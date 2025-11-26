Élet a Wicked után – 5 varázslatos musical, ha még nem akarsz elköszönni a mesevilágtól

Ne lepődjünk meg, ha azt vesszük észre, hogy a mozik folyosóin minden irányból éneklő nézők és fülbemászó dallamok szűrődnek ki. Ennek nagyon egyszerű oka van: megérkezett a várva várt Wicked második felvonása, Ariana Grande és Cynthia Erivo varázslatos és talán kicsit megosztó boszorkánypárosával az élen. Újabb látványos, érzelmekkel és bűbájjal teli fejezet nyílik Óz földjén, amelynek hangulatától nem kell végleg elköszönni a Wicked végeztével. Ugyanis itt van még öt elbűvölő musical, arra az esetre, ha végképp nem tudod levakarni magadról a dallamtapadást.
Íme, öt bűbájos musical, ha magával ragadott a Wicked varázslata:
1. Óz, a csodák csodája
Hiába tart lassacskán a kilencedik X-nél, a főszereplő, Judy Garland és különös barátainak klasszikusa még ma is bárkit képes lenyűgözni a maga időtlen varázsával. A színes és fantáziadús díszletek, valamint az ikonikus karakterek olyan utazásra kalauzolnak el bennünket, ahol a Wickedhez hasonlóan a barátság, a bátorság és persze önmagunk megtalálásán van igazán a hangsúly.
2. A szépség és a szörnyeteg
Noha a Disney-nek nem éppen az az erőssége, hogy egykori klasszikus meséit élvezhető módon adaptálja az élőszereplős világba, a J.K. Rowlinggal örökös szócsatát vívó Emma Watson A szépség és a szörnyetege mégis egyértelműen a jól sikerült darabokhoz sorolható. Látványos, érzelmes film, mely melegséggel tölti el a nézők szívét, és ahol a régi Disney-varázslat képes volt megmaradni, hogy keveredjen a modern kori filmélménnyel.
3. Vadregény
A Disney 2014-ben igazi sztárparádét csődített össze, ám a végeredmény valahogy mégis radar alatt maradt. Pedig kevés film mondhatja el magáról, hogy olyan sztárokat engedhet magának mellékszerepben mint a hamarosan ismét Pradát viselő Meryl Streep vagy Johnny Depp. Ezek a sztárok ugyanis csak másodhegedűsök Emily Blunt mellett, ebben az ugyancsak alulértékelt musicalben, mely magába sűríti a folklórból ismert szinte összes népmesei figurát: Hamupipőkét, Aranyhajat, vagy épp Piroskát.
4. A legnagyobb showman
Amint A legnagyobb showman elkezdődik, úgy az idei évben ismét szerelembe eső Hugh Jackman rögtön megragadja a néző kezét, és biztosítja arról, hogy valami olyasmit fog látni és hallani, amit soha éltében nem felejt el. Ez a 2017-es musical ugyanis szinte minden téren tökéletes! Pörgős sztori, szemkápráztató látványvilág, és ezek mellé minden dal úgy szól, mintha csak egy slágerlista élére pottyantak volna ide. Jackman pedig nem kisebb emberek személyében kap segítséget mint Zac Efron vagy a nemrégiben Budapesten bruncholó Dűne-szépség, Zendaya.
5. Bűbáj
Az Oscar-díjra hatszor jelölt, de még mindig aranyszobormentes Amy Adams 2007-ben bebizonyította, Disney-hercegnőnek is kiváló választás. A vörös szépség valósággal ragyog a főszereplő, Giselle szerepében, aki egy varázscsettintésre New York hatalmas metropoliszába, valamint hősszerelmes hódítók kereszttüzébe kerül. Adams mellett feltűnik még a Bridget Jones-filmekből valamint a Grace klinikából ismert Patrick Dempsey, valamint a hamarosan a grandiózus hősfelhozatalt ígérő Bosszúállók: Ítéletnapban felbukkanó James Marsden is, akik egyszerre versengnek a hercegnő kegyeiért.
A Wicked 2. része múlt hét csütörtökön, azaz 2025. november 20-án debütált a mozikban, a film előzetesét pedig itt tekintheti meg: