Hoppá! Tarantino valójában igazi romantikus hős? – felesége buktatta le a rendezőt

Quentin Tarantino rendező filmjeiről, és azok olykor egészen bizarr kulisszatitkairól jóval többet tudunk, mint a magánéletéről. Most azonban Tarantino felesége, Daniella Pick mesélt egy szívmelengető történetet még a kapcsolatuk elejéről, amire a mai napig meghatottan emlékszik vissza.

Sosem gondoltuk volna, hogy Quentin Tarantino igazi reménytelen hősszerelmes (Fotó: Gao Jing Xinhua / eyevine / eyevine)

Tarantino igazából romantikus alkat

A Ponyvaregény rendezője főként a filmjei alapján nem tűnik kimondottan romantikus figurának, sőt. Ha belegondolunk abba a rengeteg véres és erőszakos jelenetbe, ami az alkotásait jellemzi, aligha tudjuk elképzelni róla, hogy a magánéletében egy csupaszív figura lehet. Felesége, Daniella Pick azonban most alaposan rácáfolt ezekre a feltételezésekre. Pick színésznőként keresi a kenyerét, legújabb filmje, a The Perfect Gamble premierjén kapta el őt a New York Post újságírója. A színésznő az interjúban mesélte el, hogy lepte meg őt a férje a karácsonyi ünnepek alkalmával.

Azért lepett meg nagyon, mert nem olyannak tűnt, aki képes vagy hajlandó ilyesmire, ezért nem is számítottam tőle hasonlóra. Amit tett, az rengeteg részletekbe menő szervezést és tervezést igényelt, és ettől nagyon meghatódtam.

„Talán a kapcsolatunk második évében történt, és ez volt az első év, hogy karácsony és hanuka egy időben volt. Éppen landoltam Los Angelesben, mert előtte Izraelben dolgoztam, és a reptérről egyből hazamentem, olyan reggel 6 lehetett. Megérkeztem, és a ház tele volt menórákkal és hanukához tartozó dolgokkal, illetve karácsonyi dolgokkal és ajándékokkal. Le voltam nyűgözve. Ez volt talán az első valódi karácsonyi élményem” – mesélte a színésznő.

Ami a leginkább meghatotta a színésznőt, az Tarantino részletekre való odafigyelése volt.

„Tényleg biztosra ment azzal kapcsolatban, hogy nekem, mint zsidó vallást gyakorlónak minden ott legyen hanukára. Engem ez érintett meg igazán, hogy valaki, aki tényleg szeret, ennyire odafigyel rád és azon gondolkodik, hogy mi tenne boldoggá, mitől éreznéd magad igazán otthon. Ettől a végletekig meghatódtam és csodálatos érzés volt."

Tarantino és felesége Daniella Pick 2018 óta házasok (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE )

Quentin Tarantino házassága

Tarantino és Daniella Pick 2018-ban házasodtak össze. Daniella a rendezőnek köszönheti első szerepét is. Tarantino Volt egyszer egy...Hollywod című legutóbbi filmjében játszotta Daphna Ben-Cobo színésznőt, aki a Leonardo DiCaprio által alakított Rick Daltonnal egy spagettiwesternben szerepel egy rövid jelenet erejéig. Most a The Perfect Gamble című moziban kapott szerepet David Arquette mellett. A két film között eltelt időben született meg Tarantinoval közös két gyermeke, Leo és Adriana, így a színésznő első filmszerepe után egyből “szabadságra” is ment és az anyai örömöknek élt. Daniella Pick megosztotta a Post újságírójával, hogy Tarantino milyen lelkesen segített neki a szövegtanulásban és az új filmre való felkészülésben.