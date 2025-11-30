Misery nem halhat meg! — 35 éve sokkolt minket Stephen King filmje, a Tortúra

Emlékszünk Kathy Bates elborult játékára? A mély terrorra, ami James Caan elfojtó mimikáin érhetőek tetten? Mindez egy házon belül, olyan részletességgel és ijesztő valódisággal, ahogy azt a mester, Stephen King tudja legjobban megírni. A Tortúra című film félelmetes, erőteljes és végtelenül izgalmas, mely 35 éve debütált először a mozikban.

Amikor Kathy Bates előkapta a pisztolyt a Tortúra című filmben, azt Stephen King se bírta nyugodt lélekkel (Fotó: HIP / HIP)

A Stephen King-filmek azon ritka darabja a Tortúra, amire az író áldását adta

A filmet az egyik legnagyobb King rajongó, Rob Reiner rendezte egy híres író, Paul Sheldon (James Caan) kálváriáját követi, aki autóbalesetet szenved egy elszigetelt hegyi úton. Az esetet követően a magát legnagyobb rajongójának tartó, ápolónőként dolgozó Annie Wilkes (Kathy Bates) menti meg őt. Amikor Annie megtudja, hogy Paul legújabb regényében megöli kedvenc hősnőjét, elszabadul benne a téboly: foglyul ejti az írót, és brutális módszerekkel kényszeríti arra, hogy újraírja a történetet úgy, ahogyan ő szeretné. A tehetetlenség terrorja, miképpen a lehető legrosszabb ember kezében van hősünk élete, borzalmasan feszült közel két órás játékidő alatt.

A film valahol Kathy Bates-filmekkel frissen kísérletező karakterének tanulmánya. Annie karaktere akár egy jeleneten belül képes óriási érzelmi skálán hullámozni, mely Bates előadásában teljesen organikusan adja az elmebeteg nő kifordult elméjét. Nem tudni, hogy lehet szólni hozzá, nem tudni, éppen milyen félresiklott mondat fogja kihozni belőle az állatot és mindezt úgy, hogy képtelenség menekülni előle.

Mindenesetre nem is gondolnánk, hogy Bates számára mennyire megerőltető volt a film forgatása. A színésznő a valóságban olyan szinten ellene van az erőszaknak, hogy a film intenzív jelenetei után volt, hogy elsírta magát. Különösen azután, amikor Annie kalapáccsal törte el az író lábát, ami a könyvben egyébként egy sokkal kegyetlenebb amputáció jelenetként volt megírva...

Az akadémia díjazta kitartását, hiszen az 1991-es legjobb női főszereplő Oscar-díját ő kapta. Első filmes szerepként nem rossz.

James Caan a helyzetben kikényszerített szenvedő karaktert játssza, aki a túlélés érdekében bármit képes kimondani, miközben a menekülés lehetőségét keresi. Bár a játéka a szerep természetéből fakadóan visszafogott és csak apró kimért mimikákkal tud játszani a filmben, ez mégis megfelelő ellenpólust ad Kathy Bates káoszának és jól működnek együtt. Számára egyébként a legnagyobb nehézséget az adta, hogy a forgatások jelentős részében ágyhoz volt kötve, miközben ő magánemberként egy igen aktív figura. Öröm az ürömben, hogy ez a frusztráció csak hitelesebbé tette a játékát.