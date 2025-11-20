„Bár én is így tudnék játszani!” – Timothée Chalamet elárulta, szerinte ki a legjobb színész: a válasz sokakat meglephet

Hírlevél

A Dűne-filmek sztárja elárulta, melyik színésztársa volt rá a legnagyobb hatással már akkor, mikor még azt sem tudta, mi fán terem a színészet. Timothée Chalamet ráadásul a valaha élt egyik legjobb színésznek tartja ezt a kollégáját.
Az mindig egy érdekes téma, hogy egy fiatal művész mikor, honnan és kitől kap kellő inspirációt ahhoz, hogy színészi pálya mellett döntsön. Timothée Chalamet esetében ez igen korán elérkezett, még jócskán legelső filmszerepe, a 2008-as Butcher’s Hill címre keresztelt rövidfilm előtt érkezett el. A Magyarországra az elmúlt években szinte már hazajáró világsztárra már gyerekként óriási hatással volt a korunk egyik legnagyobb és egyben legmegosztóbb nevettetője, aki egy furcsa filmmel és egy még annál is különösebb szereppel vette le a fiatal Chalamet-t a lábáról: ez a valaki nem más volt, mint Adam Sandler, és az ő 2002-ben megjelent Kótyagos szereleme.

Timothée Chalamet 2002; Punch-drunk Love. Original Film Title: Punch-drunk Love, PICTURED: LUIS GUZMAN, ADAM SANDLER, Composer: John Brion, Director: Paul Thomas Anderson, IN CAST: Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Adam Sandler, Luis Guzman
Az Adam Sandler-filmeknek rengeteg rajongójuk van szerte a világon, köztük van például Timothée Chalamet is, akinek a Kótyagos szerelem a kedvence (Fotó: GHOULARDI FLIMS COMPANY / Entertainment Pictures)

Timothée Chalamet különös példaképet választott magának

A múlt hétvégén abban a szerencsés helyzetben találhatta magát a Los Angeles-i Fairfax High School két diákja, hogy a kettő a kettő elleni kosárlabdameccset játszhattak Timothée Chalamet és Adam Sandler ellen. Azonban mielőtt a mérkőzés kezdetét vette volna, Hollywood két külön generációjának meghatározó alakjai egy kicsit leültek beszélgetni a közönséggel, de leginkább egymással. Kylie Jenner párja pedig ott, mindenki előtt állt elő a farbával, és vallotta be, milyen nagy hatással is volt rá az idén Leonardo DiCaprióval kasszákat csak szerényen robbantó Paul Thomas Anderson és Sandler 2002-es alkotása:

Ez az egyik legfontosabb alakítás, amit valaha láttam. Nagy hatású, mélyen megindító. Fiatal színészként, aki főleg a vígjátéki munkáidból tudja a neved [Adam Sandlert], és látni ezt a teljesítményt az eddigi munkáid ismeretében, azt mondtam magamnak: »Hűha, ez egy kib*szott hihetetlen színész. Bárcsak én is tudnék ilyen alakítást nyújtani«. Tudom, hogy nem a díjakról szól az egész, de a kezedben kéne lennie egy aranyszobornak, mert k*rvára te vagy minden idők egyik legjobb színésze

áradozott kollégájáról a Dűne szívtiprója.

07/20/2023 Timothee Chalamet plays a pickup game of basketball with Adam Sandler in New York City. Sandler could be seen dishing the ball to his fellow actor under the hoop as they appeared to be on the same team. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Timothée Chalamet budapesti forgatás helyett inkább Los Angelesben kosarazott Adam Sandlerrel, ráadásul nem ez volt az első alkalom, hogy a két világsztár egy pályán osztozott (Fotó: TheImageDirect.com / TIDNY-12)

Oscar nélküli színészek egymás között

A nemrégiben új frizurát villantó, és ezzel rajongók millióinak szívét összetörő Timothée Chalamet mondandójában arra a több mint húszéves Oscar-botrányra is visszautalt, mikor Sandlert az Akadémia még csak jelölésre sem méltatta a Kótyagos szerelem még kótyagosabb főszereplőjének, Barry Egannek a megformálásért. Pedig azért szólt különösen nagyot a film, mert a Happy, a flúgos golfos vagy az Apafej című komédiák csillagát ekkor láthattuk először a komfortzónáján kívül, egy drámai szerepben tündökölni, ami egyébként annyira be is jött neki, hogy később több alkalommal is visszakacsintott a műfajra. Elég csak az Üres városra vagy a Csiszolatlan gyémántra gondolni.

A Nagyfiúk-filmek sztárja azóta sem kapta meg a maga aranyszobrocskáját, bár, ami késik, nem múlik. Erre példa Tom Cruise esete is, aki vasárnap vehette át élete első Oscar-díját, ám Sandler húzhatja a maga sorszámát, hiszen még rengetegen állnak sorba a maguk legelső Oscarjáért, köztük Timothée Chalamet is.

@letterboxd Following a conversation between the two actors, Timothée Chalamet and Adam Sandler play doubles at Fairfax High School 🏀 #fyp #Letterboxd #timotheechalamet #martysupreme #adamsandler @A24 ♬ original sound - Letterboxd

 

