Élet a Wicked után – 5 varázslatos musical, ha még nem akarsz elköszönni a mesevilágtól

Ne lepődjünk meg, ha azt vesszük észre, hogy a mozik folyosóin minden irányból éneklő nézők és fülbemászó dallamok szűrődnek ki. Ennek nagyon egyszerű oka van: megérkezett a várva várt Wicked második felvonása, Ariana Grande és Cynthia Erivo varázslatos és talán kicsit megosztó boszorkánypárosával az élen. Újabb látványos, érzelmekkel és bűbájjal teli fejezet nyílik Óz földjén, amelynek hangulatától nem kell végleg elköszönni a Wicked végeztével. Ugyanis itt van még öt elbűvölő musical, arra az esetre, ha végképp nem tudod levakarni magadról a dallamtapadást.

A Wicked 2. része még a tavalyi első felvonásnál is nagyobbat szólhat (Fotó: Universal Pictures / Entertainment Pictures)

Íme, öt bűbájos musical, ha magával ragadott a Wicked varázslata:

1. Óz, a csodák csodája

Hiába tart lassacskán a kilencedik X-nél, a főszereplő, Judy Garland és különös barátainak klasszikusa még ma is bárkit képes lenyűgözni a maga időtlen varázsával. A színes és fantáziadús díszletek, valamint az ikonikus karakterek olyan utazásra kalauzolnak el bennünket, ahol a Wickedhez hasonlóan a barátság, a bátorság és persze önmagunk megtalálásán van igazán a hangsúly.

Az Óz, a csodák csodája kihagyhatatlan a legjobb musicalek listájáról (Fotó: Production Studio / NORTHFOTO)

2. A szépség és a szörnyeteg

Noha a Disney-nek nem éppen az az erőssége, hogy egykori klasszikus meséit élvezhető módon adaptálja az élőszereplős világba, a J.K. Rowlinggal örökös szócsatát vívó Emma Watson A szépség és a szörnyetege mégis egyértelműen a jól sikerült darabokhoz sorolható. Látványos, érzelmes film, mely melegséggel tölti el a nézők szívét, és ahol a régi Disney-varázslat képes volt megmaradni, hogy keveredjen a modern kori filmélménnyel.

A szépség és a szörnyeteg-remake az élőszereplős Disney-mesék egyik legjobbja (Fotó: null / NORTHFOTO)

3. Vadregény

A Disney 2014-ben igazi sztárparádét csődített össze, ám a végeredmény valahogy mégis radar alatt maradt. Pedig kevés film mondhatja el magáról, hogy olyan sztárokat engedhet magának mellékszerepben mint a hamarosan ismét Pradát viselő Meryl Streep vagy Johnny Depp. Ezek a sztárok ugyanis csak másodhegedűsök Emily Blunt mellett, ebben az ugyancsak alulértékelt musicalben, mely magába sűríti a folklórból ismert szinte összes népmesei figurát: Hamupipőkét, Aranyhajat, vagy épp Piroskát.

Emily Blunt és Meryl Streep ezúttal nem Pradát viselnek közös filmjükben (Fotó: Walt Disney Pictures / NORTHFOTO)

4. A legnagyobb showman

Amint A legnagyobb showman elkezdődik, úgy az idei évben ismét szerelembe eső Hugh Jackman rögtön megragadja a néző kezét, és biztosítja arról, hogy valami olyasmit fog látni és hallani, amit soha éltében nem felejt el. Ez a 2017-es musical ugyanis szinte minden téren tökéletes! Pörgős sztori, szemkápráztató látványvilág, és ezek mellé minden dal úgy szól, mintha csak egy slágerlista élére pottyantak volna ide. Jackman pedig nem kisebb emberek személyében kap segítséget mint Zac Efron vagy a nemrégiben Budapesten bruncholó Dűne-szépség, Zendaya.