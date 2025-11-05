Töréspont: Teljes fordulatszámon pörög a Netflix sikersorozatának folytatása

Ahogy több cikkünkben is taglaltuk, a Netflix komoly összegeket invesztált a spanyol sorozatgyártásba, és 2028-ig szinte ömleni fog a streaming-szolgáltatóra az Ibériai-félsziget mozgóképes termésének legjava. Tavaly a nyár nagy meglepetés sorozata, a Töréspont című széria volt, ami heteken keresztül vezette a Netflix sikerlistáját. A valenciai Sorolla kórház mindennapjait bemutató széria nemcsak emberi drámái, de csavaros és emberközeli történetivel is meghódította a nézőket közel 80 országban. Alig egy évvel később itt a folytatás, és jelentjük, megérte a Netflixnek a befeketetett összeg, ugyanis egy még izgalmasabb évaddal tértek vissza a szereplőink.
Töréspont a Netflixen: ennyi drámát a Dallasban se láttunk
Az első évad nézői az utolsó rész befejező képkockái láttán csak kapkodták a fejük, ugyanis annyi csavart és cliffhangert agyaltak ki az alkotók, hogy istenkáromlás lett volna nem folytatni a szériát. Jésica élete-halál között, Biel két tűz közé kerül a karrierje és a szerelme között, a szexi onkológus, Moa doktor és a politikus nő, Segura asszony között egyre feszültebb a helyzet minden értelemben. És akkor még nem beszéltünk Amaro doktornő zűrös fiáról, Quique függőségéről, illetve Rocío és May babájáról. Ugye leírva is sok? Ezekkel a nehéz kérdésekkel indul az új évad, ahol harapni lehet a feszültséget.
A Sorollát privatizálják, megjelenik Biel apja, aki felforgatja az egész kórházat. Közben az áttétes mellrákos Segura egy új onkológust hív a részleg élére, remélvén, hogy ő meg tudja menteni az életét. A francia és furfangos Sophie érdekes meglepetések tartogat titkos kutatásaival, nem beszélve a plasztikai sebész Jonról, akinek a szeme sem áll jól!
Túl sok dráma?
Valóban nem kevés, vannak sorozatok, ahol a Töréspont egy epizódjának drámamennyiségét dolgozzák fel hat-nyolc epizódban. orvosi zsargonnal élve, koncentráltan és intravénásan kapjuk a fordulatokat, és alig győzzük kapkodni a fejünket. Egy-két fordulat azonban már annyira hihetetlen (May babája vagy az egyik szereplő májtranszplantációja), hogy az alkotók már majdnem a sci-fi felé vitték a történetet, de ennyit elnézhetünk spanyol barátainknak, ugyanis unatkozni nem hagynak minket. A szerelem, a szex és a családi drámák folyamatos jelenléte tovább emeli a pulzusunkat, és persze a zsepiket is be kell készíteni a nyolc epizódhoz. A Töréspont nem sokat, rengeteget markol, de amit vállal, azt végig is viszi, a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt még egy harmadik évadban fokozni.
Spanyol dokit mindenkinek
Ahogy A Grace klinikában is volt Mr. Megcsábító és Mr. Megkábító, úgy itt is olyan orvosok mentik az életeket, akik mintha a kifutóról jöttek volna be lenyomni egy 12 órás műszakot. Moa doktor a lányos anyák álma, de szerencsére Borja Luna színészként is uralja a képernyőt, ahogy a tinilányok kedvence, Manu Ríos, aki ebben az évadban színészileg is több lehetőséget kap. Aitana Sánchez-Gijón a merev, de érzelmes Amaro doktornőként színészileg abszolút elviszi a jeleneteit. Aki kicsit rosszabbul járt, az a Segura asszonyt alakító Najwa Nimri, aki néha már karikatúra szerű lesz, és ezen nem segíti az 53 éves színésznő meghúzott arca sem. Az új szereplők közül az énekesként is ismert Pablo Alboránt érdemes kiemelni, ugyanis a dögösség-faktor mellett színészként is bizonyít.
A Töréspont méltó folytatása az első évadnak, csak hagyjanak valamit a harmadik szezonra is - ha lesz - az alkotók.
10/8,5
A Töréspont mindkét évada a Netflix kínálatában érhető el.