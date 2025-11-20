„Bár én is így tudnék játszani!” – Timothée Chalamet elárulta, szerinte ki a legjobb színész: a válasz sokakat meglephet

Az mindig egy érdekes téma, hogy egy fiatal művész mikor, honnan és kitől kap kellő inspirációt ahhoz, hogy színészi pálya mellett döntsön. Timothée Chalamet esetében ez igen korán elérkezett, még jócskán legelső filmszerepe, a 2008-as Butcher’s Hill címre keresztelt rövidfilm előtt érkezett el. A Magyarországra az elmúlt években szinte már hazajáró világsztárra már gyerekként óriási hatással volt a korunk egyik legnagyobb és egyben legmegosztóbb nevettetője, aki egy furcsa filmmel és egy még annál is különösebb szereppel vette le a fiatal Chalamet-t a lábáról: ez a valaki nem más volt, mint Adam Sandler, és az ő 2002-ben megjelent Kótyagos szereleme.

Az Adam Sandler-filmeknek rengeteg rajongójuk van szerte a világon, köztük van például Timothée Chalamet is, akinek a Kótyagos szerelem a kedvence (Fotó: GHOULARDI FLIMS COMPANY / Entertainment Pictures)

Timothée Chalamet különös példaképet választott magának

A múlt hétvégén abban a szerencsés helyzetben találhatta magát a Los Angeles-i Fairfax High School két diákja, hogy a kettő a kettő elleni kosárlabdameccset játszhattak Timothée Chalamet és Adam Sandler ellen. Azonban mielőtt a mérkőzés kezdetét vette volna, Hollywood két külön generációjának meghatározó alakjai egy kicsit leültek beszélgetni a közönséggel, de leginkább egymással. Kylie Jenner párja pedig ott, mindenki előtt állt elő a farbával, és vallotta be, milyen nagy hatással is volt rá az idén Leonardo DiCaprióval kasszákat csak szerényen robbantó Paul Thomas Anderson és Sandler 2002-es alkotása:

Ez az egyik legfontosabb alakítás, amit valaha láttam. Nagy hatású, mélyen megindító. Fiatal színészként, aki főleg a vígjátéki munkáidból tudja a neved [Adam Sandlert], és látni ezt a teljesítményt az eddigi munkáid ismeretében, azt mondtam magamnak: »Hűha, ez egy kib*szott hihetetlen színész. Bárcsak én is tudnék ilyen alakítást nyújtani«. Tudom, hogy nem a díjakról szól az egész, de a kezedben kéne lennie egy aranyszobornak, mert k*rvára te vagy minden idők egyik legjobb színésze

− áradozott kollégájáról a Dűne szívtiprója.

Timothée Chalamet budapesti forgatás helyett inkább Los Angelesben kosarazott Adam Sandlerrel, ráadásul nem ez volt az első alkalom, hogy a két világsztár egy pályán osztozott (Fotó: TheImageDirect.com / TIDNY-12)

Oscar nélküli színészek egymás között

A nemrégiben új frizurát villantó, és ezzel rajongók millióinak szívét összetörő Timothée Chalamet mondandójában arra a több mint húszéves Oscar-botrányra is visszautalt, mikor Sandlert az Akadémia még csak jelölésre sem méltatta a Kótyagos szerelem még kótyagosabb főszereplőjének, Barry Egannek a megformálásért. Pedig azért szólt különösen nagyot a film, mert a Happy, a flúgos golfos vagy az Apafej című komédiák csillagát ekkor láthattuk először a komfortzónáján kívül, egy drámai szerepben tündökölni, ami egyébként annyira be is jött neki, hogy később több alkalommal is visszakacsintott a műfajra. Elég csak az Üres városra vagy a Csiszolatlan gyémántra gondolni.