Élet a Wicked után – 5 varázslatos musical, ha még nem akarsz elköszönni a mesevilágtól

Újból musicallázban ég az ország. Ez pedig nem véletlen, hiszen megérkezett a mozikba a Wicked 2. része. Ennek kapcsán pedig mai cikkünkben elhoztunk még néhány zenés fantasy-t, melyek garantáltan visszarepítenek bárkit a dallamokkal teli mesevilágba.
WickedÓz, a csodák csodája

Ne lepődjünk meg, ha azt vesszük észre, hogy a mozik folyosóin minden irányból éneklő nézők és fülbemászó dallamok szűrődnek ki. Ennek nagyon egyszerű oka van: megérkezett a várva várt Wicked második felvonása, Ariana Grande és Cynthia Erivo varázslatos és talán kicsit megosztó boszorkánypárosával az élen. Újabb látványos, érzelmekkel és bűbájjal teli fejezet nyílik Óz földjén, amelynek hangulatától nem kell végleg elköszönni a Wicked végeztével. Ugyanis itt van még öt elbűvölő musical, arra az esetre, ha végképp nem tudod levakarni magadról a dallamtapadást.

Wicked RELEASE DATE: November 27, 2024. TITLE: Wicked. STUDIO: Universal Pictures. DIRECTOR: Jon M. Chu. PLOT: After two decades as one of the most beloved and enduring musicals on the stage, Wicked makes its long-awaited journey to the big screen as a spectacular, generation-defining cinematic event this holiday season. STARRING: ARIANA GRANDE as Glinda, CYNTHIA ERIVO as Elphaba poster art. (Credit Image: © Universal Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A Wicked 2. része még a tavalyi első felvonásnál is nagyobbat szólhat (Fotó: Universal Pictures / Entertainment Pictures)

Íme, öt bűbájos musical, ha magával ragadott a Wicked varázslata:

1. Óz, a csodák csodája

Hiába tart lassacskán a kilencedik X-nél, a főszereplő, Judy Garland és különös barátainak klasszikusa még ma is bárkit képes lenyűgözni a maga időtlen varázsával. A színes és fantáziadús díszletek, valamint az ikonikus karakterek olyan utazásra kalauzolnak el bennünket, ahol a Wickedhez hasonlóan a barátság, a bátorság és persze önmagunk megtalálásán van igazán a hangsúly.

Jan. 1, 1939 - ......The Wizard Of Oz, Bert Lahr, Judy Garland, Jack Haley..Film and Television. .
Az Óz, a csodák csodája kihagyhatatlan a legjobb musicalek listájáról (Fotó: Production Studio / NORTHFOTO)

2. A szépség és a szörnyeteg

Noha a Disney-nek nem éppen az az erőssége, hogy egykori klasszikus meséit élvezhető módon adaptálja az élőszereplős világba, a J.K. Rowlinggal örökös szócsatát vívó Emma Watson A szépség és a szörnyetege mégis egyértelműen a jól sikerült darabokhoz sorolható. Látványos, érzelmes film, mely melegséggel tölti el a nézők szívét, és ahol a régi Disney-varázslat képes volt megmaradni, hogy keveredjen a modern kori filmélménnyel.

Undated film still handout from Beauty And The Beast. Pictured: Dan Stevens as The Beast and Emma Watson as Belle. See PA Feature DVD DOWNLOAD Reviews Jul 3. Picture credit should read: PA Photo/Walt Disney Studios Home Entertainment. WARNING: This picture must only be used to accompany PA Feature DOWNLOAD Reviews Jul 3. 2017
A szépség és a szörnyeteg-remake az élőszereplős Disney-mesék egyik legjobbja (Fotó: null / NORTHFOTO)

3. Vadregény

A Disney 2014-ben igazi sztárparádét csődített össze, ám a végeredmény valahogy mégis radar alatt maradt. Pedig kevés film mondhatja el magáról, hogy olyan sztárokat engedhet magának mellékszerepben mint a hamarosan ismét Pradát viselő Meryl Streep vagy Johnny Depp. Ezek a sztárok ugyanis csak másodhegedűsök Emily Blunt mellett, ebben az ugyancsak alulértékelt musicalben, mely magába sűríti a folklórból ismert szinte összes népmesei figurát: Hamupipőkét, Aranyhajat, vagy épp Piroskát.

MERYL STREEP , JAMES CORDEN and EMILY BLUNT in INTO THE WOODS (Credit Image: Â© Walt Disney Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press) EMILY BLUNT in INTO THE WOODS 2014
Emily Blunt és Meryl Streep ezúttal nem Pradát viselnek közös filmjükben (Fotó: Walt Disney Pictures / NORTHFOTO)

4. A legnagyobb showman

Amint A legnagyobb showman elkezdődik, úgy az idei évben ismét szerelembe eső Hugh Jackman rögtön megragadja a néző kezét, és biztosítja arról, hogy valami olyasmit fog látni és hallani, amit soha éltében nem felejt el. Ez a 2017-es musical ugyanis szinte minden téren tökéletes! Pörgős sztori, szemkápráztató látványvilág, és ezek mellé minden dal úgy szól, mintha csak egy slágerlista élére pottyantak volna ide. Jackman pedig nem kisebb emberek személyében kap segítséget mint Zac Efron vagy a nemrégiben Budapesten bruncholó Dűne-szépség, Zendaya.

RELEASE DATE: December 20, 2017 TITLE: The Greatest Showman STUDIO: Twentieth Century Fox DIRECTOR: Michael Gracey PLOT: Inspired by the imagination of P.T. Barnum, The Greatest Showman is an original musical that celebrates the birth of show business and tells of a visionary who rose from nothing to create a spectacle that became a worldwide sensation.STARRING: Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya poster art.
A legnagyobb showman a Hugh Jackman-filmeknek az egyik legkiválóbb darabja (Fotó: Twentieth Century Fox / Entertainment Pictures)

5. Bűbáj

Az Oscar-díjra hatszor jelölt, de még mindig aranyszobormentes Amy Adams 2007-ben bebizonyította, Disney-hercegnőnek is kiváló választás. A vörös szépség valósággal ragyog a főszereplő, Giselle szerepében, aki egy varázscsettintésre New York hatalmas metropoliszába, valamint hősszerelmes hódítók kereszttüzébe kerül. Adams mellett feltűnik még a Bridget Jones-filmekből valamint a Grace klinikából ismert Patrick Dempsey, valamint a hamarosan a grandiózus hősfelhozatalt ígérő Bosszúállók: Ítéletnapban felbukkanó James Marsden is, akik egyszerre versengnek a hercegnő kegyeiért.

RELEASE DATE: November 11, 2007. STUDIO: Walt Disney Pictures. PLOT: A classic Disney fairytale collides with modern-day New York City in a story about a fairytale princess from the past who is thrust into present-day by an evil queen. Soon after her arrival, Princess Giselle begins to change her views on life and love after meeting a handsome lawyer. PICTURED: AMY ADAMS.
Bárkire is néz így Amy Adams, az illető nagyon szerencsés (Fotó: Barry Wetcher / Entertainment Pictures)

A Wicked 2. része múlt hét csütörtökön, azaz 2025. november 20-án debütált a mozikban, a film előzetesét pedig itt tekintheti meg:

 

