus létszámcsökkentése minden bizonnyal felülírja az eddigi ütemtervet. Ráadásul, az eddigi információk alapján még akár az sem elképzelhetetlen, hogy a forgatást egy darabig jegelik, vagy ami a fanok számára még rémesebb forgatókönyv-alternatíva: törlik a szériát.

Persze, a remake-ek terén mostanság igen népszerűnek számító Stallone még akkor is nevethet a markába, ha 3 évad után eltörölnék sorozatát, hiszen az még így több felvonást élt meg, mint örökös riválisa, Arnold Schwarzenegger két évad után elkaszált show-ja a Netflixen.

 

