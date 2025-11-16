A Grincs bájos kislánya szexi rocker lett — ilyen utat járt be Taylor Momsen

Rémesen cuki kislány volt a Grincsben, sokrétű művész a Gossip Girlben és dögös rocker a való életben az AC/DC-vel nyomuló The Pretty Reckless frontasszonyaként. Taylor Momsen életútjában sok merész állomás akadt, hogy aztán korunk egyik legdögösebb és legzúzósabb rockzenésze legyen.

Taylor Momsen Grincs karaktere felfoghatatlanul aranyos volt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Taylor Momsen, a csöppleány A Grincsből

Taylor Momsent a kis Cindy Louként ismerhette meg a nagyobb közönség, a vastag maszk mögött is felismerhető Jim Carrey mellett a Grincsben. A szőke csöppleány az élőszereplős mesében az a karakter, aki felmelegíti a zöld, szőrös lény befagyott szívét. Jim Carrey minden bizonnyal jól bánhat a gyerekekkel, mert Momsen a mai napig úgy emlékszik vissza rá, aki óvta őt és szórakoztatta a forgatások alatt — persze hozzá kell tenni, hogy azzal a maszkkal a humorista már eleve mókás látvány volt. A kedves emlékeket pár napja felelevenítették, miután találkoztak a Soundgarden zenekar Rock and Roll Hall of Fame beiktató eseményén. Friss közös fotójukon Taylor még kabáttal rejtette idomait, melyeket aztán megmutatott a nagyközönségnek, de erre később kitérünk...

Az sokadszor nyugdíjazott Jim Carrey és Taylor Momsen találkozása történelmi pillanat volt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Bár a film hatalmas siker volt, de Taylor gyerekkorát erősen beárnyékolták az utána következő iskolai élmények. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy nem nagyon sikerült barátokat szereznie:

A Grincs sokféleképpen megváltoztatta az életem és ebből az egyik, hogy állandóan nevetség tárgya voltam. Mindig, amikor új iskolába kerültem, vagy csak elmentem valahova, meg se jegyezték a nevem, csak úgy hívtak, hogy a Grincs-lány. Hozzászoktam, de elég magányos voltam.

Taylor Momsen Gossip Girl, azaz Pletykacica lett

Karrierjének következő felvonása a Gossip Girl - A pletykafészek című sorozatban volt, melyben Jenny Humphrey-t, a művészlelkű brooklyni iskoláslányt játszotta 14 évesen. A karakter a sorozatban egyre nagyobb szerepet kapott – eleinte naiv, kedves lányként ismertük meg, később viszont sokkal sötétebb, lázadóbb tónust vett fel magára. Az írók tudatosan alakították a karaktert Momsen magánéleti imázsához, hiszen Taylor szép lassan a rock világa felé terelődött. Olyannyira, hogy négy évad után a lány kivált a sorozatból, hogy teljes bedobással a zenei karrierjére összpontosítson.

Ez egy hosszú csata volt mindenkivel, akik próbáltak lebeszélni róla. Lelkileg nagyon megerőltető volt. Mármint, én tudtam, hogy egy teljesen más dolgot akarok tenni az életemmel, aminek ehhez semmi köze nem volt és nem ragadhatok benne ebben

— fejtette ki Momsen egy podcastben.