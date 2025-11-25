Vérfarkas a láthatáron! – kiszivárgott fotók a Werwulf forgatásáról

Robert Eggers rendező, az újonnan megkoronázott horrorkirály ismét egy klasszikus rémtörténetet forgat, nem is akármilyen színészgárdával. A Werwulf, ahogy a címe is utal rá, egy vérfarkasos történet lesz, olyan húzónevekkel a főbb szerepekben, mint Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe és Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp. A hét lakat alatt őrzött forgatásról most kiszivárgott néhány fotó, amin a főszereplőket láthatjuk teljes jelmezben.

Lily-Rose Depp ezúttal nem úri kisasszonyt alakít a Werwulfban (Fotó: Facebook)

Werwulf: mit lehet tudni Robert Eggers új filmjéről?

A Werwulf forgatási munkálatai októberben kezdődtek Nagy-Britanniában, a rendező és a stáb azonban mélyen hallgat a film részleteit illetően. Annyit tudunk, hogy a történet a 13. századi angol vidéken játszódik majd, ahol egy titokzatos ősi lény szedi áldozatait. Magát a vérfarkas-legendát talán nem kell bemutatnunk senkinek. A vérfarkas vagy farkasember legendája az egyik legősibb és legelterjedtebb mítosz az emberiség történetében. Az európai hagyományban teliholdkor farkassá változó emberként ismeretes, de a világ számos más pontján létezik a legenda, ahol esetleg nem őshonos a farkas, ott jaguár vagy róka formájában élt tovább a mítosz. Robert Eggers már a Nosferatu és Az északi rendezéseivel bizonyságot tett arról, hogy előszeretettel használja az ősi mitológiai történeteket a forgatókönyveihez, így a Werwulf is méltó helyet foglalhat el a rendező életművében. Úgy néz ki, a Lily-Rose Depp, Willem Dafoe és Aaron Taylor-Johnson trió neve már összefonódik Robert Eggers rendezővel, akárcsak Tarantino és Samuel L. Jackson, vagy Tim Burton és Johnny Depp esetében.

A Werwulf című készülő projektben mindhárom színész kulcsszerepet játszik, ezt most a forgatásról kiszivárgott fotók is alátámasztják. A fotókon láthatjuk, hogy a farkasember szerepét valószínűleg a Kraven, a vadász sztárja alakítja majd, mert az még a nem túl jó minőségű képen is látszik, hogy Taylor-Johnson felsőteste alaposan össze lett kenve művérrel, és a fizimiskája is meglehetősen állatias. Lily-Rose Depp, aki eddigi karrierje csúcsalakítását nyújtotta a Nosferatuban, most egy kevésbé úrihölgyes szerepben mutatkozik, ráadásul hiányos fogazattal. Willem Dafoe hozza a szokásos torzonborz külsejét, őt lóháton kapta lencsevégre a szemfüles rajongó.