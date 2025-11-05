Töréspont: Teljes fordulatszámon pörög a Netflix sikersorozatának folytatása

Ahogy több cikkünkben is taglaltuk, a Netflix komoly összegeket invesztált a spanyol sorozatgyártásba, és 2028-ig szinte ömleni fog a streaming-szolgáltatóra az Ibériai-félsziget mozgóképes termésének legjava. Tavaly a nyár nagy meglepetés sorozata, a Töréspont című széria volt, ami heteken keresztül vezette a Netflix sikerlistáját. A valenciai Sorolla kórház mindennapjait bemutató széria nemcsak emberi drámái, de csavaros és emberközeli történetivel is meghódította a nézőket közel 80 országban. Alig egy évvel később itt a folytatás, és jelentjük, megérte a Netflixnek a befeketetett összeg, ugyanis egy még izgalmasabb évaddal tértek vissza a szereplőink.

A Töréspontban még több dráma vár ránk (Fotó: Netflix)

Töréspont a Netflixen: ennyi drámát a Dallasban se láttunk

Az első évad nézői az utolsó rész befejező képkockái láttán csak kapkodták a fejük, ugyanis annyi csavart és cliffhangert agyaltak ki az alkotók, hogy istenkáromlás lett volna nem folytatni a szériát. Jésica élete-halál között, Biel két tűz közé kerül a karrierje és a szerelme között, a szexi onkológus, Moa doktor és a politikus nő, Segura asszony között egyre feszültebb a helyzet minden értelemben. És akkor még nem beszéltünk Amaro doktornő zűrös fiáról, Quique függőségéről, illetve Rocío és May babájáról. Ugye leírva is sok? Ezekkel a nehéz kérdésekkel indul az új évad, ahol harapni lehet a feszültséget.

A Sorollát privatizálják, megjelenik Biel apja, aki felforgatja az egész kórházat. Közben az áttétes mellrákos Segura egy új onkológust hív a részleg élére, remélvén, hogy ő meg tudja menteni az életét. A francia és furfangos Sophie érdekes meglepetések tartogat titkos kutatásaival, nem beszélve a plasztikai sebész Jonról, akinek a szeme sem áll jól!

Jésica túléli a támadást? (Fotó: Netflix)

Túl sok dráma?

Valóban nem kevés, vannak sorozatok, ahol a Töréspont egy epizódjának drámamennyiségét dolgozzák fel hat-nyolc epizódban. orvosi zsargonnal élve, koncentráltan és intravénásan kapjuk a fordulatokat, és alig győzzük kapkodni a fejünket. Egy-két fordulat azonban már annyira hihetetlen (May babája vagy az egyik szereplő májtranszplantációja), hogy az alkotók már majdnem a sci-fi felé vitték a történetet, de ennyit elnézhetünk spanyol barátainknak, ugyanis unatkozni nem hagynak minket. A szerelem, a szex és a családi drámák folyamatos jelenléte tovább emeli a pulzusunkat, és persze a zsepiket is be kell készíteni a nyolc epizódhoz. A Töréspont nem sokat, rengeteget markol, de amit vállal, azt végig is viszi, a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt még egy harmadik évadban fokozni.