Madonnával bulizott és a Kornnal kegyetlenkedett — Udo Kier több zenei videóban is nagyot alakított halála előtt

Udo Kier tipikusan az a színész, akinek a jelenlétét annyira megszoktuk, hogy hiánya szinte biztosan érzékelhető lesz hosszútávon. Ő volt az ügyeletes morcos, sötét eleganciát viselő figura, aki bár nem a főszerepeket erősítette jellemzően, de mellékszereplőként mégis erős benyomást gyakorolt az emberekre. Udo Kier Ace Venturában nyújtott szereplése Jim Carrey társaságában örökre emlékezetes marad, csak úgy mint a Pengében, mint Wesley Snipes ellenlábasa. Karaktere annyira sajátos volt, hogy zenei klipekben is előszeretettel alkalmazták, ahol hozta a tőle elvárt szerepeket. Udo Kier halála betölthetetlen űrt hagy maga után, mint a filmvilágban, úgy a zenei klipekben is.

Az Udo Kier filmekben mindig ezt az elegáns vén róka megjelenést kaptuk (Fotó: Jörg Carstensen / dpa)

Udo Kier a zenei klipekben is hasonló volt, mint filmjeiben

Madonna — Deeper and Deeper

Az örök popdíva videóklipje egy hihetetlenül mély utalás Andy Warholra és munkásságára, melyet napestig lehetne elemezni. A klipet Bobby Woods rendezte, és mint olyan egy tiszteletadás Madonna példaképei felé. A videó — mint egy kvázi rövidebb művészfilm — nyitott az értelmezésekre, de mindenképpen érezhető a 70-es évekbeli diszkós hangulat és némi mögöttes fricska az akkori hedonista sztárallűrök felé, melynek gondolata a klip 90-es évekbeli debütálásakor se volt teljesen idegen. Az énekesnő Edie Sedgwicket személyesíti meg és Udo Kier a titokzatos, birtokló szerelmét. Udo Kier karaktere faarcú, irányító és elegáns megjelenése jól rezonál a zenei klip fényűző beállításával. A nemrég eljegyzett Madonna dalát egyébként a Billboard 100 listáján hetedik helyre is felküzdötte magát, és több országban is a legjobbak között tartották számon.

Korn – Make Me Bad

A Korn klipje szintén egy első megnézésre nehezen értelmezhető darab. A környezet sötét sci-fi hangulatú, kicsit az Alien, Mátrix és a Szárnyas fejvadász disztópikus, koszos világára hajazva. Történetről nehéz beszélni, inkább vizuális metaforákon keresztül mutatja be a függőség és a bűntudat küzdelmét, valamint a megváltás keresését, melyeken az énekes Jonathan Davis is keresztülment. A klipben egy bizarr, függőkön végzett kísérlet zajlik, melynek felügyeletét Udo Kier végzi és mint olyan, velőt rázóan gonosznak is néz ki. Karakterének szigorú és kegyetlen jelenléte minden bizonnyal egy lenyomata lehet annak, ahogy Davis látta a rehabon lévő orvosokat.

Eve (feat. Gwen Stefani) - Let Me Blow Ya Mind